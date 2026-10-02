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Ptáci sedí na drátech vysokého napětí a nic se jim nestane. Fyzika má jednoduché vysvětlení

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Pták na vodiči přežívá, protože mezi jeho nohama nevzniká téměř žádný rozdíl elektrického potenciálu. Bez něj jeho tělem neteče proud.
Pták, drát vysokého napětí

Pták, drát vysokého napětí

Zdroj: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.10.2026 04:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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