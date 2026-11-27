Česká asociace umělé inteligence (ČAUI) zveřejnila 2. října 2026 výsledky svého Českého barometru obav z AI 2026. Průzkumu se zúčastnilo 1 407 dospělých respondentů, kteří vyplňovali e-mailový dotazník od července do srpna letošního roku. Výsledky ukázaly poměrně jednoznačný obrázek: jen 26,4 % dotázaných si myslí, že by dokázali rozpoznat věrohodně vypadající fotografii, video nebo hlasovou nahrávku vytvořenou pomocí AI. Naopak 60,3 % si v této schopnosti nevěří a dalších 13,4 % nedokáže odpovědět. Dohromady tedy téměř tři čtvrtiny respondentů pochybují o své schopnosti odhalit deepfake.
Ještě výmluvnější jsou konkrétní obavy. Podvody využívající AI znepokojují 77,5 % dotázaných, deepfaky a falešný obsah 72,3 %, kybernetické útoky s využitím AI 70,8 % a používání AI dětmi 70,1 %. Obecná obava z umělé inteligence přitom dosahuje „jen“ 56 %. Češi se tedy nebojí AI pouze jako abstraktní technologie. Větší strach mají z konkrétních hrozeb, které může přinášet do jejich každodenního života.
Sebedůvěra není totéž co schopnost
K číslu 26,4 % je potřeba dodat jednu důležitou věc: barometr měřil subjektivní odhad, nikoli skutečné schopnosti respondentů. Lidé odpovídali na otázku, zda si myslí, že by dokázali rozpoznat přesvědčivý obsah vytvořený pomocí AI. Žádné deepfake video jim ale výzkumníci nepustili. Rozdíl mezi tím, zda si člověk myslí, že falešný obsah pozná, a tím, zda ho skutečně dokáže odhalit, může být značný.
Akademická studie z roku 2024, která testovala rozpoznávání obrázků vytvořených AI v USA, Německu a Číně, zjistila, že účastníci dosahovali při rozpoznávání fotografií úspěšnosti nižší než 50 %. Starší britsko-americký průzkum společnosti iProov zase ukázal, že všechny ukázky v testovací sadě dokázalo bezchybně rozpoznat pouhých 0,1 % respondentů, a to přesto, že si mnozí z nich svou schopností byli poměrně jistí.
Českých 26,4 % působí nízce také ve srovnání s výsledky zahraničního průzkumu iProov. Sebedůvěru ve schopnost rozpoznat deepfake v něm vyjádřilo 43 % Němců, 55 % Britů a 59 % Američanů. Metodiky obou průzkumů se sice liší, takže přímé srovnání není zcela přesné, přesto je patrné, že čeští respondenti si v této oblasti věří méně. Ani vyšší sebedůvěra zahraničních respondentů však automaticky neznamená, že falešný obsah skutečně dokážou spolehlivě odhalit.
Kdo si věří víc a proč to nestačí
Barometr odhalil také zajímavou souvislost mezi používáním AI a sebedůvěrou při rozpoznávání deepfake obsahu. Mezi lidmi, kteří AI používají každý den, si na odhalení falešného obsahu věří 42,4 %. U těch, kteří AI nepoužívají vůbec, je to pouhých 13,2 %. Pravidelný kontakt s touto technologií tedy zřejmě zvyšuje sebedůvěru. Zároveň ale platí, že ani mezi každodenními uživateli si ve své schopnosti nevěří většina respondentů.
Proč je rozpoznávání deepfake obsahu tak obtížné? Technologie se stala dostupnější, rychlejší a jednodušší na používání. ČAUI ve svém manuálu z roku 2024 upozorňuje, že kvalitní deepfake lze dnes vytvořit i na chytrém telefonu a za zlomek času, který byl k tomu potřeba dříve. Tradiční znaky, jako jsou podivně vypadající prsty, rozmazané uši nebo nepřirozené mrkání, navíc postupně přestávají být spolehlivým vodítkem. Novější generativní modely totiž dokážou řadu těchto nedostatků odstranit. Lidské schopnosti rozpoznávání přitom zůstávají v zásadě stejné.
