Dárce kostní dřeně pro Madlenku se nenašel, přesto se uzdravuje. „Může dělat všechno jako dřív,“ říká otec

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Dárce kostní dřeně pro Madlenku se nenašel, přesto se uzdravuje. „Může dělat všechno jako dřív,“ říká otecPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dvouletá Madlenka, které se bohužel nepodařilo najít vhodného dárce kostní dřeně, se přesto zotavuje. Zhoršení jejího stavu je podle lékařů nepravděpodobné.
Nemocné díte smrká
Zdroj: Depositphotos
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