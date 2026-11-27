Hasiči z Uherského Hradiště spěchali k nehodě, nemohli se k ní dostat kvůli sněhu
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Nehoda mezi Kunovicemi a Hlukem na Uherskohradišťsku. Foto: HZS Zlínského kraje
Článek byl publikován 27.11.2026 09:53
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