Foto: Magnific
Americký stát New York se rozhodl zastavit prodej dětských hraček, které využívají umělou inteligenci k vedení rozhovorů. Guvernérka Kathy Hochulová 24. listopadu 2026 podepsala zákon zavádějící pětiletý zákaz výroby, distribuce a prodeje těchto výrobků na území státu. Opatření se týká například plyšových zvířátek, panenek a robotů vybavených
AI chatboty. Firmám, které zákaz poruší, hrozí pokuty až 15 000 dolarů denně za každé porušení.
Nová legislativa reaguje na bezpečnostní testy, které odhalily vážné nedostatky některých chytrých hraček. Výrobky určené i předškolním dětem dokázaly během rozhovorů poskytovat informace o nebezpečných předmětech, zabývat se sexuálními tématy nebo vytvářet dojem osobního vztahu. Zákon však nezačne platit okamžitě. Účinnosti nabude 22. února 2027, tedy 90 dní po podpisu.
Hračky s AI selhaly při bezpečnostních testech
Jedním z důvodů přijetí zákazu jsou výsledky organizace U.S. PIRG Education Fund. Ta v listopadu zveřejnila zprávu Trouble in Toyland 2026, v níž hodnotila sedm hraček vybavených konverzační umělou inteligencí. Čtyři výrobky výzkumníci testovali již v předchozím roce, další tři zařadili nově.
AI
Foto: Magnific
Zvlášť problematicky dopadla plyšová panda GoLabs AI Panda. Během testování postupně přestala spolehlivě dodržovat bezpečnostní omezení. Výzkumníkům poskytovala sexuálně explicitní informace, vysvětlovala zapalování zápalek a dokonce sestavila seznam deseti míst v domácnosti, kde lze hledat nože.
Podobné nedostatky vykazoval také Alilo Smart AI Bunny. Jeho ochranné mechanismy podle výzkumníků selhávaly při delších rozhovorech. Hračka následně odpovídala na otázky, které by dětský chatbot měl odmítnout.
Problémy se přitom netýkají pouze nevhodného obsahu. Robotický mazlíček Ropet Kamomo během testování pořizoval fotografie bez očekávání výzkumníků, a to dokonce při aktivovaném režimu Minor Mode. Ten má přitom funkci fotografování vypínat.
Výsledky ale nebyly u všech výrobků stejné. Plyšový medvěd FoloToy Kumma prošel oproti předchozímu roku zlepšením bezpečnostních filtrů. Robot Miko 3 už při ukončení rozhovoru nereagoval takovým způsobem, který by uživatele od odchodu odrazoval, a umožňoval také úplné vypnutí chatbota.
Právě rozdílné výsledky ukazují, že nejde o automatické selhávání každé hračky využívající AI. Kvalita ochranných mechanismů se výrazně liší mezi jednotlivými výrobci.
New York zakazuje konkrétní typ AI hraček, nikoliv veškerou elektroniku
Zákon S9408A se zaměřuje na hračky s integrovaným
AI společníkem, který dokáže dlouhodobě konverzovat s dítětem a napodobovat mezilidský vztah. Do této kategorie spadají systémy schopné pamatovat si předchozí rozhovory, přizpůsobovat odpovědi osobním preferencím a samostatně pokládat otázky týkající se emocí nebo soukromého života.
Nejde tedy o plošný zákaz všech elektronických nebo vzdělávacích hraček. Běžná hračka přehrávající předem nahrané věty či zvuky není automaticky stejným produktem jako plyšák připojený ke konverzačnímu AI systému.
Legislativa také vymezuje odpovědnost výrobců, distributorů, prodejců a provozovatelů těchto systémů. Newyorská generální prokuratura může soudní cestou požadovat zastavení nezákonného prodeje a uložení pokuty až 15 000 dolarů za každý den a jednotlivé porušení zákona.
Pětileté moratorium má poskytnout prostor pro posouzení bezpečnosti těchto technologií. Po jeho skončení budou zákonodárci moci rozhodnout, zda omezení prodlouží, změní nebo nechají vypršet.
Podstatná je také otázka ochrany osobních údajů. Konverzační hračka potřebuje zachytit hlas dítěte a některé výrobky využívají kamery nebo ukládají historii interakcí. Rodiče proto nemusí mít dostatečný přehled o tom, jaké informace zařízení zpracovává a komu je případně předává.
Pro české zákazníky je důležité, že opatření platí pouze pro americký stát New York. Neznamená zákaz prodeje AI hraček v celé USA ani v Evropské unii.
Před nákupem podobného výrobku má proto smysl ověřit nejen doporučený věk, ale také dostupnost rodičovských kontrol, možnost vypnout mikrofon a kameru, uchovávání hlasových záznamů a pravidla zpracování dětských údajů. Samotné označení výrobku za vzdělávací nebo bezpečný totiž nezaručuje, že jeho chatbot skutečně odmítne všechny nevhodné požadavky.
Zdroj:
https://www.nysenate.gov/legislation/bills/2025/S9408/amendment/A
https://pirg.org/edfund/resources/trouble-in-toyland-2026
https://www.engadget.com/2328996/new-york-state-bans-ai-chatbot-toys-for-kids