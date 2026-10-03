Český brankář Vaněček ohromil zámoří. Jeho zákrok v AHL označují za výkon roku

2. října 2026, Belleville. Hamilton Hammers hrají vůbec první zápas v historii franchise a v brance stojí třicetiletý Čech, kterého New York Islanders o pět dní dříve poslali přes waivers do AHL. Výsledek? Výhra 5:2, Vaněčkova úspěšnost zákroků 92,6 % a klip, který se z oficiálních sestřihů AHL šířil dál. Při přesilovce Belleville v závěru úvodní třetiny předvedl sérii zásahů, kterou
klubový souhrn označil za zlomový moment utkání. V ohlasech na sociálních sítích se rychle objevila slova o výkonu roku, a byť jde o nadsázku typickou pro úvodní zápas sezony, samotný moment si pozornost zasloužil. Debut, který zapsal historii
Hamilton Hammers nejsou pokračováním bývalých Hamilton Bulldogs. Islanders přesunuli svou AHL farmu z Bridgeportu do Hamiltonu teprve před sezonou 2026/27 a vybudovali zcela novou značku. Vaněček tak nebyl jen debutantem za nový tým, byl brankářem, který pomohl celé franchise k prvnímu vítězství v dějinách.
#Isles #HammerTime Vitek Vanecek 😳 SAVE OF THE YEAR CANDIDATE @TheElmonters https://t.co/dF5mB09iWv— Kenny Kaminsky (@KennyKaminsky)
October 3, 2026
Zápas v Belleville měl jasný scénář. Hammers vedli, soupeř tlačil, a právě v momentě, kdy se zdálo, že Belleville Senators dokážou srovnat, přišla Vaněčkova série zákroků v oslabení. Přesnou mechaniku jednotlivých zásahů textové zdroje nepopisují, oficiální AHL z pasáže ale udělala hlavní
sestřih utkání. Pro gólmana na krátkodobé smlouvě to byl nejlepší možný vstup. Proč vůbec chytá v AHL
Příběh Vaněčkova pádu do nižší soutěže začal v létě. 1. července 2026 podepsal s Islanders roční kontrakt na milion dolarů. Smlouva měla být pojistkou pro případ, že by se Semjon Varlamov po dvou částečných náhradách kolen nevrátil do plné zátěže. Jenže Varlamov se vrátil. 17. září byl plným účastníkem přípravného kempu, v dubnu si navíc připsal dvě výhry v AHL kondičních startech s bilancí 46 zákroků z 49 střel.
Jakmile Islanders viděli, že Varlamov drží, hierarchie byla jasná:
Jednička: Ilja Sorokin Dvojka: Semjon Varlamov Hloubka organizace: Vítek Vaněček
27. září šel Vaněček na waivers. Nikdo si ho nevzal. O pět dní později stál v brance Hamiltonu.
Čísla, která mluví za i proti
Jeden zápas v AHL nedělá comeback. Ale kontext Vaněčkových posledních sezon ukazuje, proč je i jediný silný start důležitý.
Sezona Tým Zápasy Bilance Úspěšnost Průměr 2022/23 New Jersey (NHL) 52 33-12-4 91,1 % 2,45 2025/26 Utah (NHL) 22 5-13-3 88,3 % 2,93 2026/27 Hamilton (AHL) 1 1-0-0 92,6 % 2,00
Mezi sezonou v New Jersey, kdy patřil mezi nejlepší gólmany ligy, a loňským rokem v Utahu je propast. Úspěšnost 88,3 % je v NHL číslo, se kterým se o místo v sestavě bojuje těžko. Debut za Hammers naznačuje, že problém nemusel být jen ve Vaněčkovi, Utah měl loni jednu z nejslabších defenziv soutěže.
Co musí přijít, aby se vrátil do NHL
Vaněčkova smlouva vyprší po sezoně a on se stane volným hráčem. Celý ročník v AHL by z něj udělal kandidáta na další zkušební kontrakt, ne žádanou posilu. Reálná cesta zpět do NHL vede přes dvě podmínky najednou: stabilně silné výkony v Hamiltonu a otevření místa nahoře, tedy zranění Sorokina nebo Varlamova, případně výrazný výpadek formy některého z nich.
Mezi českými brankáři je jeho situace výjimečná. Na úvodních soupiskách NHL 2026/27 figurují Lukáš Dostál v Anaheimu, Jakub Dobeš v Montrealu, Dan Vladař ve Philadelphii i Karel Vejmelka v Utahu. Vaněček je jediný z hlavních českých jmen, který sezonu začíná mimo nejvyšší soutěž.
Kde Vaněčka sledovat z Česka
Fanoušci, kteří chtějí Vaněčkovy starty za Hamilton Hammers sledovat živě, mají jedinou oficiální cestu, a to streamovací platformu
AHLTV na FloHockey, kde jsou dostupné všechny zápasy AHL. Jde o placenou službu, ale pro české diváky je to jediný legální způsob, jak farmářské zápasy vidět v reálném čase.
Jeden zápas nic neřeší, ale první dojem ano. Vaněček ho v Belleville udělal takový, že o něm mluví i lidé, kteří farmářský hokej běžně nesledují. Teď potřebuje, aby těch zápasů bylo víc, a aby si jich všimli i v kanceláři Islanders na Long Islandu.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek