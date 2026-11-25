Foto: Magnific
WhatsApp přichází s funkcí, kterou konkurenční komunikátory nabízejí už dlouhá léta. Uživatelé nově mohou napsat zprávu a sami rozhodnout, kdy ji aplikace odešle. Nemusí přitom nechávat zapnutý telefon ani být připojení k internetu. Meta novinku oficiálně představila 25. listopadu 2026 a během následujících týdnů ji zpřístupní uživatelům po celém světě.
Plánované odesílání funguje v soukromých konverzacích i skupinových chatech. Podporuje nejen běžný text, ale také fotografie a videa. Zprávu lze připravit nejméně 10 minut a nejvýše 14 dní před požadovaným odesláním.
V praxi tak můžete předem napsat narozeninové přání, naplánovat důležité upozornění kolegům nebo připravit zprávu, kterou nechcete posílat pozdě večer. WhatsApp se následně postará o její automatické odeslání.
Jak naplánovat odeslání zprávy ve WhatsApp
Meta zvolila jednoduché řešení, které nevyžaduje procházení nastavení ani instalaci dalších aplikací. Všechno probíhá přímo v otevřené konverzaci.
Nejprve napíšete zprávu nebo vyberete fotografii či video, které chcete odeslat. Místo běžného klepnutí na tlačítko Odeslat jej podržíte prstem. WhatsApp následně zobrazí nabídku pro výběr data a přesného času.
WhatsApp
Foto: WhatsApp
Po potvrzení se zpráva neodešle okamžitě, ale zařadí se mezi naplánované. Ve zvolený okamžik ji aplikace automaticky doručí do příslušné konverzace.
Příjemce přitom nepozná, že jste zprávu napsali třeba před týdnem. Z jeho pohledu půjde o běžnou zprávu bez zvláštního označení plánovaného odeslání.
Uživatelé mohou své připravené zprávy také kontrolovat a před odesláním odstranit. Přehled naplánovaných zpráv se nachází v informacích o příslušné konverzaci. Pokud zprávu smažete ještě před stanoveným termínem, příjemce o ní nedostane upozornění.
Zpráva odejde, i když máte vypnutý telefon
Právě nezávislost na telefonu patří k nejzajímavějším vlastnostem novinky. Některé dřívější způsoby automatizovaného odesílání zpráv využívaly externí aplikace nebo automatizace závislé na konkrétním zařízení.
Nová funkce
WhatsAppu takové řešení nepotřebuje. Jakmile uživatel zprávu naplánuje, její pozdější odeslání nevyžaduje, aby měl telefon zapnutý, otevřenou aplikaci nebo aktivní internetové připojení.
Meta zároveň potvrzuje, že i naplánované zprávy zůstávají chráněné koncovým šifrováním. Jejich obsah tak nemá být přístupný nikomu mimo účastníky komunikace, a to ani samotnému provozovateli služby.
To je důležitý rozdíl mezi pouhým nastavením připomínky a skutečným plánováním komunikace. U připomínky musí uživatel zprávu nakonec odeslat sám. WhatsApp nyní celý proces dokončí automaticky.
Funkce navíc není omezena na rozhovor dvou lidí. Uplatní se také ve skupinách, například při organizování společných akcí, pracovních schůzek nebo rodinných událostí.
Kdy bude novinka dostupná v Česku?
WhatsApp začal plánované zprávy celosvětově zavádět 25. listopadu 2026. Novinka je určená pro Android i iOS, ale její zpřístupňování probíhá postupně. Ne všichni uživatelé ji proto uvidí ve stejný den.
Pokud po podržení tlačítka Odeslat žádnou novou nabídku nevidíte, nemusí jít o chybu telefonu. Doporučuje se zkontrolovat aktualizace WhatsAppu v Google Play nebo App Storu. Samotná aktualizace ovšem nezaručuje okamžitou dostupnost, protože funkce se aktivuje postupně.
WhatsApp tím dohání například Telegram a Signal, které možnost plánovaného odesílání zpráv nabízejí již delší dobu. Pro uživatele služby od Mety je však zásadní, že už nebudou potřebovat externí nástroje ani složité automatizace.
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