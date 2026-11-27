Seděli naproti sobě, usmívali se a vypadalo to na klidné povídání dvou chlapů, kteří se znají. Pak Vladimír Lengál přes stůl prohlásil, že Josef Hála není žádný světový boxer; výměnu přepsal ze záznamu OKTAGONU server Fights.cz. V takové chvíli se čeká, že šampion boxu bez rukavic zvedne obočí a něco vrátí. Hála místo toho souhlasil a začal popisovat, jak mu každý pečlivě naplánovaný box skončí v mlýnici. Redakce MMAmag prošla oficiální kartu turnaje OKTAGON 100: Prague a slovo titul u jejich jmen na ní opravdu stojí.
Rýpnutí přes stůl, po kterém se čekal výbuch
Doslovné výroky redakce MMAmag přebírá z Fights.cz, který je 27. listopadu 2026 přepsal z rozhovoru tváří v tvář obou bojovníků s promotérem OKTAGONU Ondřejem Novotným. Josefu Hálovi je podle profilu organizace 32 let, je Čech, na kartě jde do půlterové váhy a jeho bilance je 5-0-0; OKTAGON ho uvádí jako prvního českého šampiona BKFC, světové organizace boxu bez rukavic. Vladimír Lengál je 37letý Čech s bilancí 10-6-0 podle OKTAGONU, profil ho vede na 8. místě pořadí lehké váhy a jako boxerský typ.
„Myslím si, že Pepa není žádný světový boxer,“ řekl Lengál. Vzápětí si to podle Fights.cz zmírnil sám: Hála prý má skvělé oko, umí se rychle rozhodnout, a proto je nebezpečný. Je to Lengálův názor z jednoho stolu, ne sportovní klasifikace.
A pak přišla ta nečekaná část. „Já si to o sobě také nemyslím,“ připustil Hála a dodal: „Vždyť se na to podívejte – jdu tam s nějakým plánem, že si hezky zaboxuju, ale nakonec to skončí v nějakém šmelcu, v chaosu.“ Šampion sám popřel, že je boxer. Jenže ta věta má váhu jen proto, že za měsíc o sobě oba rozhodnou v zápase, který má v oficiální kartě OKTAGONU napsáno slovo titul.
Na stovce se hraje o pás, který ještě nikdo nedržel
Zápas je potvrzený organizací. Na kartě turnaje OKTAGON 100: Prague stojí 29. prosince 2026, začátek v 17:00, O2 arena v Praze, a řádek Josef Hála proti Vladimíru Lengálovi je označený jako titulový Stand and Bang v půlterové váze; kilogramový limit karta neuvádí. OKTAGON MMA, česká organizace smíšených bojových umění, slaví stým turnajem deset let existence. Stand and Bang je její postojový formát, ve kterém podle oficiálního textu k turnaji OKTAGON 93 nejsou dovolené strhy na zem. Vítěz se zapíše jako historicky první držitel pásu v téhle disciplíně.
V bilanci na FightMatrix našla redakce MMAmag u Lengála o prohru víc, tedy 10-7-0; rozdíl tvoří pravděpodobně zápas s Romanem Paulusem z 8. září 2020, který Sherdog vede jako exhibici. Redakce MMAmag pracuje s číslem organizace.
|Údaj
|Josef Hála
|Vladimír Lengál
|Bilance podle OKTAGONU
|5-0-0
|10-6-0
|Zázemí v postoji
|šampion BKFC v boxu bez rukavic
|boxerský základ, podle OKTAGONU téměř 200 zápasů
|Poslední vítězství podle profilu
|technický knockout nad Radovanem Úškrtem, 12. 9. 2026, 2. kolo, 3:00
|knockout nad Mauricem Adorfem, 12. 9. 2026, 1. kolo, 3:02
Ze zápasového profilu Josefa Hály na webu OKTAGONU, do kterého redakce MMAmag nahlédla, plyne, že jeho poslední výhra přišla technickým knockoutem ve druhém kole. U stolu jim pak podle Fights.cz Ondřej Novotný připomněl jeden pravidlový detail, po kterém o čistý box nemůže jít ani náhodou.
Co zbylo z kamarádství, když Novotný přidal jednu poznámku
Lengál vysvětlil, že v klasickém MMA se musí držet zpátky, protože ho soupeř může hodit na zem. Formát bez strhů mu proto sedí. „Oba to máme… Když vidím, že se zorničky trochu zavlní, tak tam prostě vlítnu,“ popsal. Z toho je jasné, kdo z té dvojice nebude čekat na čisté kombinace.
Podle Fights.cz pak Novotný zdůraznil, že lokty ve hře zůstávají, a oba bojovníky tím maličko zaskočil. Hála podle serveru potvrdil, že se v zápase budou chtít navzájem zničit, a prozradil, že půjde po soupeřově spodku. Lengál slíbil co nejrychlejší ukončení a shrnul to boxerskou zkušeností: „V ringu neznám bratra, to jsem si odnesl z boxu… Můžeš být kamarád, jaký chceš, ale když padne první rána, už to lítá.“
Stojí za to postavit vedle sebe dvě Hálova vyjádření. V rozhovoru pro SwaglifTalk, který citoval Fights.cz 30. října 2026, mluvil o tom, že by chtěl skončit třeba v 35 letech a odejít zavčasu, dokud má hlavu v pořádku. O necelý měsíc později u stolu sám popisuje, že jeho zápasy končí v chaosu. Co to znamená pro večer v Praze, se dá odhadnout z pravidel.
Proč tenhle zápas nerozhodne lepší box
GLOSA Hálovo přiznání není slabina. Je to zatím nejpřesnější popis toho, co se na stém turnaji odehraje. Formát, kterému organizace sebrala zem, neodměňuje hezčí techniku, ale toho, kdo déle funguje v mlýnici.
První pás ve Stand and Bang si proto odnese ten, komu plán na box rozpadne dřív soupeři než jemu samotnému.
Metodika
Redakce MMAmag pracovala 27. listopadu 2026 s oficiální kartou turnaje OKTAGON 100: Prague, s profily obou bojovníků na webu OKTAGONU, s profilem Josefa Hály na webu BKFC a s databázemi FightMatrix a Sherdog. Doslovné výroky z face to face rozhovoru prošly přes Fights.cz; původní video OKTAGONU s názvem „HÁLA: Rvačky jsou pro mě přirozenější než rande | HÁLA vs. LENGÁL | Face to Face“ se nepodařilo otevřít s přepisem a časovými značkami, stejně jako rozhovor pro SwaglifTalk u staršího Hálova vyjádření. Porovnání bilancí vycházelo ze tří hodnot: OKTAGON 10-6-0, FightMatrix 10-7-0 a Sherdog 10 výher a 6 proher se samostatně vedenou exhibicí; výsledek je o jednu prohru navíc u FightMatrix. Žádný měnový ani jiný přepočet se neprováděl. Článek neuvádí kilogramový limit váhy, protože karta má jen označení kategorie, a povolení loktů ve Stand and Bang zůstává jen vyjádřením Ondřeje Novotného podle Fights.cz, veřejný pravidlový dokument organizace k tomu redakce MMAmag nedohledala.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek