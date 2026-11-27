Teplo a chlad pro stovky budov na pražském Smíchově by v budoucnu mohla zajišťovat plovoucí energetická stanice využívající tepelný potenciál Vltavy. Projekt SeeDis Smíchov získal podporu 11,8 milionu eur (přibližně 288 milionů korun) z evropského programu Innovation Fund. Jde o vůbec první ryze český projekt, který uspěl v konkurenci stovek evropských přihlášek. Za jeho přípravou stojí společnost ComPon Praha.
Evropský Inovační fond letos rozdělí celkem 3 miliardy eur na podporu nových čistých technologií a inovativních řešení. Evropská komise vybírala z 358 přihlášených projektů a nakonec podpořila 77 z nich pocházejících z 23 zemí. Českou republiku zastupuje jediný úspěšný projekt, SeeDis Smíchov společnosti ComPon Praha.
„Našemu projektu byl nabídnutý grant ve výši 11,8 mil. eur. Je to pro nás prestižní ocenění, potvrzení realizovatelnosti a zralosti pilotního projektu v Praze i jeho replikovatelnosti v ČR i celé EU. O ComPony již máme zájem z dalších zemí – vesměs s umístěním na řekách v centrech evropských měst, jako jsou Vídeň, Bratislava, Londýn nebo několik německých měst,“ říká Štefan Kráľ, předseda správní rady společnosti ComPon Praha.
Primárním energetickým zdrojem projektu SeeDis Smíchov, který připravuje sesterská společnost Smíchovská teplárenská a.s., je ComPon (Community energy Ponton, patentovaná technologie – plavidlo s instalovanými tepelnými čerpadly). Cena tepla a chladu z projektu bude o 30 až 50 % levnější oproti pražskému průměru. Projekt sníží závislost na dovážených fosilních palivech (70 až 90 % energie bude z obnovitelného místního zdroje – řeky Vltavy), výrazně sníží energetickou náročnost připojených budov a tím přispěje i ke zvýšení jejich hodnoty.
„Teplotní energetický potenciál řek, jezer a moře je prakticky nevyčerpatelný. Vltava by mohla vytápět a chladit celou Prahu, levněji a čistěji než fosilní zdroje. Je to lokální a trvale udržitelný, doposud prakticky nevyužívaný zdroj tepla a chladu,“ doplňuje Štefan Kráľ.
Projekty přihlášené do evropského programu Innovation Fund hodnotí nezávislí experti a kromě stupně inovativnosti musí vybrané projekty uspět i ve snížení emisí, technické a ekonomické zralosti, realizovatelnosti, replikovatelnosti a nákladové efektivitě.
ComPon získal od Evropské komise pečeť STEP (Strategic Technologies for Europe Platform), která potvrzuje jeho význam pro rozvoj evropských technologií i škálovatelnost. Úspěch české společnosti přichází v době, kdy Česko podle Nejvyššího kontrolního úřadu stále zaostává za svým cílem zařadit se do roku 2030 mezi evropské inovační lídry.
Jana Nováková
foto: ČTK Protext