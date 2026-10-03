Slávistu Nowaka v Polsku vynášejí do nebes. Má obrovský potenciál, říká trenér Urban

25. září seděl Nowak na lavičce ve Varšavě a sledoval, jak se Polsko trápí s Bosnou a Hercegovinou. O poločase šel na plac místo Bartosze Slisze. Střílel z dálky, vyhrával souboje ve vzduchu, tlačil se dopředu. Zápas skončil 0:0, ale něco se posunulo. O sedm dní později už stál v základní jedenáctce proti Švédsku. A 2. října, při demolici Rumunska 6:0, znovu. Tři zápasy, jeden reprezentační sraz, a z testované varianty se stal referenční záložník polského národního týmu.
Z Górniku přes Slavii do polské osy
Příběh má jasnou časovou osu. Slavia koupila Nowaka 16. června 2026 z Górniku Zabrze za 2,4 milionu eur a podepsala s ním smlouvu do roku 2030. Klub ho představil jako univerzálního středního záložníka schopného hrát jako osmička i desítka, s fyzickým fondem, odvahou na míči a čitelnou ambicí. Adaptace proběhla rychle. K 18. září, kdy přišla první seniorská nominace za Polsko, měl na kontě pět gólů v osmi ligových zápasech. Po devíti kolech české ligy bilance vyrostla na pět branek a jednu asistenci. Čísla, která v Edenu nevídáte u každé letní posily.
Co přesně říkají trenér a kabina
Nejsilnější výroky nepřišly z novinářských redakcí. Přišly z šatny a od lavičky.
Trenér Jan Urban na pozápasové tiskové konferenci po výhře 6:0 nad Rumunskem podle přepisu serveru Legia.net řekl, že Polsko „našlo středního záložníka pro reprezentaci“. Nowaka označil za velmi kompletního hráče, který umí bránit, přerušovat přihrávky, zapojit se do kombinace, a když se otevře prostor, vést míč dopředu. „Dnes si těžko představuji střed pole bez něj,“ dodal Urban.
Sebastian Szymański po stejném zápase prohlásil, že je Nowakovým „velkým fanouškem“. Piotr Zieliński mluvil o odvaze na hřišti i mimo něj, o vysoké úrovni ve všech třech zápasech srazu a o potenciálu, který vidí na vlastní oči. A Robert Lewandowski? Ten chválil už po debutu proti Bosně, ocenil sebevědomí, s jakým Nowak vstoupil do utkání.
Tohle není mediální bublina nafouklá jedním výsledkem. Pochvala stojí na konkrétním nasazení a na důvěře, kterou si hráč vybudoval postupně, od střídání přes dva starty v základu.
Proč nejde jen o euforii po šesti gólech
Výhra nad Rumunskem 6:0 samozřejmě zesiluje superlativy. Ale klíčový moment přišel dřív. Už proti Bosně Urban viděl dost na to, aby Nowaka o tři dny později postavil do základu proti Švédsku. Tam Polsko prohrálo 1:3, výsledek nebyl ideální, jenže Nowak v sestavě zůstal. To je tvrdší důkaz důvěry než jakýkoli titulek po kanonádě.
Proti Švédsku si řekl o pozornost tvrdou střelou po chybě Mateusze Żukowského. Proti Rumunsku přidal odvážný driblink a střelu těsně vedle tyče. Ve Slavii je produktivnější přímo u gólu, v reprezentaci ale plní jinou roli: sbírá druhé míče, přechází z defenzivy do ofenzivy, vyváží hru středem. Méně finišer, více hybridní šestka-osmička. A právě to Polsku ve středu pole chybělo.
Co to znamená pro Slavii
Tři zápasy v A-týmu jsou pořád malý vzorek. Definitivní verdikt je předčasný. Ale směr je jednoznačný, a pro Slavii má dvojí rozměr.
Za prvé, Nowak zpevnil svou pozici v kádru. Už není jen letní posila s dobrým vstupem do ligy, ale čerstvý reprezentant Polska s veřejnou podporou trenéra národního týmu. Za druhé, klub posílil vyjednávací pozici. Hráče koupil za 60 milionů korun, drží ho ve smlouvě do roku 2030 a jeho tržní hodnota po reprezentačním průlomu logicky roste. Konkrétní nabídka z většího klubu zatím v otevřených zdrojích neexistuje, ale reprezentační průlom takový zájem typicky urychluje.
Český fanoušek mezitím sleduje další případ trefeného slávistického skautingu. Na Sport.cz se už objevila přirovnání k Tomáši Součkovi, a byť je to zatím hodně odvážné, trajektorie prvních měsíců v Edenu připomínky tohoto typu živí.
Další šance přijde v Zenici
Polsko hraje 5. října v Zenici proti Bosně a Hercegovině. Ve skupině B4 Ligy národů je po třech kolech třetí se čtyřmi body, Bosna má pět. Lewandowski chybí kvůli žluté kartě z duelu s Rumunskem, což znamená, že osa Zieliński–Nowak ponese ještě větší odpovědnost. Sestava zatím zveřejněna nebyla, ale po Urbanových slovech by bylo překvapením, kdyby Nowak v základu chyběl.
Z debutanta po poločase na hráče, bez kterého si trenér neumí představit střed pole. Nowakovi to trvalo přesně sedm dní.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl