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Vědci zkoumají tajemství zamrzlých Niagarských vodopádů. V roce 1948 byl průtok na několik hodin zablokován

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Niagarské vodopády se nacházejí poblíž jezera Ontario na pomezí Kanady a USA. Patří k nejslavnějším a turisticky nejoblíbenějším vodopádům na světě. Viděli jste je někdy zamrzlé?
Vědci zkoumají tajemství zamrzlých Niagarských vodopádů. V roce 1948 byl průtok na několik hodin zablokován

Vědci zkoumají tajemství zamrzlých Niagarských vodopádů. V roce 1948 byl průtok na několik hodin zablokován

Zdroj: Photo Land / Shutterstock
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