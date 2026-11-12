Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Aktualizace Windows 11 končí chybou. Microsoft už ví proč a slibuje automatickou opravu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Microsoft potvrdil potíže s listopadovou bezpečnostní aktualizací Windows 11. Některé počítače ji nedokážou nainstalovat a opakovaně hlásí chyby. Problém souvisí s říjnovou aktualizací a oprava má dorazit automaticky.
Aktualizace Windows 11 končí chybou. Microsoft už ví proč a slibuje automatickou opravu

Aktualizace Windows 11 končí chybou. Microsoft už ví proč a slibuje automatickou opravu

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.11.2026 12:22

Reklama
Další články z IT pro Tebe
Windows 11 můžete zbavit AI. Ukážeme, jak vypnout Copilot, Recall i další funkce Microsoftu
Windows 11 můžete zbavit AI. Ukážeme, jak vypnout Copilot, Recall i další funkce Microsoftu
NVIDIA couvá s RTX 5080 24GB. Novou grafiku údajně pohřbily extrémně drahé paměti
NVIDIA couvá s RTX 5080 24GB. Novou grafiku údajně pohřbily extrémně drahé paměti

Připravovaná GeForce RTX 5080 s 24 GB paměti možná vůbec nedorazí v plánovaném termínu. Podle zákulisních...

Nový mobil pod stromečkem? Těchto 7 věcí si přeneste, než starý telefon smažete
Nový mobil pod stromečkem? Těchto 7 věcí si přeneste, než starý telefon smažete

Nový telefon dokáže přenést fotografie, kontakty i aplikace. Některá důležitá data však mohou zůstat ve...

Nový iPhone 18 Pro má špičkovou výbavu. Jednu z jeho nevýhod ale pocítíte okamžitě
Nový iPhone 18 Pro má špičkovou výbavu. Jednu z jeho nevýhod ale pocítíte okamžitě

Nějakou dobu používám černý iPhone 18 Pro s 512GB úložištěm. Apple letos vsadil na lepší chlazení,...

Měřili si spánek. Jejich mozkové vlny mezitím trénovaly umělou inteligenci, aniž o tom věděli
Měřili si spánek. Jejich mozkové vlny mezitím trénovaly umělou inteligenci, aniž o tom věděli

Chytré čelenky pomáhají sledovat spánek, ale zaznamenané mozkové vlny našly další využití. Výrobci je...

Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

Všechny články tohoto autora →
IT pro Tebe
Další články z kategorie IT a technologie
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.