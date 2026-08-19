Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
8 min

Říká se jí Rudý drak a má učit, jak uzavřít smlouvu s ďáblem. Grand Grimoire je záhadnější, než tvrdí jeho vlastní legenda

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Má obsahovat návod, jak přivolat pekelné mocnosti, přinutit démona ke spolupráci a uzavřít s ním smlouvu výměnou za bohatství či jiné výhody. Pod jmény Grand Grimoire nebo Le Dragon Rouge – Rudý drak – se po staletí šíří pověst o jedné z nejnebezpečnějších knih magie.
Říká se jí Rudý drak a má učit, jak uzavřít smlouvu s ďáblem. Grand Grimoire je záhadnější, než tvrdí jeho vlastní legenda

Říká se jí Rudý drak a má učit, jak uzavřít smlouvu s ďáblem. Grand Grimoire je záhadnější, než tvrdí jeho vlastní legenda

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
Reklama
Další články z Kód Enigma
Nemocnice, která nikdy nepřijala jediného pacienta. Přesto se v ní umíralo
Nemocnice, která nikdy nepřijala jediného pacienta. Přesto se v ní umíralo
Mysleli jsme, že za dlouhý krk žiraf mohou samci. Jenže samice vědcům pokazily celou teorii
Mysleli jsme, že za dlouhý krk žiraf mohou samci. Jenže samice vědcům pokazily celou teorii

Proč mají žirafy tak dlouhý krk? Na první pohled jednoduchá otázka zaměstnává biology už od dob Darwina....

Mysleli jsme si, že svět už je zmapovaný. Pak satelit ukázal na vrcholu nedostupné hory něco kouzelného
Mysleli jsme si, že svět už je zmapovaný. Pak satelit ukázal na vrcholu nedostupné hory něco kouzelného

V době, kdy si můžeme během pár vteřin přiblížit téměř jakékoli místo na Zemi, se zdá, že planeta už nemá...

Unesl letadlo, vzal 200 tisíc dolarů a vyskočil do noci. Po D. B. Cooperovi nezůstalo skoro nic
Unesl letadlo, vzal 200 tisíc dolarů a vyskočil do noci. Po D. B. Cooperovi nezůstalo skoro nic

Na letišti v Portlandu si 24. listopadu 1971 koupil za hotové jednosměrnou letenku do Seattlu. Řekl, že se...

V Černobylu roste houba, které radiace svědčí. Vědci teď zjišťují, zda by jednou mohla chránit astronauty
V Černobylu roste houba, které radiace svědčí. Vědci teď zjišťují, zda by jednou mohla chránit astronauty

Černobylský reaktor číslo 4 je symbolem prostředí, které člověka dokáže zabít. Přesto právě uvnitř jeho...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

KodEnigma.cz se věnuje zajímavostem napříč obory – od přírody a historie přes vědu, vesmír až po záhady a nečekané objevy. Články otevírají témata, která dokážou překvapit, inspirovat i přimět k zamyšlení. Silnou stránkou webu je pestrost – jednou narazíte na příběhy dávných civilizací, jindy na...

Všechny články tohoto autora →
Kód Enigma
Další články z kategorie Zajímavosti
Zobrazit více
Související články
Arbatel sliboval magii bez ďábla. Renesanční grimoár učil, že největší moc začíná ovládnutím sebe sama
Arbatel sliboval magii bez ďábla. Renesanční grimoár učil, že největší moc začíná ovládnutím sebe sama
Kód Enigma
Zajímavosti
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.