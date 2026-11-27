Lucerna s plamínkem z Betléma dnes patří k českým Vánocům stejně přirozeně jako koledy nebo kapr, dnešní zvyk ale nevznikl ve středověku. Novodobou akci vymysleli až v roce 1986 v hornorakouském studiu veřejnoprávního rozhlasu a televize ORF v Linci a do Československa se světlo poprvé dostalo v prosinci 1989, pár týdnů po pádu komunistického režimu.
Časový rozdíl mezi starobylou symbolikou a skutečným věkem tradice vynikne na dvou datech. Zatímco
oficiální pořadatelé Betlémského světla na začátku svého vyprávění připomínají legendu o křižákovi z roku 1099, první letadlo s plamínkem přistálo v Rakousku až v prosinci 1986. Ještě na začátku osmdesátých let tak tento zvyk neznali ani Rakušané, natož lidé za železnou oponou, kde se režim od padesátých let snažil vánoční symboliku spíše přetvářet, jak ukazuje i projev Antonína Zápotockého o Ježíškovi a Dědu Mrázovi z roku 1952. Od středověké legendy k nápadu v lineckém rádiu
Představa prastarého zvyku se opírá o dvě různé vrstvy vyprávění, které však s dnešní vánoční štafetou nepojí nepřerušená historická linie. Pořadatelé uvádějí středověkou pověst o italském vojákovi, který měl po první křížové výpravě v roce 1099 donést hořící svíci z Betléma domů. Pražský arcibiskup Dominik Duka zase v prosinci 2011 pro
Český rozhlas připomněl starší církevní tradici o císařovně Heleně a plameni při nalezení kříže v Jeruzalémě. Ani jeden z těchto příběhů ale nezaložil každoroční předvánoční rozvoz luceren. Z jeskyně Narození Páně v Betlémě se od roku 1986 každoročně odebírá plamen pro cestu do Rakouska. První posel světla Markus Födinger jej letecky dopravil jako jednorázovou akci pro sbírku Licht ins Dunkel. Wknight94 talk / Wikimedia / CC BY-SA 3.0
Skutečný začátek moderní tradice popsala přímo
historie akce na webu ORF. V roce 1986 navrhla posluchačka hornorakouského rozhlasu poděkovat dárcům charitativní sbírky Licht ins Dunkel za jejich příspěvek světlem. České skautské podklady v této souvislosti připomínají rakouskou umělkyni českého původu Adu Brandstetter a její dětské vzpomínky na Štědré dny v Plané u Tachova, odkud si děti po zpěvu koled odnášely rozsvícené lucerny od kostela. Tehdejší šéf zábavy ORF v Linci Helmut Obermayr nápad dotáhl k podobě, jakou známe dodnes: rozhodl se přivézt plamen přímo z jeskyně Narození Páně v Betlémě.
https://www.retroradar.cz/praci-zvon-valcha/
Před Vánoci 1986 tak do Izraele odletěl první hornorakouský posel světla Markus Födinger a dopravil plamen v bezpečnostní lampě letecky do Rakouska. Stanice ORF akci původně chystala jen jako jednorázovou pozornost pro dárce, ohlas veřejnosti ale rozhodl o jejím pokračování. Zásadní obrat přišel v roce 1989, kdy vídeňský skautský vůdce Herbert Grünwald podle
rakouských skautů PPÖ zapojil do předávání zahraniční skautské delegace. Právě tehdy plamínek poprvé překročil padající železnou oponu.
Období O co skutečně šlo Co dokládají prameny 1099 (a pozdní antika) Středověká pověst o křižákovi z Betléma a starší církevní tradice Symbolická inspirace, nikoli nepřerušená historie dnešní akce. Prosinec 1986 První ročník akce ORF-Friedenslicht v Linci pro sbírku Licht ins Dunkel Doložený vznik moderní tradice; první plamen přivezl z Betléma Markus Födinger. Prosinec 1989 První předání v Českých Budějovicích a 23. prosince v Praze Dvě souběžné cesty přes čerstvě otevřené hranice z Lince a Vídně. Podzim 1990 Start celorepublikového vlakového rozvozu z Brna První domácí organizaci po celé republice rozjel brněnský 41. skautský oddíl. Dvě cesty přes hranice v prosinci 1989
Do Československa dorazilo Betlémské světlo v prvním porevolučním prosinci dvěma cestami, které se v pozdějším vyprávění často slévají v jednu. Z hornorakouského Lince se přes čerstvě otevřenou hranici vydali přímo zástupci ORF, podle reportáže
Českého rozhlasu České Budějovice doslova nadivoko. Na tehdejším Žižkově náměstí v Českých Budějovicích předala plamen třináctiletá Sabine Hainzlová z Lince. Oficiální historie ORF i filmový záznam v Encyklopedii Českých Budějovic uvádějí účast zhruba deseti tisíc lidí, přičemž novější rozhlasové ohlédnutí z roku 2019 zmiňuje až dvacet tisíc příchozích. Zatímco v prosinci 1989 šlo v Praze i Českých Budějovicích o jednorázové porevoluční předání, od roku 1990 vyrostla z brněnské iniciativy pravidelná síť vlakových i městských rozvozů po celém Česku. Draceane / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Druhá cesta vedla z Vídně do Prahy a stala se základem skautské tradice. Den před Štědrým dnem, tedy 23. prosince 1989, přivezl plamen do Československa společně s rakouskými skauty oddíl bratří Revilliodových z Českého a slovenského exilového skautingu. Podle
českých skautů světlo zamířilo až pod sochu svatého Václava na Václavském náměstí, kde ho přivítali domácí skauti v krojích, kteří po čtyřiceti letech zákazu teprve obnovovali svou činnost. Stejně živelně, jako se tehdy v bytech a závodech šířily letáky a videokazety z Národní třídy, si lidé v prosinci 1989 předávali i plamen z luceren.
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Jak z jednorázového gesta vyrostl vlakový rozvoz z Brna
V prosinci 1989 ještě neexistovaly žádné rozvozové jízdní řády ani síť kurýrů po okresních nádražích. Starosta Junáka Josef Výprachtický v prosinci 2011 pro Český rozhlas otevřeně shrnul, proč první ročník zajistil exil: „Ten první rok to vlastně přivezli skauti z exilu, protože přiznám se, že my než jsme se tady rozkoukali v tom roce 1990, tak to chvilinku trvalo.“
Zlom přišel až v létě 1990. Jak dokládá přehled
brněnských skautů, na vídeňském setkání Vienna 1990 se s akcí blíže seznámila družina brněnského 41. oddílu ze střediska Řehoře Mendla. Na podzim téhož roku navázali brněnští organizátoři kontakty v regionech a ve spolupráci se železničáři dokázali už o Vánocích 1990 rozvézt světlo do všech krajů Čech, Moravy a Slezska, zatímco na Slovensku se organizace ujalo tamní skautské ústředí.
Právě kvůli iniciativě z roku 1990 zůstalo Brno hlavním českým centrem celé akce dodnes. Kurýři přivážejí plamen z rakouské ekumenické slavnosti do brněnské katedrály svatého Petra a Pavla na Petrově a čtvrtou adventní sobotu ho po páteřních i lokálních vlakových tratích rozvážejí do stovek stanic, kde mají skauti výjimku ze zákazu otevřeného ohně ve vlaku. Na rozdíl od původní linecké sbírky Licht ins Dunkel přitom čeští pořadatelé výslovně trvají na tom, že rozdávání Betlémského světla nesmí být spojeno s žádnou finanční sbírkou ani dobrovolnými příspěvky.