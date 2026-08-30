Kdo umí hýbat ušima, používá svaly staré 25 milionů let. Vědci zjistili, že se zapínají při snaze rozlišit hlas v hlučném prostředí

Představte si místnost plnou hovořících lidí. Snažíte se zachytit jedinou větu od člověka naproti, a zatímco se koncentrujete, nad vaším boltcem se děje něco, o čem nemáte tušení. Musculus auricularis superior, pozůstatek systému, kterým naši dávní předci natáčeli uši za zvukem, tiše přidává na obrátky. Tým neurovědců ze Saarland University přesně tenhle signál změřil, popsal a naznačil, že by jednou mohl sloužit jako objektivní ukazatel toho, kolik úsilí do poslechu investujete. Výsledky publikovali letos v lednu v časopise Frontiers in Neuroscience.
Neuronová fosilie stará 25 milionů let ožívá v laboratoři
Většina savců dokáže boltce cíleně natáčet ke zdroji zvuku. Kočky, psi, koně, ti všichni využívají soustavu vnějších ušních svalů, která jim pomáhá lokalizovat kořist, predátora nebo partnera. U vyšších primátů tento aparát postupně slábl. Odhady sahají zhruba 25 milionů let zpátky, do doby, kdy rostoucí role zraku a hlasové komunikace oslabila selekční tlak na pohyblivý boltec. Svaly ale nezmizely. Anatomické přehledy potvrzují, že extrinzické ušní svaly, horní (superior), zadní (posterior) i přední (anterior), u lidí stále existují, jen vyvolávají minimální pohyb. Neurovědci pro ně razí výstižný pojem „neural fossil“: nervové dráhy přežily, svalovina zůstala, funkce se scvrkla na stín.
Právě ten stín zaujal skupinu kolem Andrease Schröera. Už v roce 2020 tým vedený Danielem Straussem prokázal v práci publikované v eLife, že zadní ušní sval reaguje na směr sluchové pozornosti; boltec se při soustředěném poslechu nepatrně pohnul, u jednoho probanda dokonce viditelně pouhým okem. Submilimetrové posuny zachytilo vysokorychlostní video. Otázka zněla: nese tenhle archaický systém i informaci o tom, jak moc se člověk při poslechu namáhá?
Jak dvacet dobrovolníků odhalilo skrytý signál poslechového úsilí
Schröerova studie z ledna 2025 zapojila dvacet mladých dospělých, dvanáct mužů a osm žen, průměrný věk 28 let, vesměs rodilé mluvčí němčiny bez neurologických obtíží a s normálním sluchem. Na kůži kolem obou uší i nad žvýkacím svalem vědci umístili elektrody snímající elektromyografický signál. Každý účastník absolvoval dvanáct pětiminutových pokusů, v nichž se snažil porozumět cílovému hlasu uprostřed rušivých mluvčích.
Obtížnost stoupala třemi cestami najednou:
- Počet rušivých hlasů se zvyšoval.
- Podobnost rušičů s cílovým hlasem rostla.
- Poměr signálu k šumu klesal od příznivých +10 dB přes +2 dB až k náročným −2 dB.
Hlavní zjištění: musculus auricularis superior zesílil aktivitu právě v nejtěžší podmínce, kdy se poslech stával opravdu vyčerpávajícím. Zadní ušní sval, posterior, se choval jinak. Reagoval především na to, zda zvuk přicházel zepředu, nebo zezadu, tedy na prostorovou složku podnětu. Dva svaly, dva odlišné kanály informace.
Zajímavý detail: efekt horního svalu se naplno rozvinul až zhruba po dvou a půl minutách trvání pokusu. Jako by systém potřeboval čas, než se „zapne“, což odpovídá představě, že nejde o prostý reflex, ale o součást mechanismu pozornosti a kognitivního úsilí.
Proč audiologie zoufale hledá objektivní biomarker náročného poslechu
Poslechové úsilí patří k pojmům, které audiologové dobře chápou, ale obtížně měří. Systematická rešerše z roku 2023 ukázala, že mezi různými metodami (dotazníky, výkonové testy, pupilometrie, EEG) panuje překvapivě slabá shoda: statisticky významnou korelaci vykazovalo jen 36,1 % porovnávaných dvojic a nejčastější síla těchto korelací dosahovala pouze úrovně „fair“. Obor zkrátka postrádá univerzální standard.
Česká klinická praxe to ilustruje z jiného úhlu. Velká pracoviště jako FN Motol či ORL klinika FNUSA veřejně popisují tónovou a slovní audiometrii, objektivní vyšetření typu BERA, otoakustické emise (DPOAE) nebo neurální telemetrii (NRT) u kochleárních implantátů. Cílené měření poslechového úsilí jako samostatného parametru v jejich veřejně dostupných materiálech zatím nefiguruje. Aurikulární EMG by právě sem mohlo přinést nový, dosud nevyužitý kanál.
Od laboratorní kuriozity ke sluchadlům s vlastním úsudkem
Cesta k praktickému využití se rýsuje rychleji, než by člověk čekal od „fosilního“ svalu. Už v roce 2023 Schröerův tým demonstroval, že aurikulární EMG lze snímat suchými elektrodami zabudovanými přímo do individuálních ušních vložek. Z takového záznamu dokázali strojově dekódovat směr zvukové pozornosti s přesností kolem 80 % u zadního svalu a 69 % u záznamu z ušní vložky, a to na úrovni jednotlivých pokusů.
Navazující studie publikovaná 4. srpna 2026 ve Frontiers in Neuroscience posunula výzkum k uživatelům sluchadel. Autoři v ní výslovně hovoří o budoucích uzavřených zpětnovazebních smyčkách: sluchadlo by v reálném čase vyhodnocovalo svalový signál a podle něj upravovalo algoritmy potlačení hluku. Zajímavé je, že v aplikovaném prostředí se do hry výrazněji zapojil i zadní sval, zejména v prostorově složitějším hlukovém poli. Hranice mezi „svalem pro úsilí“ a „svalem pro směr“ se tak v praxi mohou prolínat.
Skryté mechanismy sluchu, o kterých vaše uši mlčí
Horní ušní sval zdaleka nepředstavuje jedinou součástku, která v pozadí chrání a řídí váš sluch. Stapediový reflex, stah nejmenšího svalu v lidském těle, musculus stapedius, automaticky tlumí přenos silných zvuků do vnitřního ucha. Tensor tympani napíná bubínek a spolupracuje na stejné ochranné úloze. Eustachova trubice se při polknutí či zívnutí otevírá a vyrovnává tlak mezi středním uchem a okolím. Všechny tyto procesy běží bez vědomé kontroly, tiše a spolehlivě.
Právě v tom spočívá přitažlivost aurikulárního EMG: přidává k těmto nevědomým mechanismům další vrstvu, signál, který prozrazuje, jak intenzivně se mozek snaží rozluštit řeč v kakofonii okolního světa.
Dvacet probandů, laboratorní podmínky, zafixovaná hlava, žádný důkaz, že miniaturní pohyb boltce skutečně zlepšuje porozumění. Autoři sami upozorňují na anatomickou variabilitu svalu, možné přeslechy z okolních obličejových svalů i na to, že dosud netestovali lidi s poruchou sluchu ani jedince, kteří dokážou ušima hýbat volně. Přesto: drobný, téměř zapomenutý sval se právě stal kandidátem na rozhraní mezi lidskou pozorností a příští generací poslechových technologií.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková