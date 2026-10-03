Český střelec Sláma byl na pokraji sil. Španělsko je podle něj oproti Anglii jiná dimenze

Ještě před pár lety hrál za béčko Pardubic a přemýšlel, jestli s fotbalem neskončit. Teď sedmadvacetiletý levý obránce Jablonce stojí v mixzóně stadionu Carlose Tartiera a popisuje, jaké to je čelit týmu, který vstoupil do zápasu se sérií čtyřiceti utkání bez porážky v řádné hrací době. Sláma do reprezentačního kádru Santiho Denii přišel jako dodatečně povolaný nováček, o prvním startu proti Chorvatsku se dozvěděl zhruba dvě hodiny před výkopem. Pak nastoupil i proti Anglii. A pak i proti Španělsku, kde v 69. minutě snížil na 1:2. Tři zápasy, jeden gól, nula bodů. Fyzické vyčerpání po třech těžkých duelech v jednom reprezentačním bloku, žádné zranění, prostě prázdná nádrž.
Poločas, ve kterém Česko neexistovalo
Čísla z prvního dějství v Oviedu vypadají jako statistická anomálie. Český tým měl do přestávky 29 % držení míče, nula dotyků v soupeřově vápně, nula střel na bránu, nula očekávaných gólů. Lamine Yamal otevřel skóre už v 6. minutě a potvrdil formu, se kterou měl po třech zápasech Ligy národů na kontě čtyři branky. Rodri přidal ve 35. minutě na 2:0. Španělsko hrálo tempem a přesností, které Češi v předchozích dvou duelech nezažili, a to Anglie rozhodně není slabý soupeř. Jenže domácí tým Luise de la Fuenteho doma neprohrál osmnáct zápasů v řadě a na Wembley porazil právě Anglii 3:2. Když Sláma po utkání mluvil o jiné dimenzi, nebyla to emoce. Byla to popisná zkratka.
Druhý poločas a gól, který málem změnil zápas
Po přestávce se ale stalo něco, co průběh prvního poločasu vůbec nenaznačoval. Češi zvýšili napadání, dostali se do kombinace a Sláma v 69. minutě snížil na 1:2. Náhle to byl jiný zápas. Ryan Naderi, další z debutantů v Deniově výběru, dokonce dostal míč do sítě na zdánlivých 2:2, řecký rozhodčí ale gól po přísném verdiktu neuznal. Češi protestovali, cítili se poškozeni, a hlavně cítili, že vyrovnání bylo na dosah. Španělsko znervóznělo. Definitivní pojistku musel zařídit až Merino v 89. minutě, kdy uzavřel na konečných 3:1.
Výsledek říká porážka o dva góly. Průběh říká, že český tým měl ve druhé půli možná nejsilnější pasáž celého reprezentačního srazu.
Slámův oblouk: od konce kariéry ke gólu mistrům světa
Příběh Jiřího Slámy dodává suchým výsledkům lidský rozměr. Podle jeho vlastních slov kdysi vážně
uvažoval o konci kariéry. Z béčka Pardubic se propracoval do Jablonce, odtud do reprezentace, a to ne standardní cestou přes dlouhodobé sledování, ale jako náhradník, který naskočil do rozjetého vlaku. O základní sestavě proti Chorvatsku se dozvěděl těsně před zápasem. Že pak nastoupil i ve zbývajících dvou duelech, už není nouze. To je důvěra trenérského štábu.
Tři starty a gól proti čerstvým mistrům světa za jeden sraz, pro hráče české ligy slušná vizitka. Na nálepku dlouhodobé opory je brzy, ale Sláma se během jednoho týdne posunul z kategorie „kdo to je“ do kategorie „s ním se počítá“.
Tabulka a co z ní plyne
Redakční dopočet z
oficiálních výsledků UEFA po třech kolech skupiny A3:
Tým Body Skóre Španělsko 9 8:4 Anglie 6 9:3 Chorvatsko 3 5:6 Česko 0 2:7
Nula bodů a poslední místo. Zbývají tři kola, ale matematika je neúprosná: v Lize A postupují první dva týmy do čtvrtfinále, dvě nejhorší čtvrtá místa ze všech skupin padají přímo do Ligy B a dvě nejlepší čtvrtá hrají play-off o udržení. Česko potřebuje bodovat, jinak hrozí sestup.
Anglie mezitím rozstřílela Chorvatsko 7:0, takže jednoduchá rovnice „na Anglii máme, na Španělsko ne“ neplatí. Síla soupeřů se mění zápas od zápasu. Český problém není v tom, že by se tým nezmohl na odpor, druhý poločas v Oviedu to vyvrátil. Problém je, že odpor přichází pozdě a bodů z něj není.
Sláma po třetím zápase v řadě přiznal, že toho za sraz má dost. Vrací se do Jablonce s prázdnou bodovou bilancí, ale s gólem, který vstřelil týmu se čtyřicetizápasovou sérií bez porážky. Někdy je právě tohle ta zpráva.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl