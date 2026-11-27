Zápas s New York Rangers trval sedmnáct sekund, když Rasmus Dahlin poslal Buffalo do vedení. Puk mu předtím připravil Kulich. Ve třetí třetině pak sám uzavřel výhru 5:1 a v noci na 26. listopadu 2026 tak dopsal další kapitolu série, kterou by mu před pár týdny nikdo nevěštil. Dvaadvacetiletý rodák z Kadaně má v posledních třech zápasech bilanci 3+2, v posledních pěti 4+2. Skóroval proti Philadelphii, Floridě, Tampě i Rangers. Za obratem přitom nestojí jen šťastně odražené puky. Nejvíc mu pomohla změna pozice: trenér Lindy Ruff ho přesunul na centr první formace mezi Tage Thompsona a Zacha Bensona.
Rok, kdy hokej ustoupil zdraví
Kulichova nováčkovská sezona 2024/25 vypadala jako začátek kariéry, se kterou Buffalo může dlouho počítat. Patnáct gólů, ani jeden v přesilovce, páté místo mezi nováčky v trefách při hře pět na pět. Čísla hráče, který si gól umí vytvořit sám, bez početní výhody.
JIRI KULICH IS MORE THAN BACK ANOTHER GOAL ON THIS RUN FOR HIM FIVE ON THE SEASON NOW THIS TEAM IS BACK THIS TEAM IS ON FIRE 5-1 SABRES https://t.co/pvoonh4Qiu— Crossing Swords ⚔️ (@CrossSwordsPod)
November 26, 2026
Pak přišla krevní sraženina. Kvůli ní odehrál v ročníku 2025/26 jen dvanáct zápasů a sezonu prakticky ztratil. U mladého útočníka, který si teprve buduje místo v nejlepší lize světa, je takový výpadek citelný. Nejde jen o kondici a rytmus. Jde i o to, jestli si tělo a hlava znovu zvyknou na tempo, ve kterém se o všem rozhoduje ve zlomcích sekundy.
Ani návrat do ročníku 2026/27 nebyl hladký. Kulicha brzdila nemoc, podle zámořských zpráv i zásah pukem do obličeje s podezřením na otřes mozku. Kromě zdravotních výpadků jednou vynechal zápas i přesto, že byl zdravý, protože se nevešel do sestavy. V úvodních týdnech sezony dal jediný gól a hrával výrazně méně, průměrně 13 minut a 19 sekund na zápas. V zápase s Dallasem 14. listopadu si připsal tři malé tresty. Nevypadal jako hráč, kterého trenér za pár dní posune do elitní formace.
Sám Kulich později popsal, co se dělo. Po dlouhé pauze se snažil hrát až příliš jednoduše, nedržel puk dost dlouho, nad hrou přemýšlel, místo aby ji cítil. Ztratil instinkty. Ruff to shrnul otázkou, kterou si klade každý trenér u hráče po vážném zdravotním problému: jak dlouho trvá, než ze sebe člověk setřese to, čím si prošel.
Centr, ne křídlo. V tom je rozdíl
Ruffův tah nebyl kosmetický. Kulich se z křídla spodních formací přesunul na svou přirozenou pozici doprostřed, a to rovnou do první lajny. Podle trenéra je uprostřed jiným hráčem: víc bruslí, častěji má puk na holi a sám ho převáží přes střední pásmo. Místo aby čekal na přihrávku u mantinelu, hru vytváří.
Benson, jeho nový spoluhráč z formace, k tomu přidal detail, který by se ve statistikách hledal těžko. Kulich jako centr umí obejít třetího napadajícího hráče soupeře, a jakmile se to povede, Buffalo najíždí do útočného pásma tři na dva. Pro dvojici, jako jsou Thompson s Bensonem, je takové přečíslení přesně ten prostor, který potřebují.
Co si o přesunu myslí sám Kulich, popsal po tréninku v KeyBank Center zámořským novinářům, jak zaznamenal server
Buffalo Hockey Beat. Vrátil se k instinktivní hře a přestal se snažit být někým jiným. Na ledě je to vidět: rychlejší rozhodnutí, odvážnější vstupy do pásma, víc střel z míst, odkud se dává gól.
Nejvýmluvnějším číslem je čas na ledě. V posledních šesti duelech Kulich odehrál v průměru 18 minut a 36 sekund, tedy o více než pět minut déle než na začátku sezony. Ruff po výhře nad Rangers veřejně ocenil, že s Kulichem uprostřed vypadá celý tým nebezpečněji.
Podle nás je to důležitější poznatek než samotné góly. U mladého hráče v NHL může správná role a důvěra trenéra fungovat stejně silně jako střelecká forma, možná ještě silněji. Forma přichází a odchází. Role, ve které hráč dělá to, co umí nejlépe, vytváří podmínky, aby se forma vracela.
Buffalo konečně nestojí jen na dvou jménech
Kulichova série přesahuje jeho osobní příběh. Ruff dlouho připomínal, že Sabres jsou závislí hlavně na Thompsonovi a Quinnovi. Když nedají gól oni, nedá ho nikdo. S probuzením Kulicha a dalších hráčů se skórovací základna týmu rozšiřuje.
Redakce SportyŽivě.cz požádala klub o komentář k aktuálním výkonům trenéra a zprostředkování pocitů hráče, ale reakce z tiskového oddělení zatím nedorazila.
Výsledky tomu odpovídají. Proti Tampě vyhrálo Buffalo 6:2 a Kulich přispěl gólem a asistencí. Po výhře nad Rangers mají Sabres tři vítězství ze čtyř posledních zápasů. Situace v tabulce přitom zůstává napjatá: na druhou divokou kartu Východní konference ztrácejí pět bodů. Každý další hráč, který umí rozhodnout zápas, je proto pro Buffalo cenný.
Je to jen krátká série? Vzorek je zatím malý, pár zápasů na konci listopadu. Argumenty pro udržitelnost ale nejsou slabé. Kulich nedostává góly darem, hraje víc minut, s lepšími spoluhráči a v roli, která mu sedí. A má za sebou historii, která říká, že střílet umí. Za Karlovy Vary nasbíral jako junior v extraligové sezoně 2021/22 v 49 zápasech bilanci 9+5 a byl nejproduktivnějším juniorem soutěže. Buffalo ho v roce 2022 vybralo v prvním kole draftu jako osmadvacátého. V záložním Rochesteru pak vedl tým v počtu gólů ve dvou sezonách po sobě. Podrobnosti o jeho kariéře shrnuje oficiální
profil Buffalo Sabres.
Dlouhodobou garanci místa vedle Thompsona a Bensona mu ale nikdo nedal. Ruff skládá formace podle výsledků, zdraví i soupeře. Aktuálně si Kulich roli zasloužil výkony a tým z ní těží. Udrží si ji tím, že bude hrát dál stejně.
Co listopadový obrat znamená pro smlouvu i reprezentaci
Načasování Kulichovi nahrává. Hraje poslední rok nováčkovské smlouvy, která mu vynáší necelých 20 milionů korun ročně. Po sezoně se z něj stane chráněný volný hráč, takže Buffalo bude mít právo dorovnat případné nabídky ostatních klubů. Konkrétní podobu nové smlouvy nyní předjímat nelze. Dá se ale čekat, že centr první formace bude vyjednávat z úplně jiné pozice než hráč, který na začátku listopadu hledal místo v sestavě.
Reprezentační výhled je podobný. Na soupisce mistrovství světa 2026 Kulich nebyl, ale NHL.com/cs ho už v říjnu řadilo mezi hráče, kteří by při zdraví v české sestavě pro Světový pohár 2028 nejspíš nechyběli. Turnaj se odehraje v únoru 2028, skupiny v Praze a Calgary, vyřazovací část v Edmontonu. Oficiální soupisky zatím zveřejněné nejsou. Pokud Kulich zůstane zdravý a udrží si velkou roli v NHL, jeho šance logicky porostou, a to jak na Světový pohár, tak na mistrovství světa, kde ovšem rozhoduje i to, kdy pro Buffalo sezona skončí.
Čeští fanoušci mohou zápasy Buffala sledovat v televizi. Nova a Prima mají v sezoně 2026/27 dohromady 24 zápasů základní části týdně: Nova na Nova Sport 1 a 2, vybrané duely na Nova Action a ve službě Oneplay, Prima na Prima Sport a v Prima+. Všechny zápasy s anglickým komentářem nabízí NHL.tv na platformě DAZN. Přehled shrnuje web
NHL.com/cs.
Nejbližší zápasy Buffala (časy SEČ, mohou se změnit):
Datum Zápas Začátek 28. listopadu Pittsburgh vs. Buffalo 2:00 2. prosince Edmonton vs. Buffalo 2:00 4. prosince Calgary vs. Buffalo 2:00 5. prosince Vancouver vs. Buffalo 3:00 7. prosince Seattle vs. Buffalo 2:00
Na Buffalo čeká západokanadské turné a zápas v Seattlu, tedy série těžkých venkovních duelů. Pro Kulicha to bude první opravdová zkouška, jestli z listopadové série vznikne stálý standard.
Před rokem řešil Kulich krevní sraženinu, před třemi týdny místo v sestavě. Teď rozehrává akce mezi dvěma nejlepšími útočníky Buffala a o jeho minutách se nediskutuje. Gól proti Rangers byl jen bonus, důležitější je, že je zase sám sebou.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek