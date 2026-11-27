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Studio New Radical Games, za kterým stojí veteráni legendárního Radical Entertainment, přišlo o dosud neoznámený herní projekt. O jeho zrušení informovali samotní vývojáři, kteří současně oznámili, že hledají nové zaměstnání. Zpráva okamžitě vyvolala otázky ohledně možného návratu kultovní hry The
Simpsons: Hit & Run. Zatím však není potvrzené, že právě tento titul měl být předmětem zrušeného vývoje.
Na situaci upozornil 27. listopadu server Insider Gaming. Herní designér Darren Evenson na profesní síti LinkedIn popsal, že projekt společnosti New Radical Games skončil společně s dalšími rozpracovanými hrami. Přestože podle něj tým pracoval na mimořádně zajímavém titulu, rozhodnutí o jeho zrušení nedokázal zabránit.
Evenson neskrýval rozčarování. Kritizoval zejména manažerská rozhodnutí, která podle jeho názoru připravují herní společnosti o příležitost vydělat na projektech, do nichž už investovaly práci. Zároveň uvedl, že poprvé během své kariéry aktivně hledá nové zaměstnání. Insider Gaming+1
Další podrobnosti zveřejnil vývojář Bob Churchill. Podle jeho vyjádření rozhodl o zastavení projektu vydavatel. Churchill ocenil práci kolegů a zdůraznil, že během pouhých čtyř měsíců dokázali vytvořit něco, na co byl celý tým hrdý.
Tato informace je důležitá především proto, že potvrzuje existenci konkrétního rozpracovaného projektu a zásah vydavatele. Nejde tedy pouze o neurčitou zprávu o propouštění zaměstnanců.
Simpsons: Hit & Run se mělo vrátit. Skončil právě tento projekt?
Spekulace o remasteru
The Simpsons: Hit & Run zesílily během roku 2026. Významným impulzem se stalo únorové znovuobjevení studia Radical Entertainment pod značkou New Radical Games. Novou společnost vytvořili veteráni původního Radical Entertainment a Hothead Games.
Mezi jejími představiteli figuruje Ian Wilkinson, jeden ze zakladatelů původního studia, a Tim Bennison, který se v minulosti podílel na vývoji her Prototype a The Incredible Hulk: Ultimate Destruction.
New Radical Games navíc na svých oficiálních stránkách přímo nabízí služby zaměřené na modernizaci starších titulů. Vedle vývoje nových her se věnuje portování a remasterům, což zájem fanoušků o návrat Simpsonových ještě podpořilo. VGC+1
Další naději přinesl srpen 2026. Tvůrce seriálu Simpsonovi Matt Groening během akce D23 naznačil, že původní The Simpsons: Hit & Run by se mohlo v nějaké podobě vrátit. Jeho komentář však okamžitě mírnil současný showrunner seriálu Matt Selman.
Žádné oficiální oznámení remasteru, remaku ani pokračování následně nepřišlo. Groening navíc neprozradil, kdo by měl případný návrat připravovat. VGC
Právě zde vzniká zásadní problém při spojování aktuálních událostí. New Radical Games sice zaměstnává lidi spojené s původní hrou a nabízí vývoj remasterů, ale dosud neexistuje veřejně ověřená informace, že studio skutečně pracovalo na nové verzi Hit & Run.
Zrušený projekt mohl souviset s úplně jinou značkou, případně mohlo jít o zakázku pro externího vydavatele. Darren Evenson ani Bob Churchill nezveřejnili název hry, její žánr, platformy nebo totožnost vydavatele.
Historie se možná opakuje, ale tentokrát chybí zásadní informace
Zajímavou souvislostí je samotný Darren Evenson. Ten se podílel už na původním The Simpsons: Hit & Run a v roce 2023 veřejně vzpomínal na zrušené pokračování.
Původní hra vyšla v roce 2003 a nabídla hráčům otevřený Springfield, automobilové honičky, příběhové mise i možnost ovládat členy rodiny Simpsonových. Přístupem připomínala Grand Theft Auto, ale zachovala si humor a atmosféru televizního seriálu.
Úspěch hry přitom mohl odstartovat celou sérii. Vývojáři už tehdy připravovali pokračování a počítali s dalšími díly. Z plánů však sešlo, protože vydavatel Vivendi Universal Games neuzavřel novou licenční dohodu.
Podle někdejšího producenta Johna Melchiora byla tehdy na stole nabídka zahrnující dalších pět her se Simpsonovými. Vydavatel ji odmítl, přestože první Hit & Run zaznamenal úspěch.
Současná situace tak připomíná nešťastnou minulost značky. Rozdíl je ovšem zásadní. Zatímco v případě původního pokračování vývojáři jeho existenci zpětně potvrdili, o obsahu právě zrušeného projektu New Radical Games nevíme prakticky nic.
Není také potvrzené, že studio ukončuje veškerou činnost. Churchill ve svém vyjádření zmínil i další projekty, což naznačuje, že zrušená hra nemusela být jedinou zakázkou týmu.
Pro fanoušky Simpsons: Hit & Run proto zpráva představuje důvod ke znepokojení, nikoliv definitivní konec očekávaného návratu. Jisté je zatím pouze zrušení jedné neoznámené hry a ztráta práce nejméně některých vývojářů. Spojení s remasterem Simpsonových zůstává nepotvrzené.
Zdroj:
https://insider-gaming.com/simpsons-hit-and-run-canceled
https://ca.linkedin.com/in/dylan-scott-94427516
https://www.videogameschronicle.com/news/simpsons-creator-matt-groening-seemingly-accidentally-confirms-that-the-simpsons-hit-run-is-coming-back