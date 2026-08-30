Češi vybourávají moderní obklady v koupelnách. Vrací se barevné retro, které nás provázelo celým dětstvím

Obsah článku
Představte si prostor, kde každý povrch zní v odstínech šedi. Velkoformátové obklady bez jediné spáry, sněhobílá keramika, čiré sklo a atmosféra připomínající spíš nemocniční oddělení než místo pro ranní rituály. Přesně takto vypadala většina českých koupelen posledních patnáct let, kdy vládlo přesvědčení, že sterilní vizuální chlad je synonymem nadčasové elegance.
Jenže rok 2026 přináší dramatický obrat. Lidé začínají pociťovat únavu z neosobních prostor bez duše a do jejich domácností se vrací barevná estetika 70. a 80. let – ta samá, kterou mnozí pamatují z dětství u prarodičů nebo ze starých panelákových bytů. A tentokrát ji nevnímají jako zastaralou povinnost, ale jako osvěžující protiklad k letité monotónii.
Olivová zeleň místo bílé sanity: Barva vstupuje do hlavní role
Dosud se barvy do koupelen dostávaly maximálně skrze ručníky nebo květináče na parapetu. Dnes se situace mění zásadně. Barva se stává součástí samotného vybavení – van, umyvadel, toalet i baterií. Průzkum mezi 140 interiérovými designéry, který realizoval americký server Apartment Therapy, potvrdil, že právě barevná sanita patří k nejsilnějším trendům letošního roku.
Architekti sahají po odstínech, které byly ještě nedávno považovány za nepřijatelné: olivově zelená a tmavě modrá pro elegantní hloubku prostoru, tlumená žlutá a odstíny pálené hlíny pro hřejivou atmosféru, pudrově růžová, broskvová nebo sytá vínová na vanách i toaletách. V českém kontextu to znamená zásadní zvrat: prvky, které majitelé bytů při rekonstrukcích automaticky vyhazovali jako připomínku minulé éry, dnes designéři vnímají jako unikátní designový základ hodný zachování.
Pokud je původní keramika funkční, dává smysl ji citlivě zkombinovat se současnými prvky – místo bezhlavého bourání a nahrazování další šedou sérií.
Drobné čtverce a šachovnice: Návrat měřítka, které znáte z dětství
S barvami úzce souvisí i změna velikosti obkladů. Magazín House Beautiful upozorňuje na masivní návrat klasického formátu 10 × 10 centimetrů. Tyto menší čtvercové dlaždice už dávno nejsou jen bílé – uplatňují se v odstínech hnědé, zelené, modré nebo terakoty.
Better Homes & Gardens doplňuje, že do popředí vstupují také šachovnicové vzory a drobné kulaté penny dlaždice. Objevují se kombinace jako lososová s černou nebo máslově žlutá s tmavě modrou. Portál Houzz pak k trendům přiřazuje ručně vyráběné zellige obklady – tradiční marocké hliněné kachličky s jemnými nepravidelnostmi a jedinečnými odchylkami v odstínech, které prostoru dodávají přirozenou strukturu a hmatatelnou autenticitu.
Rozdíl oproti minulosti spočívá v tom, jak se s těmito prvky pracuje dnes: retro keramika se nekombinuje do jednotvárného celku, ale doplňuje se přírodním dřevem a kamenem. Čtvercové obklady fungují v kontrastu s moderními matnými bateriemi a minimalistickými stěnami. Cílem není vytvořit muzeum, ale vnést do koupelny hravost, texturu a osobitost.
Československá sanita: Odkaz, který se vrací jako poklad
Ačkoliv si mnozí spojují minulá desetiletí v Československu s šedí, v interiérovém designu to neplatilo. Běžná paneláková realita stála na prefabrikovaných umakartových jádrech, která se od 60. let instalovala kvůli rychlosti výstavby a nízké ceně. Celková estetika 70. a 80. let však byla barevně velmi odvážná – běžně se využívala oranžová, zelená, hnědá i žlutá barva na nábytku, plastech i tapetách.
Do této éry patřila i produkce národního podniku Keramické závody Znojmo, známého pod značkou Ditmar-Urbach. Právě odtud pocházela legendární barevná sanita v olivově zelené, růžové či světle modré barvě, která se dnes stává vyhledávaným sběratelským a retro artiklem. Současná vlna proto není doslovným kopírováním panelákových koupelen, ale návratem k myšlence, že hygiena a relaxace nemusí probíhat v chladném, technicky působícím prostředí.
Textilní závěsy místo skla: Funkce s novou tváří
Kromě pevných materiálů se proměňují i funkční doplňky. Klasické skleněné zástěny, které vyžadují náročnou údržbu kvůli vodnímu kameni, začínají doplňovat textilní sprchové závěsy. V moderním pojetí jsou často vedené v kolejnicích od stropu až k zemi, čímž opticky zjemňují tvrdé povrchy kachliček a umožňují výraznou proměnu interiéru bez stavebních zásahů.
V zahraničí se objevuje i návrat koupelnových koberců, u nichž odborníci kladou důraz na speciální vlhkuodolné materiály a kvalitní odvětrávání. Pro typickou menší českou koupelnu bez okna však designéři doporučují střídmost.
Jak na to: Vrstvení místo totální revoluce
Nejlepšího výsledku se dosahuje postupným vrstvením. Není nutné vyměnit vše naráz – často postačí barevné umyvadlo na klidném pozadí, pás zelených čtvercových obkladů pouze ve sprchovém koutu nebo výrazná dlažba vyvážená jednoduchou skříňkou z masivu. Koupelna tak získá osobitý charakter, aniž by působila přeplácaně.
A možná právě v tom spočívá největší síla současného trendu: nejde o nostalgii za každou cenu, ale o odvahu vnést do interiéru kus vlastní historie a emocí. O ochotu připustit, že sterilní dokonalost není jediná cesta k pohodlí – a že barva dokáže proměnit ranní sprchování v příjemnější zážitek než jakýkoliv velkoformátový obklad.
Zdroje článku: poznatsvet.cz, housebeautiful.com, bhg.com, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský