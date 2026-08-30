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Lidé s vysokou inteligencí často říkají tyto 3 věty

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Vysoká inteligence se neprojevuje složitými výrazy ani snahou mít poslední slovo. Odhalí ji způsob, jakým člověk přistupuje k nejistotě a vlastním omylům.
Lidé s vysokou inteligencí často říkají tyto 3 věty

Lidé s vysokou inteligencí často říkají tyto 3 věty

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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