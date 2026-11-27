Zpráva přijde na mobil a na první pohled vypadá nevinně: stát vám údajně vrací daň, upozorňuje na chybu v daňovém výkazu nebo vás informuje o dluhu, který může skončit exekucí. Stačí kliknout na přiložený odkaz. Ten ale nevede na skutečný Portál občana, nýbrž na jeho věrnou kopii. Falešná stránka využívá státní vizuální styl a navede oběť k přihlášení prostřednictvím bankovní identity. Jenže i přihlašovací formulář banky je podvržený. Kdo do něj zadá své uživatelské jméno a heslo a následně potvrdí ověřovací kód, předá útočníkům přístup ke svému bankovnímu účtu. Ti získané údaje okamžitě použijí v legitimním internetovém bankovnictví a mohou peníze odčerpat během několika minut. Varování před touto kampaní zveřejnil přímo Portál občana, vlastní upozornění vydala v červnu 2026 také Policie ČR.
Jak přesně podvod funguje krok za krokem
Celý útok má čtyři fáze, které na sebe plynule navazují.
Oběť nejprve dostane SMS nebo e-mail s naléhavým sdělením. Státem zveřejněná ukázka obsahuje například text ve stylu „Vaše žádost o vrácení daně za rok 2022 byla zamítnuta“ a odkaz na doménu gov-obcan.napoveda-cz.net. Další zaznamenané varianty používají adresy jako obcan.cz-gov.net nebo cz-gov.pw. V jednom případě přišla zpráva dokonce z telefonního čísla s polskou předvolbou +48.
Po kliknutí se otevře stránka, která napodobuje přihlašovací rozhraní Portálu občana. Nechybí státní grafika, text o zabezpečeném přihlášení ani nabídka jednotlivých bank. Rozhodující je ale adresa v prohlížeči. Místo skutečné domény
obcan.portal.gov.cz se může zobrazit například gov-cz.web.app. Oběť si následně vybere svou banku a dostane se na falešnou přihlašovací stránku. Portál občana uvádí jako příklady padělků přihlašovací stránky Air Bank a MONETA. NÚKIB u podobných kampaní zdokumentoval také falešné stránky České spořitelny, ČSOB nebo Raiffeisenbank. Konkrétní seznam se může s každou další vlnou podvodů měnit.
Jakmile oběť zadá přihlašovací údaje, útočníci se je v reálném čase pokusí použít v pravém internetovém bankovnictví. Tím vyvolají další ověřovací krok, například SMS kód nebo push notifikaci. A právě v tomto okamžiku přichází nejdůležitější část podvodu: oběť kód potvrdí v domnění, že dokončuje přihlášení ke státní službě. Ve skutečnosti tím ale umožní útočníkům přístup ke svému bankovnímu účtu.
Proč na to naletí i zkušení uživatelé
Nejnebezpečnější na celé kampani není ani tak kvalita falešných stránek, jako spíše skutečnost, že útočníci zneužívají návyk, který si lidé vytvořili díky rozšířenému používání bankovní identity. Podle factsheetu Bank iD za rok 2025 využívá bankovní identitu k přihlašování ke státním službám 80 % občanů. Digitální a informační agentura (DIA) v únoru 2026 informovala o pěti milionech unikátních uživatelů digitální identity. Přihlášení k úřadu prostřednictvím banky je pro mnoho Čechů běžnou záležitostí. Právě tato rutina ale může oslabovat jejich ostražitost.
Už dávno také neplatí, že podvod poznáte podle špatné češtiny. Portál občana i MONETA upozorňují, že dnešní phishingové stránky mohou být jazykově i graficky téměř bezchybné. Útočníci navíc cíleně pracují s emocemi: využívají radost z nečekaného přeplatku nebo naopak strach z exekuce. ČNB výslovně upozorňuje, že podvodníci zneužívají situace, kdy lidé očekávají platbu od státu, dávku nebo vrácení daně. Časový tlak a silné emoce pak způsobí, že kontrola adresy v prohlížeči je to poslední, na co člověk myslí.
Co dělat, když jste údaje zadali
Každá minuta hraje roli. Pokud jste na falešné stránce zadali přihlašovací údaje nebo potvrdili ověřovací kód, postupujte následovně:
- Nic dalšího nepotvrzujte, ať už jde o další SMS kód, nebo push notifikaci.
- Okamžitě volejte bance a požádejte o zablokování přístupu do internetového bankovnictví, případně také platebních karet.
- Změňte heslo k bankovnictví, pokud se do účtu stále dostanete.
- Zkontrolujte limity a historii transakcí, protože útočníci mohou zadat také platby s pozdějším datem zpracování.
- Podejte oznámení Policii ČR, které může být důležité při následném řešení případu a případné žádosti o vrácení peněz.
Vrácení odčerpaných peněz není automatické. ČNB doporučuje co nejrychleji podat reklamaci a pokusit se zastavit již zadané platby. Pokud banka reklamaci zamítne, lze se obrátit na finančního arbitra nebo řešit spor soudní cestou. Čím rychleji ale člověk zareaguje, tím větší je šance na omezení škod.
Pokud jste na odkaz pouze klikli, ale žádné údaje nevyplnili, samotný mechanismus popsaného podvodu by se neměl dokončit. Přesto stránku ihned zavřete a nic nepotvrzujte. Zařízení je také vhodné zkontrolovat, protože některé phishingové odkazy mohou vést i na stránky se škodlivým softwarem, na což NÚKIB upozorňuje u podobných útoků obecně.
Jak poznat pravý Portál občana od padělku
Rozhodující není grafika stránky, ale její adresa. Oficiální přihlašovací adresa Portálu občana je obcan.portal.gov.cz. Podvodníci často používají domény, které obsahují slova jako „gov“, „portal“ nebo „obcan“, ale ve skutečnosti běží na úplně jiné adrese, například web.app, napoveda-cz.net nebo cz-gov.pw. Právě proto stát prosazuje jednotnou doménu gov.cz, která má lidem usnadnit rozpoznání oficiálních webových služeb.
Praktická pravidla:
- Na Portál občana přecházejte vždy ručně. Zadejte jeho adresu do prohlížeče nebo použijte uloženou záložku. Nikdy neklikejte na přihlašovací odkazy v SMS ani e-mailech.
- Finanční správa neposílá odkazy, prostřednictvím kterých byste se měli přihlašovat nebo provádět platby. Totéž platí pro banky.
- Podvodné stránky se mohou objevovat také mezi sponzorovanými výsledky ve vyhledávačích. CSIRT.CZ podobné případy dokumentoval už v roce 2024.
- Pokud zpráva vyžaduje okamžitou akci a vyhrožuje sankcí, berte to jako varovný signál, nikoli jako důvod ke spěchu.
Škody rostou, statistika obětí chybí
Kolik lidí naletělo přímo této kampani s falešným Portálem občana, úřady nezveřejnily. Obecná statistika podvodů ale ukazuje, jak závažný problém představují. Podle údajů České bankovní asociace citovaných ČNB dosáhly škody klientů bank způsobené podvody za prvních sedm měsíců roku 2026 částky 1,9 miliardy korun. Meziročně tak vzrostly o 79 %. Více než polovina podvodů navíc podle těchto údajů zůstává nenahlášená.
Stát dokáže falešné domény blokovat, zpravidla však až poté, co je někdo odhalí a nahlásí. CSIRT.CZ ve své výroční zprávě popisuje případ, kdy včasné zablokování domény zabránilo téměř 80 % potenciálních obětí v přístupu na phishingový web. Útočníci ale internetové adresy mění velmi rychle, často rychleji, než na ně dokážou úřady reagovat. I proto se na hlavní stránce
portal.gov.cz stále zobrazuje varovné upozornění.
Pět milionů Čechů využívá digitální identitu při přihlašování ke státním službám. Právě samozřejmost, s jakou lidé bankovní identitu používají, se stává jednou z nejsilnějších zbraní útočníků. Žádný technický filtr přitom nedokáže plně nahradit obezřetnost a kontrolu adresy v prohlížeči.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Jiří Pacovský