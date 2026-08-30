Retro kvíz o seriálech z dob socialismu: Kdo je sledoval pravidelně, pro toho bude 10/10 bodů hračka

Dnes jsme si pro vás připravili kvíz o legendárních československých seriálech. Schválně, máte lepší paměť než většina pamětníků?
Československá televize nabídla během socialistického období desítky seriálů, které se mnohým divákům zapsaly do paměti na dlouhá desetiletí. Některé přinášely především humor a každodenní starosti, jiné se odehrávaly v nemocnicích, školách nebo na policejních služebnách. Mezi nejznámější patří například Chalupáři, kteří stavěli komiku na střetu městského a vesnického způsobu života. V hlavních rolích se představili Jiří Sovák jako Evžen Huml a Josef Kemr jako Bohouš Císař. Seriál vznikl v roce 1975 a dodnes patří k televizním klasikám. Na In-Lifestyle jsme připravili kvíz, v němž se zeptáme i na další seriálové klasiky.
Televizní obrazovka jako výkladní skříň socialismu
Velkou oblibu si získala také Nemocnice na kraji města. Příběhy lékařů, sester a pacientů z borské nemocnice napsal Jaroslav Dietl a režíroval Jaroslav Dudek. V seriálu excelovali například Ladislav Chudík jako primář Sova, Miloš Kopecký jako doktor Štrosmajer, Josef Abrhám jako doktor Blažej a Eliška Balzerová jako doktorka Čeňková. Zajímavostí je, že primáře Sovu měl původně hrát Karel Höger, který však během natáčení zemřel a roli převzal Ladislav Chudík.
Vedle pracovních a společenských seriálů vznikaly také komedie a rodinné příběhy. Taková normální rodinka z roku 1971 například představila čtyři generace Hanákových žijící pod jednou střechou. Babičku hrála Marie Rosůlková, Káču Daniela Kolářová a Zdeňka Jaromír Hanzlík. Na své si přišli i milovníci pohádkových příběhů díky Arabele, zatímco Sanitka z roku 1984 zavedla diváky mezi pracovníky pražské záchranné služby.
Kvíz na ano, ne o životě za socialismu: Většinu z 10 otázek by měl zodpovědět každý pamětník
Do televizní historie se zapsaly i seriály Hříšní lidé Města pražského, Byli jednou dva písaři, F. L. Věk, Třicet případů majora Zemana, My všichni školou povinní nebo Dobrá voda. Některé seriály byly čistě zábavné, jiné historické či kriminální a další nesly výraznou stopu dobové ideologie a propagandy. Proto dnes mohou být zajímavé nejen jako nostalgická vzpomínka, ale také jako svědectví o době, ve které vznikaly.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Totalita.cz, ProŽeny.cz, Wikipedie
Tento příspěvek Retro kvíz o seriálech z dob socialismu: Kdo je sledoval pravidelně, pro toho bude 10/10 bodů hračka byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.