Češi chtějí, aby se falešný obsah označoval
Jedno z nejvýraznějších zjištění barometru se možná netýká strachu, ale požadavků na řešení. Celých 86,4 % respondentů podporuje povinné označování veřejného obsahu, který vznikl převážně pomocí AI. Jde o výraznou většinu, která ukazuje, že lidé chtějí mít možnost rozpoznat obsah vytvořený umělou inteligencí.
Na tuto oblast se zaměřují také státní instituce. Ministerstvo průmyslu a obchodu pořádá webinář věnovaný transparentnosti obsahu vytvořeného pomocí AI a výkladu článku 50 evropského aktu o umělé inteligenci. Vláda 9. listopadu 2026 schválila vznik Rady vlády pro AI i návrh implementačního zákona. Hlavním dozorovým orgánem se má stát Český telekomunikační úřad.
ČAUI mezitím vydala bezplatného průvodce označováním obsahu vytvořeného pomocí AI a spustila vzdělávací projekty Knihovna.ai a základka.ai. Jejich cílem je rozšiřovat povědomí o umělé inteligenci a její bezpečné používání v knihovnách a školách po celé zemi.
Jak se bránit: checklist místo intuice
Policie ČR výslovně varuje, že se nelze spoléhat na to, že deepfake vždy poznáte. Místo pouhého odhadu doporučuje několik ověřovacích kroků:
- Zkontrolovat zdroj a kontext – kdo video sdílí a proč se objevilo právě teď.
- Hledat nesrovnalosti – například nepřirozené stíny, nesoulad mezi zvukem a obrazem nebo fyzikálně nemožné detaily.
- Využít reverzní vyhledávání – nahrát obrázek do vyhledávače a zjistit, kde se objevil dříve.
- Prověřit metadata – pokud jsou dostupná, mohou napovědět, odkud soubor pochází.
- Naléhavé požadavky ověřit jiným kanálem – pokud vás například údajný nadřízený žádá prostřednictvím videa o převod peněz, zavolejte mu na známé telefonní číslo.
Poslední bod je obzvlášť důležitý. Jedno z největších praktických rizik deepfake technologií představují cílené podvody, které se snaží oběť přimět k okamžité akci. Může jít o převod peněz, sdělení hesla nebo změnu bankovního účtu. Právě v takových situacích může falešný hlas či obličej posloužit jako velmi účinný nástroj manipulace.
Kdo ponese odpovědnost
Barometr se zaměřil také na otázku, kdo by měl nést odpovědnost v případě, že umělá inteligence způsobí škodu. Nejčastěji respondenti označovali organizaci, která AI při rozhodování použila (48,3 %). Na druhém místě skončil vývojář nebo poskytovatel systému AI (28,5 %). Teprve třetí nejčastější odpovědí byl konkrétní pracovník, který AI použil (13,5 %). Zbylých 9,7 % respondentů nedokázalo odpovědět.
Výsledky naznačují, že veřejnost přisuzuje odpovědnost především těm, kteří umělou inteligenci nasazují do praxe, nikoli jejím běžným uživatelům. Je to pochopitelné: běžný člověk nemá možnost prověřit fungování modelu, který mu vytváří obsah nebo pomáhá s rozhodováním. Může ale očekávat, že organizace, která takový systém používá, ponese odpovědnost za jeho nasazení a důsledky.
Český barometr obav z AI 2026 není jen souborem statistických údajů. Ukazuje společnost, která si uvědomuje možná rizika umělé inteligence a zároveň požaduje jasnější pravidla i lepší informovanost. Zásadní otázkou nyní zůstává, zda regulace a vzdělávání dokážou držet krok s technologickým vývojem dříve, než se deepfaky stanou běžnou součástí arzenálu internetových podvodníků.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík