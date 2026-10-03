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Český brankář Vaněček ohromil zámoří. Jeho zákrok v AHL označují za výkon roku

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Vítek Vaněček chytil při svém prvním startu za novou farmu Islanders 25 z 27 střel a stal se třetí hvězdou zápasu. Série zákroků z konce první třetiny obletěla AHL.
Český brankář Vaněček ohromil zámoří. Jeho zákrok v AHL označují za výkon roku

Český brankář Vaněček ohromil zámoří. Jeho zákrok v AHL označují za výkon roku

Zdroj: San Jose Sharks
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.10.2026 23:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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