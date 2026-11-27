Dokud to jde, stará se rodina. Když už máma nezvládne vanu ani nákup, začne se mluvit o domově pro seniory. Mezi oběma možnostmi přitom existuje spousta další pomoci. Ministerstvo práce a sociálních věcí teď hledá cestu, jak by senioři mohli zůstat doma déle.
Ministerstvo zatím sbírá návrhy
Změny připravuje Komise pro rozvoj sociálních služeb, kterou ustavilo MPSV. Poprvé se sešla koncem září 2026 a vede ji náměstek ministra David Pospíšil. Jejím úkolem je zlepšit dostupnost péče, zajistit sociálním službám jistější financování a lépe podpořit rodiny, které o své blízké pečují.
Do konce roku 2026 by mělo ministerstvo zveřejnit první návrhy komise. Ty poslouží jako podklad pro rozsáhlou novelu zákona o sociálních službách. Nová dávka ani nový zákon zatím schválené nejsou, takže dnes platí současná pravidla.
Pomoc může přijít až domů
Už teď mohou rodiny využít několik sociálních služeb. Ty seniorovi pomáhají v jeho bytě, nebo na čas uleví těm, kdo o něj pečují:
Pečovatelská služba chodí v domluvený čas. Pomůže s hygienou, úklidem nebo vyřizováním záležitostí a zajistí či doveze jídlo. Osobní asistence nemá časové omezení. Asistent pomáhá doma i při dalších činnostech, které člověk potřebuje. Odlehčovací služba převezme péči, aby si rodina odpočinula. Pracovník může přijít domů, senior může docházet k poskytovateli nebo tam krátce pobýt. Pobyt u jednoho poskytovatele má ale roční limit.
Od 1. července 2026 mohou pečovatelská služba i osobní asistence nabízet také pomoc s běžnými úkony péče o zdraví, třeba s použitím léku, při kterém se neporušuje kůže. Jde o volitelnou činnost, kterou nemusí nabízet každý poskytovatel.
Pracovník k ní potřebuje maturitu, kvalifikační kurz a specializovaný kurz v rozsahu nejméně 48 hodin. O léčbě dál rozhoduje lékař a odborné výkony, jako je ošetření složitých nebo chronických ran, dělají zdravotníci.
Pečovatelská služba a osobní asistence pomáhají seniorům přímo doma, od července 2026 mohou nabízet i pomoc s běžnými úkony péče o zdraví. Ilustrační foto. Zdroj: Jsme MILA / Pexels. Kolik zaplatíte za pečovatelku
Kolik smí pečovatelská služba za hodinu nejvýš účtovat, určuje vyhláška ministerstva. V roce 2026 je to při využití do 80 hodin měsíčně nejvýš 165 Kč za hodinu, nad touto hranicí 145 Kč. Poskytovatel může chtít i méně. Kratší návštěvu platíte poměrně, zvlášť se platí jídlo, jeho dovoz, velký nákup a praní prádla.
Na služby lze použít příspěvek na péči. Dostávají ho lidé, kteří kvůli dlouhodobě nepříznivému zdraví potřebují pomoc jiného člověka. Mohou z něj platit registrovanou sociální službu, asistenta sociální péče i blízkého člověka. U dospělých se výše příspěvku od 1. ledna 2026 řídí stupněm závislosti.
Stupeň závislosti Měsíčně od 1. 1. 2026 I. stupeň 1 300 Kč II. stupeň 5 400 Kč III. stupeň 14 800 Kč IV. stupeň, péče doma 27 000 Kč IV. stupeň, pobytová služba 23 000 Kč Žádost začíná na úřadu práce
O příspěvek se žádá na předepsaném tiskopisu na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce ČR podle trvalého pobytu. Následuje sociální šetření a posouzení, nakolik je člověk na pomoci závislý. Posuzovatel zjišťuje třeba to, jak se senior pohybuje, orientuje a domlouvá, zda se sám nají, umyje a obleče a jak zvládá domácnost. U člověka v terminálním stadiu nemoci stačí potvrzení lékaře a šetření se nedělá.
Proti rozhodnutí se lze odvolat. S žádostí poradí sociální odbor obce nebo Úřad práce ČR. O zdravotním stavu rodiče je dobré mluvit i s jeho praktickým lékařem.
Stát chce i nové domovy
Podle projekce ÚZIS, kterou uvádí MPSV, žilo v Česku v roce 2025 asi 212 tisíc lidí nad 85 let. Do roku 2035 jich může být až 392 tisíc. Ministr Aleš Juchelka v tiskové zprávě MPSV z léta 2026 označil domovy pro seniory za základní veřejnou infrastrukturu a na stavbu nových chce víc evropských peněz.
„Ten senior, pokud může, tak samozřejmě je nejšťastnější doma, tam čelí nejmenšímu osamění,“ řekl ministr v rozhovoru pro rádio Frekvence 1. Studie Deloitte pro Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR z července 2026 počítá s tím, že péči doma i místa v domovech bude potřeba rozšiřovat, protože jedno bez druhého nestačí. Podrobnější výsledky studie najdete ve zdrojích pod článkem.
Dokud nová pravidla neplatí, vyplatí se zjistit, které pečovatelské a odlehčovací služby působí ve vašem okolí. O příspěvek na péči je dobré požádat hned, jakmile rodič kvůli zdraví začne dlouhodobě potřebovat pomoc druhého.
Zdroje: https://mpsv.gov.cz/komise-pro-rozvoj-socialnich-sluzeb-zahajila-cinnost-prvni-reformni-navrhy-predstavi-do-konce-roku, https://mpsv.gov.cz/studie-potvrzuje-smer-mpsv-ceska-republika-se-musi-pripravit-na-starnuti-populace, https://www.apsscr.cz/media/sluzby/vydavame/tiskove-zpravy/tz-jak-pripravit-cesko-na-starnuti-populace.pdf, https://zpravy.kurzy.cz/873440-pece-o-lidi-nad-80-let-se-presune-do-domacnosti-do-roku-2040-se-600-domovu-pro-seniory-nepostavi/, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108, https://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/2026/Sb_2026_100_PZZ.pdf, https://mpsv.gov.cz/novela-vyhlasky-c-505-2005-sb-kterou-se-provadeji-nektera-ustanoveni-zakona-o-socialnich-sluzbach, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-505, https://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/2025/Sb_2025_571_PZZ.pdf, https://mpsv.gov.cz/prispevek-na-peci, https://www.finance.cz/aktuality/prispevek-na-peci-se-od-1-ledna-2026-zvysi-komu, https://mpsv.gov.cz/snemovna-schvalila-valorizaci-prispevku-na-peci-v-prvnim-a-druhem-stupni-zavislosti, https://ceskeduchody.cz/magazin/senior-je-nejstastnejsi-doma-tam-celi-nejmensimu-osameni-juchelka-chysta-masivni-podporu-pro-terenni-socialni-sluzby