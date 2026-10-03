Za 324 Kč přidáte Bluetooth do jakéhokoliv auta bez výměny rádia. Alza vyřeší konektivitu levně a stojí to za to

Cena 324 Kč byla doložena k 25. únoru 2026 v rámci kampaně Alza Dny se slevovým kódem ALZADNY35, běžná cena F100 na
Alze činí 499 Kč. I za plnou cenu ale jde o jedno z levnějších řešení, jak do staršího vozu bez vestavěného Bluetooth dostat bezdrátové přehrávání hudby, handsfree hovory a k tomu rovnou dvouportovou nabíječku s USB-C PD až 20 W. Celý trik spočívá v tom, že F100 nepotřebuje žádný zásah do autorádia a funguje jako FM transmitter. Zapojíte ho do 12V nebo 24V zásuvky, na rádiu naladíte volnou FM frekvenci a telefon spárujete přes Bluetooth. Zvuk se pak přenáší vzduchem do autorádia. Žádné kabely k rádiu, žádný servis, žádná demontáž palubní desky. Proto „bez výměny rádia“ a proto to funguje prakticky v každém autě, které má klasickou zásuvku zapalovače a FM tuner. Pokud vaše auto nemá ani jedno z toho, transmitter vám nepomůže. Takových vozů je ale na českých silnicích minimum. Co přesně F100 umí a jak se zapojuje
Nastavení zabere zhruba dvě minuty. Zasunete transmitter do zásuvky, na autorádiu najdete frekvenci v pásmu 87,5–108 MHz, kde neslyšíte žádnou stanici, a stejnou frekvenci nastavíte na displeji transmitteru. Pak v telefonu zapnete Bluetooth, vyhledáte zařízení „APW-FMTV1“ a spárujete ho. Při dalším nastartování se transmitter spojí s naposledy připojeným telefonem automaticky, přičemž výrobce uvádí dosah až pět metrů.
Kromě hudby a handsfree hovorů F100 nabízí:
Přehrávání z USB flash disku a SD karty, nezávisle na telefonu Měřič napětí autobaterie, na displeji vidíte aktuální napětí Nabíjení přes USB-C (až 20 W) a USB-A (až 18 W), při současném nabíjení dvou zařízení ale výkon klesá na 15 W celkem Hlasové ovládání telefonu, dlouhým stiskem multifunkčního tlačítka aktivujete hlasového asistenta Podpora 12 i 24 V, funguje v osobních autech i dodávkách a nákladních vozech
Záruka je 36 měsíců, což u příslušenství v této cenové hladině není samozřejmost.
Zvuk: použitelný kompromis, ne audiofilský zážitek
Tady je potřeba mít realistická očekávání. FM transmitter posílá signál vzduchem na frekvenci, kterou sdílí s rozhlasovými stanicemi. Kvalita proto závisí na tom, jak čistou frekvenci najdete. V menším městě nebo na dálnici mimo dosah silných vysílačů může být zvuk solidní, pro podcasty, navigaci a běžný poslech hudby naprosto dostačující. V centru Prahy nebo Brna, kde je FM pásmo více obsazené, může být hledání nerušené frekvence oříšek.
Zajímavý je rozpor kolem stereo přenosu. Oficiální poradna Alzy u F100 výslovně uvádí, že přenos je stereo. Část uživatelských recenzí na
Heurece ale popisuje výsledný dojem spíš jako mono, bez výrazného oddělení kanálů. Bez vlastního testu je proto lepší zůstat opatrný: stereo efekt nemusí být v praxi výrazný, ale pro většinu řidičů to nebude rozhodující faktor.
Když se objeví statický šum, řešení je prosté: změňte frekvenci. Manuál navíc doporučuje nastavit hlasitost na telefonu i transmitteru na maximum a finální úroveň dolaďovat až na autorádiu. Tím se může omezit šum v přenosovém řetězci.
Handsfree: volat zvládnete, ale nečekejte prémiovou kvalitu
Mikrofon je zabudovaný přímo v těle transmitteru, tedy v zásuvce zapalovače, typicky někde u řadicí páky nebo pod palubní deskou. Hovory ovládáte tlačítkem na zařízení, příchozí hovor přijmete krátkým stiskem, odmítnete dlouhým. V recenzích se opakuje, že protistrana slyší hlas „jako z plechovky“. Pro krátký telefonát během jízdy to postačí, ale kdo tráví v autě hodiny na konferenčních hovorech, ocení spíš dedikovaný handsfree systém.
F100, F120, nebo F140? Rozdíly za stovku navíc
Alza nabízí celou trojici transmitterů odstupňovanou po stovce:
Model Cena (9/2026) Bluetooth Navíc oproti F100 F100 499 Kč 5.0 — F120 599 Kč 5.2 RGB podsvícený pruh, hlasové ovládání F140 699 Kč 5.3 RGB displej, fyzické tlačítko Bass boost
Nabíjecí parametry zůstávají u všech tří modelů prakticky totožné: USB-C až 20 W, USB-A až 18 W, při současném nabíjení 15 W celkem. Reálný funkční rozdíl, který může stát za příplatek, je u F140 tlačítko Bass boost, které mění zvukový výstup. RGB podsvícení u F120 a F140 je spíš estetická záležitost. Kdo chce ušetřit maximum, s F100 nic zásadního nezíská ani neztratí.
Komu to dává smysl, a komu ne
F100 je vhodný pro řidiče staršího auta, kteří chtějí za pár stovek poslouchat Spotify, přijímat hovory a zároveň nabíjet telefon. Žádný zásah do vozu, žádné speciální znalosti. Na Alze má produkt hodnocení 4,3 z 5 od 148 uživatelů, na Heurece 84 %, což naznačuje převážně pozitivní zkušenosti kupujících.
Komu to naopak příliš smysl nedává: řidičům novějších aut s vestavěným Bluetooth nebo Apple CarPlay/Android Auto a komukoli, kdo od autorádia očekává kvalitu blížící se domácí Hi-Fi soustavě. FM transmitter je ze své podstaty kompromis. Ale za cenu jednoho většího cappuccina v centru Prahy je to kompromis, který může dávat smysl.
Jedna praktická poznámka na závěr: F100 se sám nevypíná po nečinnosti. Jestli po vytažení klíčku zůstane svítit, záleží na tom, zda vaše auto odpojuje zásuvku zapalovače. Většina moderních vozů ji po vypnutí zapalování odpojí, u některých starších vozů ale může zůstat pod napětím. V takovém případě ho jednoduše vytáhněte.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík