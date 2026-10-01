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Piraňa: ryba, kterou film změnil v podvodní cirkulárku. Realita je zajímavější než horor

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Dennívýzva
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Piraňa má jedno z nejhorších PR v celé živočišné říši. Kdykoli se objeví v médiích, člověk má okamžitě pocit, že jde o podvodní gang ozbrojený zuby, který jen čeká, až někdo neopatrně smočí kotník v Amazonce. Filmový průmysl z ní udělal malé zubaté monstrum, které během tří minut promění řeku v jatka a turistu v biologickou vzpomínku. Jenže realita je jako obvykle mnohem méně hollywoodská a o to zajímavější.
Piraňa: ryba, kterou film změnil v podvodní cirkulárku. Realita je zajímavější než horor

Piraňa: ryba, kterou film změnil v podvodní cirkulárku. Realita je zajímavější než horor

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 01.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

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