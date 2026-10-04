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Harmonogram fúzního reaktoru: nejdříve SPARC a pokud bude Q>1, pak i ARC

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Možná až příliš stručný a nesrozumitelný titulek jen odhaluje plán, jakým se chce už od příštího roku ubírat americká energetická…
SPARC-tokamak

SPARC-tokamak

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 01:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Volty

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