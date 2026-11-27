Zpráva vypadá na první pohled věrohodně. Tvrdí, že u příjemce eviduje nedoplatek na pojistném, vyhrožuje poplatky z prodlení a požaduje úhradu ještě tentýž den. Jenže odkaz v SMS nesměřuje na oficiální web vzp.cz, ale na adresu vzp-gov-cz.casa. Právě v ní se skrývá klíč k rozpoznání podvodu. Koncovka .casa je poslední část internetové adresy za tečkou. Jde o skutečně existující generickou doménu evidovanou u IANA, s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou však nemá nic společného. Útočníci ji zvolili pravděpodobně proto, že na displeji mobilu může působit méně nápadně než například .xyz a zároveň je levná a snadno dostupná.
Jak podvodná SMS vypadá a proč funguje
VZP zveřejnila také snímek obrazovky s konkrétní podobou zprávy. Její text je krátký a úderný. Využívá strach z dluhu, penále a blížícího se termínu splatnosti. Přesně na tomto principu funguje takzvaný smishing – podvodná SMS, která kombinuje naléhavost s odkazem na falešný web. Policie ČR upozorňuje, že jde o rozšířený typ útoku, který může být velmi přesvědčivý. Krátká zpráva totiž příjemci nedává mnoho prostoru k přemýšlení.
Načasování není náhodné. VZP upozorňuje, že útočníci cíleně využívají hektické období na konci prázdnin a blížící se začátek školního roku. Počítají s tím, že lidé mají spoustu starostí a raději „to rychle zaplatí“, než aby si ověřovali pravost zprávy.
Ne každá SMS o dluhu je automaticky podvod
Je tu ale důležitá nuance. VZP skutečně může posílat informační SMS o nedoplatcích na pojistném. Dělá to v rámci takzvaného měkkého vymáhání. Taková zpráva však neobsahuje odkaz na platební stránku, nepožaduje zadání bankovních údajů a nevyvíjí nátlak na úhradu „do konce dne“.
Rozhodující proto není samotná zmínka o dluhu, ale kombinace tří varovných signálů:
- Časový nátlak – „uhraďte ještě dnes“, „hrozí penále“.
- Odkaz v SMS – zejména pokud vede na stránku, která požaduje zadání osobních nebo platebních údajů.
- Jiná doména než
vzp.cz – například .casa, .top nebo jakákoli jiná doména, která nepatří pojišťovně.
Pokud zpráva obsahuje všechny tři prvky najednou, je velmi pravděpodobné, že jde o podvod. Při ověřování adresy si dejte pozor na její skutečný konec. Oficiální webové služby VZP používají doménu
vzp.cz, případně její subdomény, například moje.vzp.cz nebo auth.vzp.cz.
Co dělat, když vám taková SMS přijde
Neklikejte na odkaz a nic nevyplňujte. Zprávu můžete smazat a číslo odesílatele zablokovat. Pokud si chcete ověřit, zda skutečně nemáte nedoplatek, přihlaste se přímo do služby Moje VZP, kde najdete přehled svých plateb. Případně zavolejte na klientskou linku 952 222 222 nebo napište na info@vzp.cz.
Podezřelou SMS můžete přeposlat svému operátorovi na jednotné číslo 7726. Operátoři podle ČTÚ blokují řádově miliony podvodných zpráv měsíčně. Útočníci však neustále mění domény i komunikační kanály a své aktivity přesouvají například také na WhatsApp.
Důležité upozornění se týká studentů, důchodců a rodičů na rodičovské dovolené. Pokud za vás zdravotní pojištění hradí stát, neměl by vám za toto období vzniknout dluh na pojistném jen proto, že sami žádné platby neposíláte. Problém ale může nastat, pokud pojišťovně neoznámíte změnu svého statusu, například ukončení studia nebo návrat do zaměstnání.
Když jste už klikli a vyplnili údaje
Nejdůležitější je okamžitě kontaktovat banku. Zavolejte na její oficiální telefonní číslo, požádejte o zablokování platební karty a kontrolu posledních transakcí. Poté změňte hesla ke všem účtům, u kterých jste použili stejné přihlašovací údaje, a zapněte dvoufaktorové ověřování. Uchovejte si SMS, snímky obrazovky i adresu podvodného webu. Mohou se hodit při podání oznámení na policii.
Není to poprvé a nebude to naposledy
VZP čelí podvodným kampaním opakovaně. V červenci 2026 útočníci zneužili debatu o digitalizaci zdravotnictví a snažili se lidi přimět k „aktualizaci zdravotního průkazu“ prostřednictvím formuláře, který požadoval rodné číslo a údaje k platební kartě. Starší podvodné kampaně zase slibovaly přeplatek nebo roční vyúčtování. Mění se pouze záminka, princip zůstává stejný: přesměrovat oběť mimo vzp.cz a získat její peníze nebo přístup k bankovnictví.
Upozorněte na aktuální podvodnou kampaň také své okolí, zejména starší příbuzné. Senioři mohou být vůči podobným útokům zranitelnější a podvodníci toho využívají. Obzvlášť opatrní by lidé měli být v období, kdy mají více starostí a méně času ověřovat každou doručenou zprávu.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Jiří Pacovský