Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
5 min

Kdo umí hýbat ušima, používá svaly staré 25 milionů let. Vědci zjistili, že se zapínají při snaze rozlišit hlas v hlučném prostředí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Drobný sval nad uchem, který většina z nás ani nevnímá, zesiluje elektrickou aktivitu pokaždé, když se mozek snaží vylovit hlas z hluku.
Kdo umí hýbat ušima, používá svaly staré 25 milionů let. Vědci zjistili, že se zapínají při snaze rozlišit hlas v hlučném prostředí

Kdo umí hýbat ušima, používá svaly staré 25 milionů let. Vědci zjistili, že se zapínají při snaze rozlišit hlas v hlučném prostředí

Zdroj: Foto: Pickpik
Reklama
Další články z VědaŽivě.cz
Mariánská lampička nemusí být veteš na vyhození. Někdejší nezbytná výbava ložnic vám teď může vydělat tisíce
Mariánská lampička nemusí být veteš na vyhození. Někdejší nezbytná výbava ložnic vám teď může vydělat tisíce
Balzamovači v 18. století nacpali do těla faráře jedlové piliny a konopí. Chlorid zinečnatý pak udělal zbytek, mumie vydržela dodnes
Balzamovači v 18. století nacpali do těla faráře jedlové piliny a konopí. Chlorid zinečnatý pak udělal zbytek, mumie vydržela dodnes

2. května 2025 zveřejnil tým kolem patologa Andrease Nerlicha z mnichovské Ludwig-Maximilians-Universität...

Návrat do Třeskoprsk s tučným ziskem: Staré Čtyřlístky mají cenu zlatého dolu, a to i docela obyčejná vydání
Návrat do Třeskoprsk s tučným ziskem: Staré Čtyřlístky mají cenu zlatého dolu, a to i docela obyčejná vydání

Možná i vám v mládí prošly rukama desítky těchto ikonických sešitů s červeným hřbetem.

Divná krabička po dědovi může mít cenu tisíců. Kdo ji nevyhodil, ten si pořádně přilepší
Divná krabička po dědovi může mít cenu tisíců. Kdo ji nevyhodil, ten si pořádně přilepší

Při prohrabávání starých rodinných cenností po prarodičích nebo při vyklízení pozůstalostí často narazíme...

Kosatky v Kalifornském zálivu loví mladé žraloky bílé. Otáčejí je břichem nahoru, aby je paralyzovaly, a vyžírají jen játra
Kosatky v Kalifornském zálivu loví mladé žraloky bílé. Otáčejí je břichem nahoru, aby je paralyzovaly, a vyžírají jen játra

15. srpna 2020 se jihozápadně od poloostrova Baja California, na souřadnicích 24°19′ severní šířky a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

Články z VědaŽivě.cz přibližují aktuální dění ve světě vědy, technologií a přírody způsobem, který je srozumitelný i pro čtenáře bez odborného vzdělání. Nabízejí přehled nových objevů, výzkumů a trendů, ale i zajímavosti z každodenního života, které mají vědecké pozadí – od lidského zdraví přes...

Všechny články tohoto autora →
VědaŽivě.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.