Sparťanská posila schytala kritiku od trenéra Dukly Šustra. Kdyby se Schánělec nesnažil, pocítil by to

Juliska, třetí kolo MOL Cupu. Dukla prohrává s Jabloncem 0:1 po penaltě a končí v poháru. Schánělec sedí na lavičce, na hřiště se dostává až v 84. minutě. Po zápase Šustr před mikrofony Sport.cz otevírá téma, které v kabině zjevně rezonuje delší dobu. Od hráče, který přišel v létě ze Sparty, chce víc. Ne víc snahy, víc fotbalu pro tým.
Co přesně Šustr po Schánělcovi žádá
Šustrova kritika nemíří na přístup. Výslovně řekl, že snahu u Schánělce vidí. Jenže od hrotového útočníka s pedigree sparťanského mládežnického systému a 11 góly za béčko Sparty v minulé sezoně očekává širší záběr: uhrání těžkých míčů zády k bráně, více náběhů za obranu, větší podíl v mezihře a podpoře spoluhráčů. Klasická devítka nemá jen zakončovat, má být oporou kombinace.
Věta o tom, že by kritiku „pocítil“, zní ostře. V kontextu ale Šustr hned dodal, že tady problém není. Kdyby neviděl snahu, Schánělec by to od něj „slyšel a pocítil“. Co přesně by to znamenalo, trenér neupřesnil. Tvrdší interní reakce, dopad do minutáže, to jsou reálné scénáře. Potvrzený disciplinární postih z toho ale nevyplývá.
Čísla, která mluví za sebe
Dva ligové góly po devíti kolech Chance Národní Ligy. Na papíře solidní, v kontextu dukelského kádru ale nedostačující. Rajmund Mikuš má pět branek, Olatoundji Tessilimi čtyři. Boubou Diallo, který proti Jablonci dostal přednost na hrotu od první minuty, je na dvou gólech stejně jako Schánělec, jenže poslední dva vstřelil v posledních dvou ligových zápasech. Momentum má někdo jiný.
V MOL Cupu si Schánělec připsal dva góly, proti Vykáni a Horním Ředicím. Celková bilance tedy není katastrofální, ale v týmu, který chce okamžitý návrat do první ligy, se od letní posily čeká víc. Dukla je po devíti kolech třetí se 17 body, jediný bod za vedoucí Karvinou a Ústí nad Labem. Každý zápas a každý gól se počítá.
Cesta ze Sparty na Julisku
Dukla oznámila Schánělcův příchod 19. července 2026. Víceletá smlouva, trvalý přestup. Sparta ho uvolnila po sezoně, v níž byl třetím nejlepším střelcem celé druhé ligy. Předtím ale dvě hostování, ve Zlíně a v Jablonci, nepřinesla průlom do první ligy. V nejvyšší soutěži má Schánělec celkem 24 startů a jediný gól.
Sportovní ředitel Dukly Hašek ho při příchodu popisoval jako útočníka, který umí udržet míč a je platný v soubojích. Přesně to teď Šustr postrádá. Hráč, kterého si Dukla přivedla jako hotového útočníka pro postupový boj, zatím plní jen část zadání.
Boj o hrot je otevřený
Šustr to řekl přímo: Schánělec se „pere o své místo“. Proti Jihlavě na konci srpna začínal v základu, ale střídal v 70. minutě. Proti Jablonci v poháru šel na hřiště až pět minut před koncem. Diallo, Hindi, konkurence na hrotu existuje a trenér ji aktivně využívá.
Širší problém Dukly ale nesedí jen na Schánělcových bedrech. Šustr po prohře s Jabloncem mluvil o chybějící finální fázi, nedostatku překvapivých řešení a malém hladu po gólu. Zároveň dodal, že mužstvo má slušný základ a „umí fotbal“. Schánělec je součástí ofenzivní potíže, ne jejím jediným viníkem. Ale je tím, od koho trenér čeká, že ji začne řešit.
Co bude dál
Další ligový zápas hraje Dukla 12. října doma proti Baníku B. Jestli Schánělec začne v základu, nebo na lavičce, je po Šustrových slovech legitimní otázka. Signály ukazují na otevřený souboj, a na útočníka, který musí přesvědčit nejen góly, ale celým výkonem. V postupovém boji nemá Dukla čas čekat.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl