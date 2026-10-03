Konec malých telefonů do jedné ruky: výrobci žádné nové nechystají. Mini iPhony braly jen 3 % prodejů celé řady

V dubnu 2026 se čínský leaker Digital Chat Station, který publikuje na sociální síti Weibo, zeptal výrobců, co chystají v kategorii telefonů s úhlopříčkou kolem šesti palců. Podle jeho zjištění, které následně převzal web Android Authority, nemá žádný z nich aktuální plány. Brzdy jsou dvě a navzájem se posilují. Do tak malého těla se dnes nedá vměstnat baterie, fotoaparát, chlazení a výkonný čip tak, aby přístroj obstál vedle větších modelů téže značky. Zákazníků, kteří by takový kompromis přijali, je navíc příliš málo, aby se výrobcům vývoj vrátil.
Každý zaoblený roh displeje ukrojí kus baterie
Součástky uvnitř telefonu s každou generací nabírají na objemu, zatímco tělo přístroje zůstává stejné. Moderní čipset potřebuje chlazení, kamerový modul zabírá víc místa než před třemi lety a baterie je chemicky i objemově nejpřísnějším limitem celé sestavy. Program Battery500 amerického ministerstva energetiky uvádí, že zvyšovat energetickou hustotu lithium-iontových článků je stále mimořádně obtížné. Baterie se tedy nezmenšují tak rychle, jak rostou nároky na výkon.
Leak upozorňuje i na položku, která běžného uživatele nenapadne: zaoblené rohy displejů a rámečků dál ubírají vnitřní prostor, a každý takový roh znamená plochu, na kterou se bateriový článek nevejde. U telefonu s úhlopříčkou 6,7 palce se ztráta rozpustí. U šestipalcového přístroje může podle zdroje dělat 400 až 500 mAh, tedy zhruba hodinu a půl výdrže.
Kam Samsung posílá lidi, kteří chtějí malý telefon
Podle analytické firmy CIRP tvořily iPhone 12 mini a iPhone 13 mini ve sledovaném čtvrtletí pouhá 3 % prodejů celé řady. Je to výsledek u značky, jejíž zákazníci platí za nejvěrnější na trhu, a když malý model neuspěl ani u nich, těžko ho některý výrobce obhájí jinde. Apple svou řadu mini potom bez velkého ohlašování ukončil.
Samsung se v dubnu 2026 vyjádřil přímo. Annika Bizon, viceprezidentka produktového managementu Samsung UK, v otevřené diskusi AMA na Redditu vysvětlila, že velikost displeje dnes určuje to, k čemu lidé telefon nejčastěji používají: práce s dokumenty, streamování, hraní a tvorba obsahu. Na malém displeji se podle ní nic z toho nedá dělat pohodlně.
Fanoušky kapesních přístrojů proto Samsung aktivně odkazuje na řadu Galaxy Z Flip. Ta je po složení malá a po rozložení nabídne plnohodnotnou plochu displeje.
Nejmenší telefon velkých značek dnes začíná na 6,1 palce
Mezi současnými kompakty má nejmenší displej iPhone 16 s úhlopříčkou 6,1 palce, váží 170 gramů a kapacitu baterie Apple neuvádí. Galaxy S25 má displej o desetinu palce větší, a přesto je s šířkou 70,5 mm užší a s hmotností 162 gramů lehčí, takže v ruce vychází jako nejskladnější z dostupných kompaktů. Jeho baterie má 4 000 mAh. Pixel 10 s displejem 6,3 palce a šířkou 72 mm nese 4 970 mAh. Xiaomi 15 s úhlopříčkou 6,36 palce má baterii 5 240 mAh, o 1 240 mAh víc než Galaxy S25, přestože displeje obou telefonů dělí jen 0,16 palce.
Před třemi lety by se žádný z těchto modelů za malý nepočítal, dnes jsou to nejmenší běžně dostupné přístroje v nabídkách velkých značek. Spodní hranice běžného kompaktu se tak posunula ze šesti palců na rozpětí 6,1 až 6,36 palce.
Aby se opravdu malé telefony vrátily, musely by nastat tři věci najednou: průlom v chemii baterií, zmenšení kamerových modulů a doklad, že se takové přístroje prodají v počtech, které zaplatí vývoj. Na žádnou z nich dnes nic neukazuje.
Pixel 10 i Galaxy S25 slibují aktualizace na sedm let
V českých obchodech je nabídka přehledná. iPhone 16 je na Alze skladem, Galaxy S25 se dá běžně koupit a Motorola Edge 50 Neo figuruje v aktivní nabídce jako alternativa s displejem 6,36 palce. Xiaomi 15 má na Alze produktovou kartu se stavem „Prodej skončil“, z čehož je vidět, jak rychle se nabídka kompaktů obměňuje.
Kdo kupuje menší telefon s tím, že ho bude držet dlouho, má nejdřív sledovat délku softwarové podpory. Google slibuje u Pixelu 10 sedm let aktualizací systému i bezpečnostních záplat a Samsung dává Galaxy S25 sedm generací systému a sedm let bezpečnostních aktualizací. Takový závazek má pro dlouhé používání větší cenu než shánění staršího mini modelu, kterému aktualizace dojdou mnohem dřív.
ASUS Zenfone 10, jeden z mála starších malých telefonů, stále dostává záplaty a poslední firmware vyšel v březnu 2026. Jasný dlouhodobý závazek k němu výrobce nevydal. Motorola Edge 50 Neo má bezpečnostní podporu garantovanou do srpna 2029.