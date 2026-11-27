Lipno připravuje první sjezdovku na 4. prosince. Zasněžování už začalo
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Lipno připravuje první sjezdovku na 4. prosince. Zasněžování už začaloZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 27.11.2026 09:57
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