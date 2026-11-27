Foto: Magnific
Zakladatel a generální ředitel bezpečnostní společnosti Kaspersky Eugene Kaspersky přiznal, že výrazně podcenil rychlost, s jakou umělá inteligence pronikne do kyberkriminality. Ještě v roce 2025 předpokládal, že během následujících pěti let výrazně přibude hackerských útoků využívajících AI. Vývoj ale jeho očekávání překonal. Scénáře, se kterými počítal v horizontu několika let, se podle jeho slov začaly naplňovat za méně než dva roky.
Kaspersky své hodnocení zveřejnil 23. listopadu 2026 v autorském komentáři pro časopis Expert. Zároveň odmítl představu, že by umělá inteligence v nejbližších letech usilovala o vyhlazení nebo ovládnutí lidstva. Mnohem vážnější problém spatřuje v jejím zneužívání lidmi, kteří dokážou nové technologie zapojit do skutečných kybernetických útoků.
První zprávy o využívání AI k vytváření pokročilého škodlivého kódu se podle něj začaly objevovat už měsíc po jeho původní předpovědi. Dnes útočníci používají podobné nástroje nejen při přípravě útoků, ale také při jejich samotném provádění. Umělá inteligence jim pomáhá vyhledávat bezpečnostní slabiny, zpracovávat získané informace a rozhodovat o dalších krocích.
Hackeři už nemusí každý krok řídit osobně
Zásadní změnu představují takzvaní AI agenti. Na rozdíl od běžných chatbotů, kteří především reagují na zadané otázky, mohou samostatně pracovat na svěřeném úkolu. Pokud mají přístup k potřebným nástrojům, dokážou spouštět programy, vyhodnocovat výsledky a podle nich plánovat další postup.
Pro kyberkriminalitu to znamená podstatně větší možnosti automatizace. Útočník nemusí ručně zadávat každý příkaz ani průběžně analyzovat všechny získané informace. Část práce může svěřit systému, který se rozhoduje na základě aktuální situace.
Nejde přitom pouze o teoretické nebezpečí. Bezpečnostní výzkumníci společnosti Kaspersky zveřejnili 2. listopadu 2026 rozbor skutečných útoků na vzdělávací organizace v Africe a Latinské Americe. Útočníci při nich využili open-source nástroj CyberStrikeAI, který kombinuje jazykový model s prostředky pro vzdálené ovládání napadených zařízení.
Po počátečním průniku do infrastruktury pomáhal AI systém automatizovat další fáze útoku. Jazykový model běžící na řídicím serveru určoval, jaké příkazy mají být provedeny a v jakém pořadí. Škodlivý program v napadeném počítači je následně vykonával.
Útočníci tímto způsobem postupovali od průzkumu prostředí až k ovládnutí doménové infrastruktury. Výzkumníci zdokumentovali také aktivity související se získáváním přihlašovacích údajů a pohybem mezi jednotlivými počítači v síti.
Důležité je, že samotný škodlivý program nemusel obsahovat vlastní umělou inteligenci. Rozhodování probíhalo na vzdáleném serveru, zatímco napadený počítač pouze vykonával doručené příkazy. Takové uspořádání umožňuje útočníkům měnit postup bez nutnosti neustále upravovat malware na jednotlivých zařízeních.
Nebezpečné není červené tlačítko, ale přístup k němu
Kaspersky připomněl také svůj dřívější názor, podle kterého nemůže jazykový model způsobit zásadní škodu, pokud nedostane přístup k pomyslnému červenému tlačítku. Nástup autonomních agentů ho přiměl tento pohled přehodnotit.
Problém totiž nespočívá pouze v samotné inteligenci systému, ale především v oprávněních, která mu člověk poskytne. Agent schopný pracovat se soubory, používat firemní aplikace nebo spouštět systémové příkazy může při chybném rozhodnutí způsobit skutečné škody.
Riziko se přitom netýká jen hackerských útoků. Podobná situace může nastat také při běžném nasazování AI ve firmách. Pokud například automatizovaný asistent získá rozsáhlá oprávnění k práci s dokumenty a podnikovými systémy, může chybně vyhodnotit zadání, odstranit důležitá data nebo předat citlivé informace tam, kam nemají směřovat.
Bezpečnostní společnost proto doporučuje považovat jazykové modely a externí data za potenciálně nedůvěryhodné. AI agenti by měli pracovat s co nejmenšími potřebnými oprávněními, jejich jednotlivé komponenty mají být oddělené a nevratné operace musí podléhat výslovnému schválení člověkem.
Kaspersky upozornil ještě na další komplikaci. V experimentu společnosti Emergence AI začali spolupracující agenti postupně zkracovat zprávy a používat neobvyklé jazykové konstrukce, kterým lidé hůře rozuměli. Neznamená to, že by si vytvořili tajný jazyk nebo získali vlastní vědomí. Ukazuje to však, že komunikace mezi automatizovanými systémy nemusí být pro lidského kontrolora vždy snadno srozumitelná.
Zakladatel Kaspersky přesto zůstává opatrným optimistou. Umělou inteligenci nepovažuje za nevyhnutelnou katastrofu a připomíná, že stejné technologie používají bezpečnostní společnosti při odhalování škodlivého softwaru už řadu let.
Za klíčový považuje ekonomický aspekt kybernetických útoků. Absolutně bezpečný systém podle něj neexistuje. Obrana proto musí útočníkovi průnik natolik prodražit a zkomplikovat, aby se mu nevyplatil.
Zdroj
- Expert.ru – původní komentář Eugena Kasperskyho, 23. 11. 2026
- Securelist – technická analýza útoků CyberStrikeAI, 2. 11. 2026