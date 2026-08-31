Meziroční růst české ekonomiky zpomalil, brzdil ho pokles zásobPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Meziroční růst české ekonomiky zpomalil, brzdil ho pokles zásob
„Nejsou lidi.“ Jedna z nejpoužívanějších vět českého průmyslu posledních let. Slyšíte ji na poradách,...
Elektronická taneční hudba patří k nejoblíbenějším žánrům na světě. Celosvětově oslovuje 1,5 miliardy...
Podle tiskové zprávy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau vzniklo v Česku od ledna do konce července 2026...
Ukrajinské obranné síly od začátku letošního roku provedly pomocí bezpilotních pozemních prostředků více...
Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...Všechny články tohoto autora →