Konec podzimu je na chalupách časem velkého úklidu a na řadu často přichází i pila. Mnoho majitelů přitom spoléhá na výjimku, která má platit pro zahrady. Úřad se ale na túji u chalupy může dívat úplně jinak než ten, kdo drží pilu.
Zahradní výjimka patří ovocným stromům
Výjimka pro zahrady se od novely vyhlášky v roce 2014 týká jen ovocných dřevin z úředního seznamu. Musí navíc růst v zastavěném území na pozemku vedeném jako zahrada nebo jako zastavěná plocha a nádvoří. Túje neboli zerav mezi ovocné dřeviny nepatří, takže se na ni výjimka nevztahuje. Pravidla popsaná v článku platí v listopadu 2026 podle zákona č. 114/1992 Sb. a vyhlášky č. 189/2013 Sb.
Kmen změřte krejčovským metrem
Bez povolení smíte pokácet strom, jehož kmen má obvod nejvýš 80 cm, měřeno 130 cm od země. Odhad od oka často klame. Kmen se zdá štíhlý, ale při průměru kolem 25 cm má po obvodu už hraničních 80 cm. Proto oviňte krejčovský metr kolem kmene ve výšce 130 cm a odečtěte, kde se konce potkají.
Přečtěte si také: Kávovar za 6 000 Kč zaskočil německé testery. Espresso obstálo i vedle 4× dražších strojů Kmen s obvodem nad 80 cm, měřeno ve výšce 130 cm nad zemí, už ke kácení potřebuje povolení úřadu. Ilustrační foto. Zdroj: cottonbro studio / Pexels.
Túje ale málokdy rostou jako strom z učebnice. Metodické doporučení Ministerstva životního prostředí z ledna 2015 pro takové případy radí:
Když se kmen větví níž než 130 cm, měřte níž, v nejužším místě mimo kořenové náběhy a začátek větvení. U túje s několika kmeny se obvody přepočítávají přes takzvaný náhradní průměr. Má-li kmen v místě měření bouli nebo jinou deformaci, změřte obvod nad ní i pod ní a počítejte s průměrem obou čísel. Celá řada tújí se posuzuje jinak
Túje vysázené u plotu mívají koruny, které se dotýkají nebo do sebe prorůstají. Když žádný kmen nepřesahuje obvod 80 cm, jde o zapojený porost. U něj se počítá plocha a bez povolení smíte vykácet porosty o celkové ploše nejvýš 40 m². Túje s obvodem nad 80 cm se i uvnitř porostu posuzuje zvlášť a povolení potřebuje.
Přečtěte si také: Ani vlastní túje nesmíte kácet jen tak. Kdo nesáhne po metru, riskuje pokutu až 100 000 Kč
Kdyby řada byla stromořadím, potřebovali byste povolení vždy, bez ohledu na velikost kmenů. Vyhláška za stromořadí považuje souvislou řadu nejméně 10 stromů v pravidelných rozestupech. Živý plot ze zeravu, který se pravidelně stříhá, ale podle metodiky ministerstva stromořadím není.
Jedna túje, nebo celá řada: rozdíl je pětinásobný
Za jednu dřevinu pokácenou bez povolení nebo poškozenou hrozí fyzické osobě pokuta až 20 000 Kč. Když jde o skupinu dřevin, například celou řadu tújí, horní hranice je 100 000 Kč. Obě částky platí v listopadu 2026 a jde o horní hranice, konkrétní výši určí orgán ochrany přírody. Ve zvláště chráněných územích, třeba v národním parku nebo chráněné krajinné oblasti, hrozí pokuty vyšší.
Když túje zjevně a bezprostředně ohrožuje život nebo zdraví, nebo když hrozí škoda značného rozsahu, smíte ji pokácet bez povolení. Do 15 dnů od kácení to ale musíte oznámit orgánu ochrany přírody.
Přečtěte si také: Tohle Češi po obědě lijí do dřezu. Přitom matným skleničkám z myčky vrátí lesk zadarmo Kam podat žádost a co do ní napsat
Povolení se vydává bez správního poplatku. Rozhoduje o něm obecní nebo městský úřad podle místa, kde túje roste, ve velkých městech úřad městské části. U chalupy v národním parku nebo v jeho ochranném pásmu rozhoduje správa parku. V přírodních rezervacích a památkách, včetně národních, rozhoduje podle druhu a polohy území regionální pracoviště AOPK ČR nebo krajský úřad. Ve všech nejasných případech, ať jde o vícekmennou túji, porost, stromořadí, nebo chalupu v chráněném území, se vyplatí nejdřív zavolat na obecní úřad.
Jednotný formulář neexistuje. Do žádosti patří katastrální území a číslo parcely, nákres s umístěním tújí, doklad o vlastnictví nebo souhlas vlastníka, počet tújí a jejich obvod ve 130 cm, u porostu plocha, a důvod kácení.
V zimě kácejte, v létě hlídejte ptáky
Pro kácení vyhláška doporučuje období vegetačního klidu, pevný termín ale nestanoví. Ministerstvo životního prostředí ho obvykle počítá mezi 1. listopadem a 31. březnem a vydané povolení může určit vlastní lhůtu. Portál veřejné správy radí podat žádost asi 60 dní před začátkem vegetačního klidu, protože úřad může túje přijet prohlédnout.
Přečtěte si také: Německá technika větrání: v zimě odstraní vlhkost bez ztráty tepla Zákaz ničit hnízda a rušit ptáky platí i u túje, kterou smíte pokácet bez povolení. Ilustrační foto. Zdroj: Vadym Alyekseyenko / Pexels.
Zákon v § 5a zakazuje úmyslně ničit hnízda a vejce a úmyslně rušit ptáky, hlavně při rozmnožování a odchovu mláďat. To platí i u túje, kterou smíte pokácet bez povolení. Hnízdní sezona podle vyjádření České společnosti ornitologické z roku 2021 trvá zhruba od dubna do srpna. Kdo chce kácet ještě tuto zimu, a tedy mimo hnízdní sezonu, neměl by se žádostí otálet.
Zdroje: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-189, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-114, https://portal.gov.cz/sluzby-vs/S7222, https://mzp.gov.cz/system/files/2025-01/OAZK-Metodicke_doporuceni_aplikace_vyhlasky_Vestnik_2015_1_leden-20150115.pdf, https://www.krnap.cz/media/r0spnfov/kaceni_web.pdf, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/388141-kaceni-stromu-na-zahrade-bez-povoleni-hrozi-stotisicova-pokuta, https://www.novinky.cz/clanek/bydleni-zahrada-chystate-se-s-nuzkami-na-zivy-plot-jeste-vydrzte-ptaci-vam-za-to-podekuji-40362141, https://www.marianne.cz/venkov-styl/zahrada/kaceni-tuji-na-chalupe-v-roce-2026-hrozi-neprijemna-pokuta-55b3f