Masové koule v rajské omáčce podle starých receptů našich maminek

Když mám doma uvařit jídlo, u kterého se nikdo moc neptá a prostě si přidá, často skončím u rajské omáčky s masovými koulemi. Je poctivá, sytá, voní po skořici a koření, ale nevyžaduje žádné kuchařské kejkle. A když už mám rozjetý zeleninový základ, někdy si jeho část schovám stranou. Z vývaru a špaldy pak vznikne ještě druhá večeře pro mou drahou polovičku.
Na rajské je fajn, že může být opravdu domácí, a přitom z ní nemusí být půldenní projekt. Stačí dobrá
cibule, trochu kořenové zeleniny, lžíce na jemné medu zkaramelizování a pořádný vývar. Když se omáčka nakonec rozmixuje a ještě protáhne přes sítko, dostane hladkou, klidnou chuť. mi k ní sedí víc než Masové koule plátek masa. Omáčka se k nim dostane ze všech stran a ony zase pustí něco ze sebe do ní.
Můj tip zní: Pokud se má vařit i špalda, vezmu část podušené zeleniny stranou ještě před rajčaty. Potom ji už jen promíchám s uvařenou špaldou a trochou vývaru. Není to žádná velká věda, spíš takový redakční trik z domácí kuchyně: jedním vařením jsou na stole dvě různá jídla. Recept na poctivou rajskou omáčku s masovými koulemi
Doma ji nejčastěji dávám na stůl s kynutým knedlíkem. Když ale zbyde chvilka a trochu základu stranou, je z toho i rychlé špaldoto.
Doba přípravy: zhruba 90 minut Doba vaření omáčky: asi 20 minut Počet porcí: 4 až 6 porcí Ingredience pro přípravu Masové koule 600 g mletého hovězího nebo míchaného masa 1 ks vejce 1 ks menší cibule, nasekané najemno 2 lžíce strouhanky 2 stroužky česneku 1 lžička soli 1/2 lžičky mletého pepře Rajská omáčka 2 lžíce oleje nebo sádla 1 ks velké cibule 2 ks mrkve 1 ks menší petržele 1 lžíce medu 2 lžíce hladké mouky 1 litr hovězího vývaru 1 litr pasírovaných rajčat 1 lžíce rajčatového protlaku 2 ks bobkového listu 4 ks kuliček nového koření 6 ks kuliček černého pepře 1 špetka tymiánu 1 špetka mleté skořice 1 malý kousek perníku na vaření Podávání 1 šiška kynutého knedlíku nebo domácí knedlíky podle zvyku uvařená špalda, pokud chcete připravit i špaldoto sýr halloumi na opečení Postup přípravy rajské omáčky s masovými koulemi
1. Začněte
masovými koulemi. Mleté maso dejte do mísy, přidejte vejce, nasekanou cibuli, strouhanku, prolisovaný česnek, sůl a pepř. Směs propracujte rukama, ať drží pohromadě, a vytvarujte menší koule. Menší kusy se lépe provaří a v omáčce se s nimi pracuje jistěji. Foto: Cooky.cz, Připravíte si masové koule, které povaříte v omáčce.
2. Ve větším hrnci rozehřejte
olej nebo sádlo. Vsypte najemno nakrájenou cibuli a nechte ji zesklovatět, ne zhnědnout. Pak přidejte nahrubo nastrouhanou mrkev a petržel. Pár minut míchejte, zelenina změkne a základ začne vonět trochu nasládle. Foto: Cooky.cz, Zeleninový základ pro omáčku i pro případné špaldoto.
3. Přidejte
med a krátce ho nechte zkaramelizovat. Tady stačí opravdu chvilka, žádné dlouhé opékání. Jakmile základ lehce zezlátne, zaprašte ho hladkou moukou a míchejte, aby vznikla světlá jíška přímo v zelenině.
4. Postupně přilévejte
hovězí vývar a pečlivě rozmíchávejte, aby se mouka nesrazila do hrudek. Potom přidejte pasírovaná rajčata a rajčatový protlak. Do hrnce přijdou také bobkový list, nové koření, pepř, trocha tymiánu, špetka skořice a malý kousek perníku na vaření.
5. Pokud plánujete i
špaldoto, teď si odeberte část podušené zeleniny stranou. Dělám to tak skoro pokaždé, když mám uvařenou špaldu. Později stačí přidat trochu vývaru a je hotovo skoro mimochodem.
6. Omáčku přiveďte k mírnému varu a nechte ji probublávat asi
15 až 20 minut. Rajčata se za tu dobu zklidní, koření pustí vůni a mouka se dobře provaří. Není potřeba ji honit prudkým varem, spíš ji nechte potichu pracovat.
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7. Hrnec odstavte z plotny, vyberte celé
koření a omáčku rozmixujte dohladka. Pokud chcete jemnější výsledek, propasírujte ji přes sítko. Je to trochu práce navíc a sítko pak samozřejmě čeká na umytí, ale na chuti i struktuře je to poznat.
8. Do hotové hladké omáčky vložte připravené
masové koule. Vařte je na mírném ohni dalších 15 až 20 minut, podle jejich velikosti. Hrnec raději jen lehce protřeste, případně koule opatrně obraťte lžící, aby se nerozpadly.
9. Nakonec omáčku dolaďte
solí, případně trochou cukru. Když chcete výraznější kyselkavý tón, přidejte pár kapek octa nebo citronové šťávy. Chuť má zůstat rajčatová, lehce nasládlá a plná, ne ulepená. Mezitím ohřejte nebo uvařte kynutý knedlík
10. Krájejte ho nití, případně ostrým nožem, aby se zbytečně nesrazil. K rajské se hodí měkký a nadýchaný knedlík, který do sebe omáčku pěkně natáhne.
11. Jestli připravujete i druhou variantu, promíchejte odloženou
zeleninu s uvařenou špaldou a trochou vývaru. Na pánvi opečte halloumi dozlatova a položte ho navrch. Výsledek je chuťově úplně jinde než rajská, ale práce navíc je minimální. Foto: Cooky.cz, Z odložené zeleniny smíchu né s uvařenou špaldou můžete vytvořit špaldoto a podávat s opečeným Halloumi sýrem
12. Hotovou
rajskou omáčku s masovými koulemi podávejte nejlépe hned, s čerstvě nakrájeným kynutým knedlíkem. V lednici vydrží bez problémů do druhého dne. A upřímně, odležená rajská bývá často ještě lepší. Foto: Cooky.cz, Hotovou omáčku s kynutým knedlíkem lze podávat i s plátky hovězího vařeného masa. Ještě pár rad hospodyňky na závěr
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková