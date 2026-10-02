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Pastrňák a Nečas patří k elitě NHL, pod nimi ale zeje díra. Česká stopa za mořem slábne

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Sezona NHL odstartovala včera v noci a česká vlajka v ní bude vlát slaběji než kdykoli za posledních pětatřicet let. Na soupiskách 32 týmů je pouze 15 českých hráčů do pole a 4 brankáři.
Pastrňák a Nečas patří k elitě NHL, pod nimi ale zeje díra. Česká stopa za mořem slábne

Pastrňák a Nečas patří k elitě NHL, pod nimi ale zeje díra. Česká stopa za mořem slábne

Zdroj: Boston Bruins
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 18:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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