iQOO pracuje na levném modelu Z12 Lite
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
iQOO pracuje na levném modelu Z12 LiteZdroj: iQOO Z11 Lite | Zdroj: iQOO
Článek byl publikován 26.11.2026 19:48
Ve zkratce: Nový ohebný telefon Huawei Mate X8 zaujme tenkým tělem o tloušťce pouhých 4,2 mm v otevřeném...
Čínská firma Doogee se rozhodla k poměrně odvážnému kroku u modelu nesoucího název Note 70. Ten má navenek...
Nabídku nositelných zařízení hodlá v následujícím období rozšířit firma Samsung, která momentálně dokončuje...
Meta představila novou komunikační aplikaci Direct, která osamostatňuje chat z Instagramu do separátního...
Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...Všechny články tohoto autora →
- Stačí kliknout na SMS o vrácení daně a přijdete o účet. Falešný Portál občana vypadá jako pravý a krade přístupy do bank
- Deepfake nepozná skoro nikdo. Jen 26 % Čechů si věří, že odhalí falešné video, a průzkum ukázal i horší čísla
- Čechům chodí falešné SMS o dluhu na zdravotním pojištění. V doméně hledejte .casa
- Viděli jsme Teslu Cybercab na vlastní oči, o víkendu můžete i vy