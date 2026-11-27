V karlínském ČKD se za protektorátu pracovalo pro německé letectvo. Dělníci tam neoficiálně vyráběli také věci, které se špatně sháněly. Jednu z nich, kovového motýla s pohyblivými křídly, dnes uchovává Vojenský historický ústav Praha.
Stačilo hračku rozjet. Když se dvě dřevěná kolečka roztočila, drát spojený s jejich osou rozhýbal barevná kovová křídla. Tykadla zastoupily pružinky a celý motýl byl připevněný na dřevěné tyči. Jeho fotografii zveřejnil ústav na
sbírkové kartě tahacího motýla.
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Co ukazuje plán karlínských dílen
V Pernerově ulici dodnes stojí
bývalá kotlárna strojíren Breitfeld-Daněk. V roce 1927 se podnik spojil s libeňskou Českomoravskou-Kolben a vznikl koncern Českomoravská-Kolben-Daněk (ČKD). Z libeňské části koncernu vzešel lehký tank LT vz. 38 a za války také stíhač tanků Hetzer. Karlín měl už před okupací vlastní leteckou výrobu.
Miloslav Šott pracoval roku 1939 v karlínském leteckém oddělení jako zámečník.
Ve vzpomínkách popsal, jak se tam rozběhly opravy cvičných dvouplošníků Focke-Wulf Fw 44. V červenci ho přeložili do Letňan, kde se stroje montovaly a zkoušely za letu. VHÚ mezi zakázkami karlínské továrny pro Luftwaffe uvádí také transportní kluzáky a letouny Siebel. Focke-Wulf Fw 44J na snímku nese dobové označení finského letectva. Cvičné stroje typu Fw 44 se za okupace opravovaly v Karlíně.
V části areálu fungovaly sklady materiálu, opravna křídel a dílna na náhradní díly. Jejich rozmístění ukazuje
německý plán z roku 1943, který ve své studii zveřejnila archeoložka Tereza Blažková. Při výzkumu o sedmdesát let později tam archeologové odkryli i základy někdejších továrních hal. Hrnce a koloběžky mimo zakázky
Plech určený na letecká křídla se podle VHÚ v Karlíně uplatnil také při neoficiální výrobě hrnců a umyvadel. Mezi špatně dostupné věci, které zaměstnanci dělali vedle oficiální práce, patřily i koloběžky a tahací motýli. Za takovou výrobu podle ústavu dělníkům hrozil postih od okupačních úřadů.
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Nedostatek surovin dopadl i na podniky, které se výrobou hraček živily. V Polici nad Metují se podle
historie značky Merkur během okupace přestaly vyrábět stavebnice i plechové vláčky, protože chyběly barevné kovy. Na snímku je letadélko ze stavebnice Merkur. Za okupace se její výroba kvůli nedostatku barevných kovů zastavila.
Karlínský motýl byl nějakou dobu vystavený jako zápůjčka v Leteckém muzeu ve Kbelích. V roce 2023 jej získal Vojenský historický ústav do sbírky. Jeho vznik ústav klade do doby protektorátu. Přesnější rok výroby ani jméno člověka, který hračku sestavil, sbírková karta neuvádí.