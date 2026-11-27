Už v neděli 22. listopadu se poprvé rozsvítil vánoční smrk stříbrný v centru hanácké metropole, ve stejný den zahájili předvánoční období také na severu regionu – v Javorníku svítí strom, který nese jméno František. Ve čtvrtek si pak mohli užít oblíbené setkání lidé v Moravském Berouně.
Pátek 27. listopadu přinese tradiční symbolické momenty zahájení předvánočního období hned v několika větších městech Olomouckého kraje. Od 15 hodin začíná program spojený se slavnostním rozsvícením stromu v Litovli na náměstí Přemysla Otakara. V 17 hodin se rozsvítí strom v nedalekém Uničově .
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Masarykovo náměstí ožije v pátek také v Kojetíně, Hranicích a v Prostějově. Na prostějovském náměstí T. G. Masaryka doprovodí slavnostní moment koncert kapely Like-it, samotné rozsvícení stromu je na programu v 17 hodin.
Také v sobotu mohou lidé vyrazit za kulturními vystoupeními a setkáními s horkými nápoji a občerstvením. Od 17:30 se rozzáří vánoční strom ve Zlatých Horách. Zajímavé kulisy pro setkání na začátku předvánočního období nabídne také Zámek Chudobín u Litovle, který nedávno změnil majitele a má projít významnou obnovou a další výstavbou v rozlehlém zámeckém areálu.
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Hlavní vlna přivítání vánočního období na náměstích v Olomouckém kraji se tradičně pojí s první adventní nedělí. 29. listopadu v 17 hodin nastane slavnostní moment ve Šternberku, Jeseníku, Konici, Lipníku nad Bečvou či v Šumperku. V Plumlově se koná andělské rozsvícení stromu v 17:30, v 18 hodin se rozzáří jedle na náměstí T. G. Masaryka v Přerově. Součástí nedělního programu ve čtyřicetitisícovém městě bude i koncert kapely Argema. Letos bude rozsvícení stromu o něco slavnostnější – doprovodí jej i videomapping. Na okolní domy nasvícené zlatou a stříbrnou barvou se budou promítat padající sněhové vločky, strom ozáří i efektní světelný sloup.
Zato v Mohelnici a v Zábřehu si budou muset lidé na rozzáření výzdoby na stromu ještě počkat. Tradice se zde pojí i se setkáním s Mikulášem, čerty a anděly. Na náměstí Svobody v Mohelnici se program chystá na sobotu 5. prosince, Zábřeh pak oslavy připravuje na neděli 6. prosince.
Kdy a kde se rozsvítí vánoční stromy v Olomouckém kraji (2026)
Pátek 27. listopadu
• Litovel – od 15:00 do 18:00, náměstí Přemysla Otakara (MK Litovel)
• Uničov – od 16:00, Masarykovo náměstí (MKZ Uničov)
• Kojetín – od 16:30, Masarykovo náměstí (MěKS Kojetín)
• Hranice – 17:00, Masarykovo náměstí (Kultura Hranice)
• Prostějov – 17:00, náměstí T. G. Masaryka (Město Prostějov)
Sobota 28. listopadu
• Zlaté Hory – od 15:00 do 18:00, náměstí Svobody (Město Zlaté Hory)
Neděle 29. listopadu (1. adventní neděle)
• Šternberk – od 17:00, Hlavní náměstí (Město Šternberk)
• Jeseník – 17:00 (trhy od 13:00), Masarykovo náměstí (MKZ Jeseník)
• Konice – 17:00 (program od 16:30), Masarykovo náměstí (Město Konice)
• Lipník nad Bečvou – 17:00 (program od 16:30), náměstí T. G. Masaryka (SVČ Lipník)
• Loštice – od 17:00, náměstí Míru (IC Loštice)
• Šumperk – 17:00, náměstí Míru (Město Šumperk)
• Plumlov – 17:30 (jarmark od 16:00), Hlavní náměstí (Město Plumlov)
• Přerov – 18:00, náměstí T. G. Masaryka (Město Přerov)
Sobota 5. prosince
• Mohelnice – od 15:30, náměstí Svobody (Město Mohelnice)
• Velká Bystřice – od 17:00 do 19:00, Zámecké náměstí (Město Velká Bystřice)
Neděle 6. prosince
• Zábřeh – od 15:00, Masarykovo náměstí (Turistický portál Zábřeh)