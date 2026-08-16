Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
8 min

Viníci medvědí tragédie: Myslivci je krmením přivedli k lidem, úřady místo řešení nařizují střelbu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Šílenství, které se v poslední době rozpoutalo kvůli medvědům na Slovensku, dosáhlo svého vrcholu. Před pár dny tam zastřelili medvědici a neušetřili ani její dvě mláďata. I ta doplatila na hysterii a masivní střílení tohoto chráněného druhu. Takové počínání přitom neodsuzují jen milovníci zvířat, ale i většina myslivců, píše ve svém komentáři pro Zvířecí zprávy biolog a ředitel táborské zoo Evžen Korec.
Viníci medvědí tragédie: Myslivci je krmením přivedli k lidem, úřady místo řešení nařizují střelbu

Viníci medvědí tragédie: Myslivci je krmením přivedli k lidem, úřady místo řešení nařizují střelbu

Zdroj: bear-7598582_1280
Reklama
Další články z Zvirecizpravy.cz
Jedovaté sinice mohou psům způsobit krvavý průjem i poškodit játra. Víme, kde v Česku to hrozí
Jedovaté sinice mohou psům způsobit krvavý průjem i poškodit játra. Víme, kde v Česku to hrozí
Vedra mohou zabíjet. Problém mají hlavně psi s plochými čenichy a kily navíc. Zjistěte, kteří další
Vedra mohou zabíjet. Problém mají hlavně psi s plochými čenichy a kily navíc. Zjistěte, kteří další

Pozor na vedra. Zvlášť pokud máte doma staršího buldočka s kily navíc. Takoví psi jsou totiž na horka...

Tajná řeč slonů odhalena. Mluví spolu nohama i na vzdálenost deseti kilometrů. Vědci už vědí jak
Tajná řeč slonů odhalena. Mluví spolu nohama i na vzdálenost deseti kilometrů. Vědci už vědí jak

Nebezpečí cítí na kilometry daleko. Například to, že se blíží zemětřesení, sloni rozpoznají s obrovským...

Ani extrémní krutost není potrestaná. Tyranům zvířat stačí říct: Jsem gambler
Ani extrémní krutost není potrestaná. Tyranům zvířat stačí říct: Jsem gambler

Chvíli to vypadalo, že se konečně karta obrací a že budou soudy vynášet za týrání zvířat skutečné tresty....

Z týraného štěněte hrdinou: Pes Tsunami zachránil 25 lidí pod troskami
Z týraného štěněte hrdinou: Pes Tsunami zachránil 25 lidí pod troskami

Seznamte se, toto je Tsunami. Devítiletý psí záchranář. Nebýt jeho pomoci, byl by počet obětí při současném...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Zvirecizpravy.cz

ZvireciZpravy.cz jsou články pro všechny milovníky zvířat, přírody a života se čtyřnohými (nebo třeba opeřenými či šupinatými) společníky. Přináší aktuální zprávy ze světa zvířat, emotivní i inspirativní příběhy, zajímavosti, rady pro chovatele a pohled na zvířata očima těch, kteří jim rozumějí a...

Všechny články tohoto autora →
Zvirecizpravy.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.