Papriky jsou v létě snadno k sehnání. Společně s mletým masem, rýží a rajskou omáčkou vytvoří plný hrnec sytého jídla. Recept níže vychází z klasiky, jen jsme přidali několik konkrétních postupů, díky nimž omáčka skutečně chutná. Ne jen voní. Proč jsou bílé papriky na plnění lepší volbou než červené nebo žluté
Bílé papriky mívají pevnější stěny a nejsou tak sladké jako červené nebo žluté. Při delším dušení se nerozpadnou, drží tvar a náplň zůstává uvnitř. To je v praxi důležitější, než se může zdát. Chuťově navíc nejsou nijak mdlé: mají jemný, lehce hořký podtón, který s funguje velmi dobře. rajskou omáčkou Recept na babiččiny plněné papriky
Ingredience pro přípravu
Náplň: Bílé papriky – 8 ks Mleté maso (mix vepřového a hovězího) – 500 g Rýže – 60 g Cibule – 1 ks (do náplně) Česnek – 1 stroužek Sůl – dle potřeby Mletý pepř – dle chuti
Rajská omáčka: Cibule – 1 ks (na základ omáčky) Rajčatový protlak – 140 g Hovězí vývar – 1 l Bobkové listy – 2 ks Nové koření – 6 kuliček Tymián – 1 špetka Krupicový cukr – 3 lžíce (nebo méně, podle chuti) Hladká mouka – 1 lžíce (na zahuštění, nebo jíška) Olej – na restování Postup přípravy plněných paprik s rajskou omáčkou
1. Rýži uvařte obvyklým způsobem doměkka a nechte ji
zcela vychladnout. Teplá rýže by směs zbytečně rozmělnila.
2. Papriky omyjte, odkrojte vršek a vyjměte semínka. Zevnitř je lehce osolte a dejte stranou.
3. Jednu cibuli oloupejte a nasekejte najemno. Česnek oloupejte a utřete nožem nebo lisem.
4. K mletému masu přidejte vychladlou rýži, nakrájenou cibuli, utřený česnek, sůl a pepř. Všechno promíchejte opravdu důkladně, nejlépe rukou.
Foto: Cooky.cz, Plněné papriky jako od babičky: Recept, ke kterému se rodina vrací každý týden
5. Masovou směsí naplňte papriky tak, aby byla dutina vyplněná celá. Pokud něco zůstane, vytvarujte zbytky vlhkýma rukama do kuliček o průměru asi 6–7 cm. I ty se povaří spolu s paprikami v omáčce.
6. Druhou cibuli nakrájejte a osmahněte na troše oleje ve větším hrnci, do kterého se vejdou všechny papriky i omáčka najednou.
7. Přidejte
rajčatový protlak a krátce ho orestujte přímo na cibuli, asi 1–2 minuty. Tím ztratí syrovou kyselost a omáčka bude chutnat plněji.
8. Zalijte
hovězím vývarem, přidejte bobkové listy, nové koření a tymián. Promíchejte a přiveďte k varu.
9. Do vroucí omáčky opatrně vložte naplněné papriky a případné masové kuličky. Duste na středním plameni asi
30–40 minut, podle velikosti paprik. Dokončení
Plněné papriky s rajskou omáčkou patří k obědům, které se ani po letech neokoukají
10. Hotové papriky vyjměte a odložte na talíř. Omáčku přeceďte přes sítko, aby zmizelo koření, cibule i případné kousky, které by rušily její hladkou strukturu.
11. Přecezenou omáčku zahustěte buď moukou rozmíchanou ve studené vodě, nebo připravenou jíškou. Nechte ji pak vařit na mírném ohni
alespoň 20 minut za občasného míchání. Jen tak se mouka propojí s omáčkou a nezůstane v ní škrobová pachuť.
12. V průběhu vaření omáčku dochuťte cukrem podle potřeby. Klasická rajská bývá sladší, ale množství záleží na vaší chuti. Pokud je potřeba, dosolte.
Foto: Cooky.cz, Plněné papriky jako od babičky: Recept, ke kterému se rodina vrací každý týden
13. Papriky vraťte do omáčky a před podáváním je nechte ještě
několik minut prohřát.
14. Podávejte s houskovým knedlíkem a omáčkou přelitou přes papriku.
Naše tipy: Co dělá rozdíl mezi průměrnou a výbornou rajskou omáčkou
Rozhodující je restování protlaku na cibuli. Tento krok se dá snadno vynechat, jenže výsledek pak bývá úplně jinde. Když se protlak minutu nebo dvě praží na tuku, lehce zkaramelizuje. Omáčka pak chutná, jako by se vařila podstatně déle.
Pár dalších věcí, které se nám osvědčily: Do náplně přidejte hrst čerstvě nasekané petrželky — maso získá lehkost a nebude působit tak těžce. Pokud na to máte čas, nechte papriky v omáčce chvíli uležet. Druhý den bývají ještě lepší, chutě se prostě propojí. Na zahuštění funguje dobře i jíška z másla a mouky — omáčka je pak jemnější než při použití mouky rozmíchané ve vodě. Bílé papriky můžete nahradit červenými nebo žlutými. Omáčka bude sladší, ale papriky mohou být po uvaření měkčí.
Rajská omáčka s pečenými masovými kuličkami a těstovinami je poctivý oběd plný vůně a chuti
Rajská omáčka s hovězím a houskovým knedlíkem: Tradiční recept na českou klasiku snadno a chutně
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz