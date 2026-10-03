Slávista Holeš promluvil o návratu do reprezentace: Nikdo se mi neozval

Třiatřicetiletý stoper Slavie to řekl v rozhovoru pro iDnes.cz, jehož klíčové pasáže 3. října 2026 přepsal inFotbal. „Nikdo se mi neozval. Myslím, že všichni moje rozhodnutí respektují. Taky nejsem žádný výjimečný hráč, aby za mnou někdo chodil a prosil mě,“ shrnul Holeš s nadsázkou, která ale zakrývá složitější vnitřní rozpoložení. Přiznal totiž, že po posledním ligovém kole mu automaticky naskočilo, že by normálně hned jel na sraz. „Někdy se to ve mně pere,“ dodal. Zápasy proti Španělsku nebo Anglii by si prý ještě rád zahrál. Jenže telefon nezvonil.
Denia přemlouval jiné, Holeše ne
Nový trenér české reprezentace Santi Denia přitom dveře některým končícím hráčům aktivně otevíral. S Vladimírem Daridou se osobně sešel a nabídl mu návrat, záložník to potvrdil v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. U Patrika Schicka je situace méně průhledná: útočník 18. září tvrdil, že k žádnému kontaktu nedošlo, zatímco generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd tentýž den na tiskové konferenci prohlásil, že on i Denia se Schickem v osobním kontaktu byli.
U Holeše žádná taková stopa neexistuje. Naše čtení je prosté: Denia rozlišil. U hráčů, kde viděl šanci na návrat, jednal. U Holeše respektoval uzavřenou kapitolu. Není to křivda, je to pragmatismus trenéra, který při první nominaci otevřeně mluvil o výstavbě nového herního rámce a o vyvažování zkušených hráčů s mladými.
Konec, který zrál dlouho
Holeš na mistrovství světa 2026 odjížděl s vědomím, že jde o jeho poslední reprezentační zápasy. Řekl to už v červnu a dodal, že by rozhodnutí nezměnil ani výsledek turnaje. Za národní tým odehrál 43 utkání, vstřelil dva góly a v listopadu 2024 proti Gruzii vedl mužstvo jako kapitán.
Motivace ke konci nebyla jen emocionální. Holešovo tělo v posledních dvou sezonách vysílalo jasné signály:
- hamstring (březen–duben 2025),
- zranění kolena (září–listopad 2025),
- zdravotní problémy v lednu 2026,
- poranění zad v srpnu 2026.
K tomu starší téměř pětiměsíční výpadek po zranění ze září 2022 a svalový problém v zimní přípravě 2024. Sám mluví o „různých zdravotních problémech“, které jeho rozhodnutí utvrdily. Ve třiatřiceti letech a s takovým seznamem absencí je odpočinek od reprezentačního kolotoče logický krok, ne ústupek.
Léto s Coventry, které vyšumělo
Vedle reprezentačního tématu Holeš odkryl i epizodu z přestupového okna. Během léta 2026 probíhal kontakt s Coventry City, tehdy ještě klubem anglického Championshipu. Jenže Coventry 5. června postoupilo do Premier League, a s tím se podle Holeše změnil i profil hráčů, které klub hledal. Jednání vyšuměla.
Pro Holeše by šlo o přesun do soutěže, jejíž mateřská asociace vede evropský klubový žebříček UEFA. Oproti české lize řádově jiné konkurenční i finanční prostředí. Že se o něj anglický klub vůbec zajímal, leccos vypovídá o jeho kvalitě, a zároveň o tom, že jeho absence v reprezentačních plánech není otázkou úrovně, ale načasování a okolností.
Kdo hraje místo něj
Praktický dopad Holešova odchodu se ukázal hned na prvním Deniově srazu. Ze stoperů se po omluvenkách Zimy a Vlčka zúžil výběr na Krejčího, Hranáče, Chaloupka, Kričfalušiho a Vitíka. Reálně rozehraní v klubech byli hlavně Chaloupek a Kričfaluši; Vitík v Boloni na startu sezony nenastupoval a Hranáč měl menší vytížení. Denia skládá novou stoperskou hierarchii za pochodu, a právě absence hráče Holešova typu, univerzálního defenzivního profilu se 43 starty a kapitánskou zkušeností, tu vytváří mezeru, kterou jeden nominační cyklus nezaplní.
Holeš teď sleduje reprezentaci z gauče. Říká, že by rád poznal změny a zahraničního trenéra. Ale telefon pořád nezvoní a on pořád nezvedá ruku. Obě strany to zjevně berou jako vyřešené.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl