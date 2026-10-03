Český trenér Denia v zápase naložil rozhodčím, kteří jeho tým ve Španělsku poškodili

3. října 2026, Oviedo, 28 515 diváků. Český tým v Lize národů prohrává se Španělskem 1:2 a tlačí se do koncovky. Pak přijde moment, který přepíše celý příběh zápasu, ne výsledkem, ale tím, co mohl změnit a nedostal šanci. Míč skončí v síti, čeští hráči se objímají, lavička vyskočí. Jenže řecký hlavní rozhodčí Vassilis Fotias ukazuje na předchozí faul. Gól neplatí. A Santi Denia začíná svou vlastní bitvu s rozhodcovským týmem, která mu v 85. minutě vynese žlutou kartu.
Gól, který zmizel
Za stavu 2:1 pro domácí se Česko v závěru zápasu dostalo do tlaku a kolem 79. minuty dokázalo protlačit míč za záda španělského brankáře. Hráči slavili vyrovnání na 2:2, ale radost trvala jen pár sekund. Sudí Fotias akci přerušil kvůli předchozímu faulu na španělského obránce Robina Le Normanda, alespoň tak situaci popisuje zápasová kronika Flashscore.
Právě tenhle verdikt rozdmýchal českou frustraci. Nejde o marginální moment. Kdyby gól platil, Česko by hrálo posledních deset minut za vyrovnaného stavu, jedenáct na jedenáct, s psychologickým momentem na své straně. Místo toho přišlo něco úplně jiného.
Kaskáda karet a kolaps
Neuznané vyrovnání spustilo řetězovou reakci. Ladislav Krejčí dostal v 79. minutě žlutou kartu za protesty, a protože šlo o jeho druhou žlutou v zápase, následovala červená. Česko dohrávalo v deseti. V 85. minutě schytal žlutou za protesty i Denia na lavičce. V 90. minutě se přidal brankář Antonín Kinský, opět za protesty.
Chronologie posledních minut vypadala takto:
- 79. neuznané české vyrovnání na 2:2
- 79. Krejčí žlutá za protesty → druhá žlutá → vyloučení
- 85. Denia žlutá za protesty
- 89. Mikel Merino zvyšuje na 3:1
- 90. Kinský žlutá za protesty
Tři protestní karty za jedenáct minut. Český tým se rozpadl disciplinárně i herně a Merinův gól na 3:1 v 89. minutě už byl jen tečkou za kolapsem, který začal u neuznané branky.
Co říkají data o celém zápase
Český vztek je pochopitelný v kontextu jednoho klíčového momentu. V kontextu celého zápasu ale obraz vypadá jinak. Podle dat FotMob mělo Španělsko 69 % držení míče, střílelo 18krát oproti pěti českým pokusům a jeho očekávané góly (xG) dosáhly 1,99 proti českým 0,49.
Jinými slovy: Španělsko si zasloužilo vyhrát. Rozhodčí neukradli Česku zápas, ve kterém by bylo lepší. Ukradli mu, pokud se skutečně zmýlili, šanci na bod ve chvíli, kdy se utkání znovu otevřelo. To je podstatný rozdíl.
Hrozí Deniovi trest?
Jedna žlutá karta pro trenéra v Lize národů neznamená automatický zákaz činnosti. Podle článku 60 regulí UEFA pro ročník 2026/27 jsou týmoví funkcionáři suspendováni až po dvou žlutých kartách v ligové fázi. Denia tedy může na lavičku i v příštím utkání.
Větší riziko by vzniklo, kdyby UEFA vyhodnotila jeho veřejná vyjádření jako urážlivá vůči rozhodčím; disciplinární řád takové případy řeší přísněji než běžné protesty během hry. Přesné znění toho, co Denia sudím řekl na hřišti nebo po zápase na tiskovce, se v dostupných zdrojích nepodařilo dohledat. Opatrnost v pozápasových komentářích by ale dávala smysl právě kvůli tomuto pravidlu.
Tři zápasy, nula bodů, sestup na obzoru
Porážka 1:3 ve Španělsku je třetí prohrou Česka v řadě ve skupině A3 Ligy národů 2026/27. Bilance: nula bodů, skóre, které tlačí tým ke dnu tabulky. Zbývají tři zápasy: Anglie 6. října, Španělsko 12. listopadu a Chorvatsko 15. listopadu. Podle formátu UEFA dvě nejhorší čtvrtá mužstva Ligy A sestupují přímo do Ligy B, další padají do baráže.
Česko je v bezprostředním pásmu ohrožení. A přesto: za stavu 2:1 proti Španělsku se tým dokázal zvednout a dostat míč do sítě. Jestli ten gól měl platit, nerozhodne ani Deniova žlutá karta, ani český vztek. Rozhodne to, jestli se někdy objeví audio z VAR z Ovieda.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl