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Místa na Zemi, kde selhává orientace: proč se tu lidé ztrácejí i s kompasem

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Existují místa, kde lidská orientace přestává fungovat podle očekávání. Kompasy se chovají nevyzpytatelně, navigace selhává, lidé se pohybují v kruzích a ztrácejí směr, i když vidí jasné orientační body.
Místa na Zemi, kde selhává orientace: proč se tu lidé ztrácejí i s kompasem

Místa na Zemi, kde selhává orientace: proč se tu lidé ztrácejí i s kompasem

Zdroj: Kód Enigma - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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