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Masové koule v rajské omáčce podle starých receptů našich maminek

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Když chci uvařit něco, na co se doma těší úplně každý, bývá to často právě rajská omáčka s masovými koulemi. Je sytá, voňavá po skořici a koření, ale přitom není složitá. Část zeleninového základu si navíc někdy odložím stranou a z vývaru se špaldou udělám druhou večeři pro svou drahou polovičku.
Obrázek k receptu s názvem Nedělní klasika, která nikdy nezklame: Rajská omáčka s masovými koulemi a poctivou domácí přílohou

Obrázek k receptu s názvem Nedělní klasika, která nikdy nezklame: Rajská omáčka s masovými koulemi a poctivou domácí přílohou

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Nedělní klasika, která nikdy nezklame: Rajská omáčka s masovými koulemi a poctivou domácí přílohou
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 18.10.2026 08:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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