Foto: Magnific
Americká Ústřední zpravodajská služba CIA se stala terčem kybernetického útoku, při kterém neznámí hackeři pronikli do systému určeného k analýze zpravodajských informací. Incident se podle dostupných zpráv dotkl také Úřadu ředitele národního zpravodajství (ODNI) a Národní agentury pro geoprostorové zpravodajství (NGA). Útočníci pravděpodobně využili nástroj ARTEX, který dokáže pomocí umělé inteligence automatizovat jednotlivé fáze hackerského útoku.
Na incident upozornil 24. listopadu deník The New York Times s odvoláním na osoby obeznámené s vyšetřováním. Další informace následně zveřejnily agentura Reuters a bezpečnostní server BleepingComputer. Podle jejich zjištění se útočníci dostali do neutajované infrastruktury, která slouží americkým analytikům ke zpracování veřejně dostupných informací.
Americké úřady zdůrazňují, že útok nezasáhl utajované sítě ani informace podléhající bezpečnostní klasifikaci. ODNI agentuře Reuters sdělil, že nedošlo k narušení kritických schopností ani utajovaných systémů. Přesný rozsah kompromitace však dosud není veřejně známý.
Zatím není jasné, kdy
útočníci do systému pronikli, jak dlouho v něm působili ani zda skutečně odcizili konkrétní soubory. Vyšetřovatelé rovněž nezveřejnili jejich totožnost. Útok hackerů
Foto: Magnific
I veřejná data mohou prozradit citlivé informace
Napadená infrastruktura slouží ke zpracování takzvaného OSINT neboli Open Source Intelligence. Jde o zpravodajskou disciplínu, která vyhledává a analyzuje informace z veřejných nebo komerčně dostupných zdrojů.
Analytici mohou tímto způsobem sledovat zahraniční média, sociální sítě, satelitní snímky, veřejné databáze nebo informace o pohybu vojenské techniky.
Samotné zdroje nemusí být tajné. Jejich výběr a způsob zpracování však mohou prozradit mnohem více.
Pokud by útočníci získali přístup například k historii analytických dotazů nebo interním pracovním postupům, mohli by zjistit, o jaké země, organizace nebo konkrétní události se americké zpravodajské služby zajímají. Podobné informace mohou naznačit jejich aktuální priority i oblasti, kterým věnují menší pozornost.
Právě na toto riziko upozornil bezpečnostní odborník Ben Bernstein ze společnosti Huntress. Podle něj nelze kompromitaci neutajovaného systému automaticky považovat za bezvýznamnou.
Zda hackeři v případě CIA skutečně získali přístup k podobným analytickým údajům, zatím potvrzeno není.
Při útoku měl pomáhat AI nástroj ARTEX
Zvláštní pozornost přitahuje možné využití frameworku ARTEX. Tento nástroj vznikl pro automatizované penetrační testování, ale kyberzločinci jej začali zneužívat k napadání skutečných počítačových systémů.
ARTEX propojuje velké jazykové modely se specializovanými bezpečnostními nástroji. Dokáže koordinovat vyhledávání slabin, prověřování zranitelností i další fáze průniku bez nutnosti ručně řídit každý jednotlivý krok.
Americká FBI před jeho zneužíváním varovala již 13. listopadu 2026. Ve svém bezpečnostním upozornění popsala případy, kdy útočníci s pomocí tohoto frameworku získali privilegovaný přístup do napadené infrastruktury za méně než tři hodiny.
Původní vývojář odstranil veřejný repozitář projektu v říjnu, jeho kopie však zůstaly dostupné.
Použití ARTEX při aktuálním útoku na CIA zatím vychází z informací anonymních zdrojů. Neexistuje veřejná technická zpráva, která by přesně popisovala průběh průniku. Samotné využití tohoto nástroje navíc neprokazuje, kdo za útokem stojí.
Americké instituce současně řeší další bezpečnostní incidenty. Úřad FinCEN, který spadá pod ministerstvo financí a zabývá se finanční kriminalitou, 24. listopadu oznámil neoprávněný přístup k omezené části svých systémů. Některé služby preventivně odstavil.
Dosud však nejsou zveřejněny důkazy, že by incident FinCEN souvisel s průnikem do zpravodajské infrastruktury CIA.
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