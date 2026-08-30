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To není vtip? Kaufland pro rok 2026 přichází s revoluční novinkou, bude rozdávat potraviny zdarmaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Zní to jako reklamní přehánění nebo aprílový žert půl roku po termínu. […]
To není vtip? Kaufland pro rok 2026 přichází s revoluční novinkou, bude rozdávat potraviny zdarma
Zdroj: Spotřebitelov.cz
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Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...Všechny články tohoto autora →
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