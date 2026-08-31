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Meziroční růst české ekonomiky zpomalil, brzdil ho pokles zásob

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Ve druhém čtvrtletí 2026 pokračovala česká ekonomika v růstu, tempo meziročního růstu ale zpomalilo na 1,9 % z 2,2 % v prvním čtvrtletí. Šlo o nejslabší meziroční růst za posledních sedm čtvrtletí. Ve srovnání s předchozím kvartálem se HDP zvýšil o 0,4 %. Celkový výsledek výrazně tlumil pokles zásob.
Meziroční růst české ekonomiky zpomalil, brzdil ho pokles zásob

Meziroční růst české ekonomiky zpomalil, brzdil ho pokles zásob

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

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