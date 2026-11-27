Když Matěj Peňáz nastoupí do klece, bývá po všem dřív, než si divák stihne dojít pro pivo. Problém je, že se to v posledních letech stává pozoruhodně málokdy. Třicetiletý český bojovník ve střední váze do 84 kg s bilancí 11-1-0 patří mezi nejvýraznější tváře organizace OKTAGON MMA, česko-slovenského promotéra smíšených bojových umění, a o šanci v UFC mluví veřejně. V kalendáři mu přitom zůstávají díry dlouhé celé měsíce. A pak to někdo ze scény pojmenoval tvrdě a jménem. Redakce MMAmagu k tomu otevřela jeho oficiální zápasový profil a spočítala, jestli ta kritika sedí na datech.
Trenér se pustil do nejžhavějšího Čecha v OKTAGONu
Ilja Škondrič, slovenský trenér a zápasník a dlouholetá postava kolem MMA a OKTAGONu, mluvil o Peňázovi v relaci Staredown pro slovenský server Šport.sk; stránka k epizodě je datovaná 23. listopadu 2026. Citace vycházejí z článku serveru Fights.cz z 26. listopadu 2026, který na rozhovor odkazuje.
„Nevím, co za tím je, ale na můj vkus je ta jeho kariéra pomalá. Já bych to řešil jinak, ale má nějaké manažery, trenéry a vlastní hlavu,“ řekl Škondrič. Jinými slovy: viníka nehledá u bojovníka, ale u celého štábu kolem něj.
Pak přitvrdil. „Co se týče strategie ohledně zápasů, je to celé špatně,“ prohlásil a pasáž uzavřel slovy „Takže všechno špatně“. K nadcházejícímu soupeři dodal „Nikdo si nechce jít pro knockout“, zároveň ale připustil, že Argentinec může překvapit. A přidal větu o tom, co podle něj vidí i okolí: „Lidé to vidí, on to musí vidět v komentářích. A sám o sobě to musí cítit“. Je to názor trenéra, ne stanovisko OKTAGON MMA ani Peňázova týmu.
Jenže výrok je jen výrok. Kolikrát si Peňáz od roku 2023 zavázal rukavice, ukazuje jeho oficiální profil.
Čísla z oficiálního profilu mluví o tempu jasně
Z profilu na webu OKTAGON MMA, do kterého redakce MMAmagu nahlédla 26. listopadu 2026, plyne jednoduchý výsledek: 3 roky po sobě 1 zápas. Rok 2026 má být první se 2 starty, 2. z nich se ale teprve chystá.
|Rok
|Soupeř
|Počet zápasů
|2023
|Ole Magnor
|1
|2024
|Matthew Bonner
|1
|2025
|David Zawada
|1
|2026
|Alan Silva, Jonathan Figueroa (plánovaný)
|1 odehraný + 1 plánovaný
Když už nastoupí, stojí to za to. Poslední 4 výhry od prosince 2023 skončily před limitem, pokaždé technickým knockoutem, a OKTAGON u něj uvádí 91 % zápasů ukončených předčasně. Formu tedy data neřeší. Řeší termíny.
Jednu díru v kalendáři popsal Šport.sk 20. listopadu 2026, podle kterého Ondřej Novotný v podcastu MMA Letem Světem řekl, že Peňáz odmítl zápas s Mateuszem Janurem na turnaji v Třinci. Je to tvrzení Novotného, ne potvrzený postoj bojovníka.
Tohle Škondrič neřekl poprvé
Stejný trenér mluvil o Peňázovi i v květnu 2026. Server Šport.sk ho 29. května 2026 citoval: „Za mě po tom měl jít trochu dravěji. Pořád si vybíral, byly tam pauzy. To nemá rád ani Oktagon, takže proč by měl zajímat UFC?“ Tehdy mluvil o spekulování, po půl roce o chybné strategii jako celku. Posun je slyšet.
Druhá strana má vlastní verzi. Redakce MMAmagu se obrátila přímo na Peňáze s dotazem, jak na Škondričovu kritiku reaguje a zda odmítl zápas s Janurem. Do vydání článku se neozval. Zazněla tedy jen jeho dřívější vyjádření. V rozhovoru pro iSport.cz, který 17. června 2026 přepsal Fights.cz, Peňáz k UFC řekl „Ta šance tam určitě je“ a dodal, že jeho manažer je s organizací v kontaktu a že další nabídku Contender Series by zvažoval. V listopadu 2026 pak Šport.sk citoval jeho slova, že je zdravý, připravený a zápas nerušil.
Trenér vidí promarněný čas. Bojovník čekání na správnou nabídku. Nejbližší test obou verzí přijde 5. prosince 2026 v Dortmundu. A u soupeře, který na Peňáze čeká, se rozcházejí i samotné databáze.
Argentinec, u kterého si databáze neodpovídají
Jonathan Figueroa, 31letý argentinský bojovník ve střední váze, nastoupí proti Peňázovi na turnaji OKTAGON 99 ve Westfalenhalle v Dortmundu 5. prosince 2026. V profilech, které redakce MMAmagu prošla ve veřejných databázích, se jeho bilance rozchází: OKTAGON MMA a FightMatrix uvádějí 17-1-0, Sherdog 16-1-0 a server Tapology podle českých a slovenských médií 12-1-0. Líbivá bilance tedy sama o sobě neříká nic.
A UFC? Peňáz má na webu organizace profil z Dana White’s Contender Series, tedy ze soutěžní série, která slouží jako vedlejší vchod do UFC. V roce 2022 v ní prohrál se Sedriquesem Dumasem submisí v 1. kole v čase 0:47. K 26. listopadu 2026 má oficiálně oznámený jen zápas pod OKTAGON MMA.
Zbývá otázka, kterou čísla sama nezodpoví: je pomalé tempo chyba, nebo chladný výpočet?
Nádrž se nedoplňuje zpětně
GLOSA Peňáz nemá krizi formy. Nemá krizi jména. Má ale kalendář, který mu každý rok ukousne víc, než mu dá. V MMA se totiž nehromadí jen bilance, hromadí se i pozornost, a ta se neukládá do rekordu, nýbrž do termínů. Rok bez zápasu je rok, kdy se o bojovníkovi nepíše.
Škondričova slova se dají brát jako přehnaně ostrá. Ukazatel paliva ale nelže a Peňázův profil ho má na červené: auto jede skvěle, jen stojí v garáži. Roky, ve kterých se nezápasilo, se dozápasit nedají. V Dortmundu má Peňáz 5. prosince 2026 první příležitost ručičku posunout zpátky.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka