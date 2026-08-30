Nesnášenlivost lepku se nemusí projevit pouze trávením. Nenápadně ji mohou doprovázet deprese, únava i bolestivé klouby

Reklama
3 min
Nesnášenlivost lepku se nemusí projevit pouze trávením. Nenápadně ji mohou doprovázet deprese, únava i bolestivé kloubyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Příznaky nesnášenlivosti lepku jsou často nejasné a mohou se projevit různými způsoby. Je důležité být si vědom příznaků, aby byla správně diagnostikována a léčena.
Bez popisku
Zdroj: Fotografie: Pohled 111 / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
Reklama
Grep plný vitaminu C může usnadnit cestu za nižší hmotností. Pro využití jeho přínosů stačí pravidelné místo v jídelníčku
Nebezpečně zvýšený cholesterol pomáhají dostat pod kontrolu vhodně zvolené potraviny. Některé mají mimořádný účinek
Vysoká hladina cholesterolu trápí čím dál tím víc lidí. Někdy se jí říká civilizační choroba. Přitom...
Podzimní depresi lze čelit ještě před příchodem jejích prvních projevů. Včasná příprava může výrazně zmírnit její průběh
O tom, že existuje podzimní deprese všichni víme. Víme také o jarní depresi. V podstatě jaro a podzim je...
Barva a zralost banánu rozhodují o jeho vlastnostech. Za nejvhodnější variantu pro zdraví mnozí považují tu nesprávnou
Banány patří celosvětově k nejoblíbenějším druhům ovoce. Důvody jsou jasné – je to především jejich sladká...
Oranžově zbarvené potraviny přinášejí organismu řadu benefitů. Podporují obranyschopnost a pomáhají čelit zánětům
Oranžové potraviny obsahují beta-karoten, který prospívá zdraví v mnoha ohledech. Posílíte obranyschopnost...
Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
- Grep plný vitaminu C může usnadnit cestu za nižší hmotností. Pro využití jeho přínosů stačí pravidelné místo v jídelníčku
- Trend jménem japonská strava. Objevte tajemství dlouhověkosti a štíhlé postavy
- Lososový olej pro psa i kočku: Výživa pro klouby a srst
- Nebezpečně zvýšený cholesterol pomáhají dostat pod kontrolu vhodně zvolené potraviny. Některé mají mimořádný účinek
Vyroste 3 metry za rok a schová celou zahradu do stínu. Číňané věří, že na korunu usedá bájný fénix a nosí štěstí
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 05:45
4 min
Sůl za pár korun vyčistí ucpaný odtok i toaletu přes noc. Většina lidí ji má v kuchyni a netuší, co dokáže v koupelně
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 05:42
3 min
Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička téhle suroviny do těsta a záviny zůstanou křehké i třetí den
Bruneta v kuchyni
dnes, 05:39
3 min
Ani strouhanka, ani mouka. Karbanátky se nikdy nerozpadnou díky 1 věci, kterou většina lidí vyhazuje
Bruneta v kuchyni
dnes, 05:39
4 min
Sekačka se ucpává mokrou trávou? Profesionálové mažou podvozek surovinou za pár korun a zelená kaše se na něj přestane lepit
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 05:37
3 min
Reklama
Ani blond, ani hnědá. Letošní sezóně bude vládnout tahle 1 barva vlasů, která už se rozjela v zahraničí, ale k nám se ještě nedostala
Relaxeo.cz
dnes, 05:36
2 min
Češi pořád věší toaletní papír špatným směrem. 24 % z nich vůbec netuší, jak má být
PrimaProstor.cz
dnes, 05:32
3 min
KVÍZ: Hodili byste se na práci novináře? Otestujte práci se zdroji, titulky a informacemi
FAJNTIP.cz
dnes, 05:30
2 min
Pomalu pečená kachna s červeným zelím a kynutým knedlíkem, která stojí za trochu času navíc
Cooky.cz
dnes, 05:30
5 min
Nová česká pohádka se natáčí i v Královéhradeckém kraji
Hradecká Drbna
dnes, 05:30
1 min
Reklama
Odborníci varují před příznaky salmonely. Rozpoznejte tento vážný problém včas
Krasnezeny.eu
dnes, 05:29
2 min
Dárci krve v Jihlavě už dostávají děkovné SMS. Je to skvělý pocit, říká Robert
Jihlavská Drbna
dnes, 05:24
1 min
Češi končí se slunečnicovým olejem. Nahrazují ho touto 1 vychytávkou, na které jde smažit úplně všechno
Bruneta v kuchyni
dnes, 05:24
4 min
Za socialismu ho měl v kuchyni každý druhý Čechoslovák, dnes končí na skládkách. Sběratelé za něj dají až 45 000 Kč
Bruneta v kuchyni
dnes, 05:21
3 min
Pár minut práce u rybízu po sklizni rozhodne o celé příští úrodě. Kdo neví, co řezat a čím hnojit, přijde o kilogramy bobulí
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 05:18
4 min
Reklama
Za Husáka visel v každém obýváku. Dnes za něj sběratelé platí i 50 tisíc korun a většina lidí ho má schovaný na půdě
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 05:17
3 min
Skvělá zpráva pro české důchodce. Mají se lépe než většina seniorů v západní Evropě. Spousta to ani neví
Spotřebitelov.cz
dnes, 05:12
4 min
Česko konečně změnilo tyhle pravidla ohledně důchodů. Důchodci nebudou muset posílat otravné hlášení
Spotřebitelov.cz
dnes, 05:12
4 min
Itauma osm kol dokazoval, proč měl být novým Tysonem. Deváté ukázalo, proč se mistrem světa stal Hrgović
Vše o sportu
dnes, 05:11
4 min
Víte, k čemu je v lednici boční police ve dveřích? Češi tam pořád cpou vajíčka a neví, že to je úplně špatně
PrimaProstor.cz
dnes, 05:06
4 min
Reklama
Jágrova památná sezona mezi nejlepšími. Česko-slovenská stopa v žebříčku ohromuje
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 05:04
Tenhle olej nikdy nelijte na rozpálenou pánev. Většina Čechů to dělá a netuší, co tím způsobí
Bruneta v kuchyni
dnes, 05:03
4 min
Starý koberec může znovu vypadat jako čerstvě přivezený z obchodu. Hotely k tomu využívají překvapivě snadnou metodu
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 05:02
2 min
Koňské maso rozděluje strávníky. Na talíř přináší chuť i etické dilema
BydlímeKvalitně.cz
dnes, 05:01
5 min
VIDEO: Žena se bála o život kamaráda. Hned se rozjela záchranná akce
Ostravská Drbna
dnes, 05:01
1 min
Reklama
Turistům se uzavře oblíbená Riegrova stezka, čeká ji oprava za 1,2 milionu
Liberecká Drbna
dnes, 05:01
1 min
V Polsku platí za balkony podle patra. Obyvatelé přízemí se chytají za hlavu: 1 100 Kč ročně za kus betonu nad chodníkem
adbz.cz
dnes, 05:00
2 min
Babiččin trik na zelňačku funguje na jistotu. Stačí 1 lžička do hrnce a už nikdy nebude kyselá
Bruneta v kuchyni
dnes, 05:00
3 min
Zranitelný tvrďák Marlowe. Ani Raymond Chandler nevěděl, kdo spáchal jednu vraždu
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 05:00
Dnes v 16:15 se neodlepíte od TV: Nova nasadí největší kultovní film všech Husákových dětí
NESPECHEJ.cz
dnes, 05:00
3 min
Reklama
Kdo v srpnu nechá jahodníky bez pozornosti, přijde o nejsnadnější způsob, jak si založit nový záhon bez jediné koruny
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 05:00
3 min
Přijďte, dokud je čas. Na soutoku Sázavy a Kamenice stojí unikátní zřícenina, kterou pohlcuje říční eroze. A čím dál rychleji
VědaŽivě.cz
dnes, 05:00
4 min
Zámek u Vídně za 12,9 milionu eur nemá kupce. Kanceláře uvnitř byly upraveny tak specificky, že odradily každého nového nájemce
VědaŽivě.cz
dnes, 05:00
3 min
Osmiletá dívka z Louisiany zemřela po nákaze amébou při koupání v jezeře
VodaDnes.cz
dnes, 05:00
1 min
„Nebojte se, bezpečně se mineme.“ Sovětský Titanic pak během minut zmizel pod hladinou
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 04:59
Reklama
Pogačarův pád nerozhodl jen o jednom jezdci. Vuelta, která už skoro neměla zápletku, začíná dnes znovu
Vše o sportu
dnes, 04:58
5 min
I téměř uhynulou orchidej může postavit na nohy jednoduché domácí hnojivo. Jeho přípravu zvládne také úplný začátečník
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 04:55
2 min
Divadlo i základní škola. Obří Hanácká kasárna v Olomouci našla další využití
Hanácká Drbna
dnes, 04:53
1 min
K focení ji přivedla fascinace bouřkami, dnes pořizuje úchvatné snímky blesků
Plzeňská Drbna
dnes, 04:50
3 min
Syn se o ni nemohl starat, sama už to nezvládala. Yvetta Simonová popsala, jak v 97 letech přijala domov seniorů
VIPživot.cz
dnes, 04:47
3 min
Reklama
Reklama
Rusko chce vyděsit Západ testem mezikontinentální střely. Je násobně silnější než bomba z Hirošimy
Kolo není geniální vynález, jak nás učili ve škole. Nový výzkum odhaluje překvapivý původ
Řezník, který uřezával hlavy. Policie měla podezřelého, důkaz ale nikdy nenašla
Z rebela z Nightwork k druhému manželství. Jakub Prachař si zažil slávu, rozvod i nový začátek
Neobvyklé jméno a vlna emocí: Gabriela Soukalová se pochlubila novorozenou dcerkou
Reklama
Reklama