Aktualizace Windows 11 končí chybou. Microsoft už ví proč a slibuje automatickou opravu

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Listopadová bezpečnostní aktualizace
Windows 11 způsobuje části uživatelů komplikace. Balíček KB5132061, který Microsoft vydal 10. listopadu 2026, se na některých počítačích odmítá nainstalovat. Instalace se může zastavit v průběhu procesu a následně skončit chybovým hlášením. Microsoft problém potvrdil a oznámil, že dotčená zařízení dostanou opravu automaticky.
Na potíže začali uživatelé upozorňovat krátce po vydání aktualizace. Na komunitním fóru Microsoftu popisují opakované neúspěšné instalace, které nepomáhá vyřešit ani restart počítače. Nejčastěji se objevují chybové kódy 0x800f0989 a 0x800f0993. Microsoft mezi možné projevy zařadil také chybu 0x80070306.
Problém se podle společnosti netýká všech instalací Windows 11. Spojuje jej s konkrétní kombinací dvou aktualizací, přičemž rozhodující roli hraje volitelný balíček vydaný na konci října. BleepingComputer+1
Za problémem stojí říjnová aktualizace
Microsoft upřesnil, že komplikace postihují omezený počet zařízení, na kterých byla nainstalována říjnová náhledová aktualizace KB5127936. Tu společnost vydala 28. října jako volitelný balíček obsahující změny a opravy nesouvisející přímo se zabezpečením.
Následující listopadová aktualizace KB5132061 přináší bezpečnostní opravy pro podporované verze Windows 11 včetně 24H2, 25H2 a 26H2. V případě posledních dvou verzí obsahuje také změny z říjnového náhledového balíčku.
Právě počítače, které měly problematickou říjnovou aktualizaci již nainstalovanou, mohou při instalaci listopadového vydání narazit na chybu. Microsoft současně uvádí, že zařízení bez říjnového balíčku KB5127936 nejsou tímto konkrétním problémem dotčena. Microsoft Support+2
Pro běžného uživatele je zásadní především charakter závady. Nejde o potvrzený problém, který by plošně znemožňoval spuštění Windows nebo způsoboval ztrátu dat. Hlavní komplikací je neúspěšná instalace bezpečnostního balíčku. To ovšem znamená, že postižený počítač nemusí včas obdržet ochranné opravy zahrnuté do listopadového vydání.
Situace může být nepříjemná také pro firemní správce, kteří potřebují udržovat větší množství pracovních stanic na aktuální úrovni zabezpečení. Opakované selhávání instalace totiž komplikuje kontrolu úspěšného nasazení aktualizací.
Security
Foto: Magnific
Microsoft slibuje opravu bez zásahu uživatele
Dobrou zprávou je, že
Microsoft podle informací zveřejněných serverem BleepingComputer již zahájil automatickou nápravu. Oprava se má na postižená zařízení distribuovat během 24 až 48 hodin od 11. listopadu 2026, 10:00 pacifického času. V českém prostředí tak uvedený interval končí v pátek 13. listopadu večer.
Uživatelé nemusejí stahovat speciální nástroje ani provádět složité zásahy do systému. Jakmile počítač obdrží potřebnou opravu, Windows Update má bezpečnostní aktualizaci znovu automaticky stáhnout a nainstalovat.
Pokud se tedy při instalaci KB5132061 objevuje některá z uvedených chyb, nejrozumnějším postupem je ponechat automatické aktualizace zapnuté a vyčkat na slíbenou nápravu. Opakované ruční spouštění instalace nebo přeinstalování celého operačního systému nyní nejsou pro tento konkrétní problém doporučeným prvním krokem.
Stav aktualizace lze zkontrolovat v nabídce Nastavení → Windows Update → Historie aktualizací. Zde uživatel zjistí, zda byla instalace dokončena, případně jakou chybu systém zaznamenal.
Správcům firemních zařízení Microsoft doporučil obrátit se na jeho technickou podporu, pokud potíže přetrvají i po uplynutí oznámeného 48hodinového intervalu. BleepingComputer+1
Listopadový incident navíc není první podobnou komplikací letošního roku. V březnu musel Microsoft stáhnout problematickou náhledovou aktualizaci
Windows 11 kvůli instalační chybě 0x80073712. V květnu zase řešil selhávání instalace bezpečnostního balíčku KB5089549. Zdroje