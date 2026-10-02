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Vombat: chlupatý buldozer, který vyrábí kostkované bobky a tváří se, že je to normální

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Dennívýzva
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Vombat je přesně ten druh zvířete, u kterého má člověk pocit, že příroda chvíli ztratila zábrany a začala se opravdu bavit. Vypadá jako směs medvídka, pytle brambor a tanku do podzemních prací. Má krátké nohy, mohutné tělo, výraz člověka, kterého právě obtěžujete zbytečnou otázkou, a k tomu jednu biologickou vlastnost, kterou už mu nikdo nikdy neodpáře: vombat je slavný tím, že produkuje kostkované výkaly.
Vombat: chlupatý buldozer, který vyrábí kostkované bobky a tváří se, že je to normální

Vombat: chlupatý buldozer, který vyrábí kostkované bobky a tváří se, že je to normální

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 02.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

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