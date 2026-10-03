Uzdravený Souček se vrátil ve velkém stylu. Tři měsíce trápení a pak hned gól

Téninková základna Rush Green na východě Londýna. West Ham hostí Wycombe Wanderers v neveřejném modelovém utkání, které má především prověřit hráče mimo reprezentační povinnosti. Mezi nimi stojí na trávníku i český záložník, který naposledy hrál 25. června na mistrovství světa. Šedesát pět minut a gól na 1:0, víc si jako první vizitku po třech měsících rehabilitace přát nemohl. West Ham nakonec vyhrál 2:0, druhý gól přidal Joël Piroe.
Výskok, dopad, nosítka
Příběh comebacku začíná v závěru skupinového zápasu Česko – Mexiko na MS 2026. Souček napadal brankáře Guillerma Ochou, vyskočil, špatně dopadl a vytočil si levý kotník. Ze hřiště ho odnesli na nosítkách. West Ham vzápětí potvrdil poranění vazů v levém kotníku, bez bližší medicínské specifikace.
Sám Souček pak na Instagramu napsal „Vrátím se“ a přiznal, že jde o jeho první vážné zranění za dvanáct let profesionální kariéry. Databáze Transfermarkt u něj předtím eviduje jen desetidenní svalový problém v roce 2020 a šestidenní covidovou karanténu. Nic, co by se dalo srovnat se sto dny bez zápasu.
Cesta zpátky po zátěžových stupních
Rehabilitační osa je veřejně dohledatelná jen v obrysech, ale klíčové milníky stojí za pozornost:
- Konec června 2026 – návrat do Londýna, první vyšetření, začátek individuální rehabilitace.
- 10. září – trenér Nuno Espírito Santo potvrdil, že Souček se zapojil do části týmových tréninků a doplňuje je prací s kondičním koučem.
- 2. října – prvních 65 minut v zápasovém režimu proti Wycombe, gól z penalty.
Trajektorie ukazuje na řízený návrat. Žádný sprint zpět do základu, ale postupné přidávání zátěže. Přesný minutový plán pro soutěžní zápasy klub nezveřejnil, podle nás ale logika dosavadních kroků naznačuje, že i v Championship půjde zpočátku spíš o střídání než o plnou porci.
Co to znamená pro West Ham
Podle oficiálního webu West Hamu je klub po osmi odehraných kolech druhý v tabulce Championship. Tým bez Součka sezonu nejen nerozbil, vytvořil si solidní pozici pro boj o rychlý návrat do Premier League. To paradoxně snižuje tlak na okamžitý plný návrat do základu, ale zároveň to dává Součkovi jasný cíl: přidat kvalitu do rozjetého vlaku.
Nejbližší soutěžní příležitost je domácí duel s QPR v pátek 9. října. Pokud trenér Nuno vyhodnotí páteční 65 minut jako dostatečný signál, Souček by mohl poprvé v sezoně nastoupit v ostrém zápase. Penalta proti Wycombe je pěkný symbol, skutečný test ale přijde teprve pod tlakem Championship.
Reprezentace počká
Česká reprezentace hraje 3. října ve Španělsku a 6. října v Anglii, tedy ve dnech, kdy Souček teprve sbírá první klubové minuty. Říjnové okno Ligy národů je prakticky mimo hru. První realistický termín pro návrat do národního týmu vychází na listopadové zápasy: 12. listopadu Česko – Španělsko a 15. listopadu Chorvatsko – Česko.
Po zranění Souček veřejně zdůraznil, že od konce sezony myslí hlavně na West Ham a chce klubu pomoct zpět do Premier League. Zároveň ale přiznal, že zvažoval svou reprezentační budoucnost; frustrace z konce na MS, kde Česko vypadlo ze skupiny s jediným bodem, byla zjevně hluboká.
Gól jako první krok, ne jako důkaz
Šedesát pět minut a proměněná penalta v neveřejném zápase nejsou totéž co devadesát minut v přeplněném London Stadium. Ale pro hráče, který dvanáct let nezažil vážné zranění a najednou strávil celé léto mimo hřiště, je to přesně ten druh momentu, který říká: kotník drží, tělo reaguje, hlava je nastavená. Zbytek ukáže QPR.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl