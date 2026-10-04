Harmonogram fúzního reaktoru: nejdříve SPARC a pokud bude Q>1, pak i ARC

Možná až příliš stručný a nesrozumitelný titulek jen odhaluje plán, jakým se chce už od příštího roku ubírat americká energetická společnost Commonwealth Fusion Systems podporována především Billem Gatesem. Nejdřív chtějí postavit jakýsi zmenšený tokamak - SPARC, který bude finančně méně náročný než ten skutečný a má dokázat jen jednu věc a to je vyprodukovat více energie z fúze, než kolik je potřeba k udržení procesu, jinými slovy - má dosáhnout stavu Q>1. Jedná se tedy jen o jakýsi demonstrační reaktor a ten má svou funkčnost prokázat už v roce 2027.
Zařízení typu tokamak využívá silná magnetická pole k udržení extrémně horkého plazmatu, v němž dochází k fúzi. Klíčovou technologií jsou vysokoteplotní supravodivé magnety, které umožňují vytvořit silnější magnetické pole a zároveň kompaktnější zařízení. SPARC vzniká v Massachusetts a jeho hlavním úkolem je ověřit technologii pro získávání čisté fúzní energie. Získané poznatky mají následně posloužit při vývoji většího zařízení ARC, které už má dodávat elektřinu do sítě. Předpoklad dosažení Q>1 vychází z publikovaných fyzikálních výpočtů a simulací.
Pak, pokud budou výsledky podle očekávání, začne se budovat už komerční fúzní elektrárna ARC o výkonu 400 MW. Američané nechtějí ztrácet čas a chtějí ji začít stavět už také příští rok v americké Virginii ihned po (snad velmi uspokojivých) výsledcích ze SPARCu. Dodávat elektřinu by už pak měla v první polovině příští dekády.
Tyhle americké soukromé štiky v energetice nového věku jsou však většinou podstatně sebevědomější, pokud jde o rychlost nasazení fúzních reaktorů, než evropské státní projekty jako je francouzský ITER nebo německý Wendelstein, o kterém jsme vás informovali už před deseti lety.
CFS objednala 10 000 kilometrů supravodivé pásky
Dost o zdravém americkém sebevědomí ale naznačuje i to, že Commonwealth Fusion Systems (CFS) si už objednala od japonské Fujikury více než 10 000 kilometrů vysokoteplotní supravodivé pásky pro budoucí fúzní elektrárny. Jde o rekordní zakázku, kvůli níž Fujikura rozšiřuje výrobní kapacity v Japonsku.
Fujikura vyvíjí vysokoteplotní supravodivé pásky už více než 30 let. Jde o pásku na bázi vzácných zemin (REBCO - Earth Barium Copper Oxide), která dokáže při nízkých teplotách vést velmi vysoké proudy prakticky bez elektrických ztrát. Firma ji dodává právě pro supravodivé magnety ve fúzních zařízeních. A objednávka 10 000 km této pásky od CFS není nějaká okrajová zakázka Fujikury. Firma kvůli ní investuje do rozšíření výrobních kapacit a jde podle CFS o největší jednotlivou objednávku HTS pásky tohoto typu.
První dodávky zamíří do USA, kde CFS připravuje elektrárnu Fall Line Fusion Power Station v Chesterfield County ve Virginii - to už má být ta ARC fúzní elektrárna, nebo-li plnohodnotná elektrárna vyrábějící elektřinu. To až poté, co tuto technologii CFS pořádně ověří na menším zařízení SPARC. Zpoza Atlantiku se na nás v posledních letech valí jedna slibná technologie za druhou.
René Pajurek
zdroj: Commonwealth Fusion Systems