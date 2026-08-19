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Mysleli jsme, že za dlouhý krk žiraf mohou samci. Jenže samice vědcům pokazily celou teorii

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Proč mají žirafy tak dlouhý krk? Na první pohled jednoduchá otázka zaměstnává biology už od dob Darwina. Jedno vysvětlení říká, že dlouhý krk pomáhal dosáhnout k potravě, kam jiní býložravci nemohli. Konkurenční hypotéza přesunula pozornost k samcům, kteří svými mohutnými krky bojují o partnerky.
Mysleli jsme, že za dlouhý krk žiraf mohou samci. Jenže samice vědcům pokazily celou teorii

Mysleli jsme, že za dlouhý krk žiraf mohou samci. Jenže samice vědcům pokazily celou teorii

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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